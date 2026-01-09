Psicopateada

Se sabe, los argentinos somos expertos en psicoanálisis y todo tipo de terapias cuyos términos se usan frecuentemente adaptados al lenguaje común. El uso se extiende a todo tipo de públicos. Hasta un hombre que vive de los números del mundo financiero, como el ministro Luis Caputo. “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit”, contestó estos días un tuit que lo criticaba por haber tomado un préstamo de un grupo de bancos para, a su vez, pagar el vencimiento de deuda que se cumple hoy.

Toto acusó a sus interlocutores de haber sido “el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”. Ratificó después que ese día el Gobierno tomó deuda por US$3000 millones “para cancelar 4300 millones. O sea, cancelamos deuda”. Varios analistas (no precisamente del palo “kuka”, en sus términos) aclararon las cuentas: “Se tomaron US$3000 millones + US$910 millones el mes pasado. Vencen US$4200 millones, pero de capital son 2700 millones. Por lo tanto, habrá crecimiento neto de deuda”, dijo Christian Buteler. “No es problema, es algo normal a estos niveles de deuda. Hay que terminar con la épica del relato”. Y no psicopatear.