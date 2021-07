Proyecto inclusivo. Videolibros en lengua de señas para chicos y adolescentes

Un hermoso proyecto inclusivo acerca una biblioteca de videolibros en lenguaje de señas para niños y adolescentes. Videolibros enSeñas, que cuenta con el apoyo de Unicef, es la primera biblioteca virtual, libre y gratuita en lengua de señas y con voces en español, ideada para que niñas, niños y adolescentes sordos accedan a la literatura infantil y juvenil.

Creado por la asociación civil Canales-Creciendo enSeñas, la biblioteca ofrece una variedad de videos en los que personas sordas leen en lengua de señas libros y cuentos escritos en español por autores como Horacio Quiroga, Silvina Ocampo, Pablo Bernasconi, Ema Wolf, María Teresa Andruetto, Graciela Montes, Isol y Canela, entre muchos otros. Incluyen, además voces en off para que sordos y oyentes puedan compartir el amor por la lectura. En los videos, los lectores en lengua de señas tienen como fondo las páginas ilustradas de cada libro. Para poder ver y escuchar los cuentos solo hay que registrarse en la página web.

Según consignan los responsables del proyecto, la mayor parte de las niñas y niños sordos no tiene experiencias de lectura a causa de que las personas oyentes de su entorno no conocen el lenguaje de señas como para leerles a los chicos de una manera accesible. Por ese motivo, Canales creó esta biblioteca virtual, donde adultos y niños (preferentemente sordos) leen cuentos a chicos y chicas sordos. “Cuando un niño no adquiere una lengua natural ve seriamente comprometidas sus posibilidades de expresarse, de comunicarse, de comprender el mundo que lo rodea -se lee en la página web de Videolibros enSeñas-. Es así que los sordos conforman en general una población en riesgo, excluida del acceso a la información y a los bienes culturales por cuestiones idiomáticas”. El proyecto obtuvo varios reconocimientos, entre otros, el premio Zero Project en 2020 y el premio de la Cumbre Mundial de Innovación en Educación en 2015; además, fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 2017.

El catálogo de la biblioteca incluye "No (es así)", de Pablo Bernasconi captura de video - https://videolibros.org/

Las lenguas de señas son visuales y por eso se adquieren y se desarrollan dentro de las comunidades sordas de cada país. Son idiomas diferentes de las lenguas habladas, con un vocabulario y una gramática propios, transmisores de una cultura y de una cosmovisión. Son ágrafas (no poseen escritura) y es por eso que para las personas sordas leer implica aprender un nuevo idioma. En una pestaña, los lectores pueden elegir lenguaje de señas de la Argentina, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

En Videolibros enSeñas hay historias de animales, de miedo, de amor, clásicos (como Blancanieves y Rapunzel) y libros cómicos, entre los que aparecen Petit, el monstruo, de Isol, y Diario de un hada, de Valeria Dávila y Mónica López. También posee una colección de videojuegos didácticos.

Este año, junto con Unicef Argentina y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, se presentaron nuevos títulos que conforman una colección de cinco videolibros unidos por la temática del agua, con Los mares de Valentín, de Ana Méndez y O’Kif; Agua salada, de Ruth Kaufman y pequeños escritores; Federico y el mar, de Graciela Montes y Claudia Legnazzi; Espejismos, de Irene Singer y Gabriel Giovanetti, y El sol de Otto, de Canela, leídos por jóvenes sordos (Maxi Lemmo, Lucía Fauve, Zoe Carbone, Julia Valmarrosa y Juan D. López Maccio) y con la voz en español de artistas como Soledad Villamil, Manuel Wirzt, Maxi Pachecoy, Valeria Donati y Gabichu (de Los Raviolis), Tomasa y Benito (Los Rockan) y Lucero Tomasenia. También se sumaron otros videolibros y cinco guías para docentes y familias, como los relatos de la serie Cuentos que cuidan, el libro Tenemos Derechos (un texto de acercamiento a la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños) y el libro De familia en familia, de José Nesis y Paula Szuster, y con ilustraciones de Poly Bernatene, Powerpaola, Mariana Ruiz Johnson y Diego Bianki, entre otros.

Hasta el 15 de agosto se puede participar del 5º Concurso Nacional de Cuentos en Lengua de Señas Argentina, destinado a chicos y adultos de todas las edades. Es posible concursar con cuentos elegidos de libros o propios, que deben incluir personajes sordos y elementos de la cultura sorda. Más información en este enlace.