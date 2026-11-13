Hacer un puente es unir. El Pontífice es el que hace puentes. Por eso tal vez no sorprendió que esa palabra estuviera en las palabras finales de León XIV en la misa en la Basílica de Luján. “...guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión”, pidió el Papa a la Virgen de Luján. Lo dijo frente a millones de argentinos, tan necesitados de unión.

“Cruza el amor por el puente, usa el amor como un puente”, compuso Gustavo Cerati en 1999, cuando la grieta aún no se había instalado entre nosotros.

“Y a nosotros nos toca cantar, nos toca mantener los puentes abiertos, y cruzarlos canción a canción, con el corazón al descubierto”, escribió Jorge Drexler este año, para concluir: “Que viva todo aquel valiente que tiende un puente, y el valiente que lo cruza”.

La necesidad no es nueva. En la homilía del tedeum por el 9 de Julio, en la Catedral Metropolitana, monseñor Jorge García Cuerva ya lo había expresado: allí convocó a caminar juntos “construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros, con gestos concretos de cercanía”. Es hora.