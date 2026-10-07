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LA NACION

Puesta en abismo

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Mariano Holot
LA NACIONMariano Holot
El estonio Jaan Roose realiza una exhibición sobre una cinta de equilibrio (*slackline*) durante el primer evento de cruce de *highline* urbano en Corea del Sur —de 160 metros de longitud y suspendido a 120 metros del suelo— en el centro de Seúl, el 1 de octubre de 2026. (Foto de KIM HONG-JI /AFP)
El estonio Jaan Roose realiza una exhibición sobre una cinta de equilibrio (*slackline*) durante el primer evento de cruce de *highline* urbano en Corea del Sur —de 160 metros de longitud y suspendido a 120 metros del suelo— en el centro de Seúl, el 1 de octubre de 2026. (Foto de KIM HONG-JI /AFP)KIM HONG-JI - AFP

Seúl, Corea del Sur.- Hay un procedimiento artístico conocido como “puesta en abismo”, que consiste en incluir dentro de una obra una copia o versión de sí misma, en una serie que puede extenderse infinitamente. Inspirada originariamente en la heráldica, existe desde hace siglos, pero fue bautizada y sistematizada por el escritor francés André Gide en el siglo XIX. Numerosos ejemplos de esta técnica se hallan en distintas pinturas de Jan van Eyck; en Don Quijote, de Cervantes, y Hamlet, de Shakespeare; en obras musicales como la Ofrenda Musical de Bach, y también en objetos cotidianos, como unas otrora célebres latas de polvo de hornear. La puesta en abismo es un recurso que ha nutrido la imaginación de creadores y aficionados a lo largo de la historia. Aquí, además de poder encontrar otro ejemplo visual de este recurso, visualizamos también la ejemplificación del significado literal de la expresión.

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