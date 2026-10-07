Seúl, Corea del Sur.- Hay un procedimiento artístico conocido como “puesta en abismo”, que consiste en incluir dentro de una obra una copia o versión de sí misma, en una serie que puede extenderse infinitamente. Inspirada originariamente en la heráldica, existe desde hace siglos, pero fue bautizada y sistematizada por el escritor francés André Gide en el siglo XIX. Numerosos ejemplos de esta técnica se hallan en distintas pinturas de Jan van Eyck; en Don Quijote, de Cervantes, y Hamlet, de Shakespeare; en obras musicales como la Ofrenda Musical de Bach, y también en objetos cotidianos, como unas otrora célebres latas de polvo de hornear. La puesta en abismo es un recurso que ha nutrido la imaginación de creadores y aficionados a lo largo de la historia. Aquí, además de poder encontrar otro ejemplo visual de este recurso, visualizamos también la ejemplificación del significado literal de la expresión.