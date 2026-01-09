LA NACION

Psicopateada

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACIONLuis Cortina
El ministro Luis Caputo
El ministro Luis CaputoAlfredo Sábat

Se sabe, los argentinos somos expertos en psicoanálisis y todo tipo de terapias cuyos términos se usan frecuentemente adaptados al lenguaje común. El uso se extiende a todo tipo de públicos. Hasta un hombre que vive de los números del mundo financiero, como el ministro Luis Caputo. “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit”, contestó estos días un tuit que lo criticaba por haber tomado un préstamo de un grupo de bancos para, a su vez, pagar el vencimiento de deuda que se cumple hoy.

Toto acusó a sus interlocutores de haber sido “el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”. Ratificó después que ese día el Gobierno tomó deuda por US$3000 millones “para cancelar 4300 millones. O sea, cancelamos deuda”. Varios analistas (no precisamente del palo “kuka”, en sus términos) aclararon las cuentas: “Se tomaron US$3000 millones + US$910 millones el mes pasado. Vencen US$4200 millones, pero de capital son 2700 millones. Por lo tanto, habrá crecimiento neto de deuda”, dijo Christian Buteler. “No es problema, es algo normal a estos niveles de deuda. Hay que terminar con la épica del relato”. Y no psicopatear.

Por Luis Cortina
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. La muerte del hijo de Shakespeare y un juego de paralelismos detrás de la película favorita de la temporada de premios
    1

    ¿Hamnet es Hamlet?: un juego de paralelismos que va del libro al cine y promete impactar en la temporada de premios

  2. "Es un enorme privilegio humano ser el hijo de Juan Rulfo"
    2

    Sin homenajes oficiales en su tierra natal, se conmemora el 40° aniversario de la muerte de Juan Rulfo

  3. Cambio de hábitos a la hora de elegir los libros en las vacaciones
    3

    Verano y lectura: cambio de hábitos a la hora de elegir los libros en las vacaciones

  4. La fotografía redefine el paisaje cultural de José Ignacio
    4

    La fotografía redefine el paisaje cultural de José Ignacio

Cargando banners ...