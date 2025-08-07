Qatar Years of culture: un puente entre ciudades y bibliotecas

En el marco del programa Years of Culture Qatar–Argentina 2025, se inauguró ayer en la Biblioteca Ricardo Güiraldes una nueva edición de Qatar Reads, la iniciativa impulsada por la Biblioteca Nacional de Qatar para fomentar la lectura y el aprendizaje intercultural desde la infancia. La apertura contó con la presencia Ali Al-Binali, consejero del Ministerio de Estado de Qatar en Argentina y de Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, acompañados por autoridades diplomáticas y culturales de ambos países y un grupo de treinta estudiantes de escuelas públicas de la ciudad.

Organizado en colaboración con la Embajada del Estado de Qatar en Argentina y la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura del ministerio porteño, el evento marcó el inicio de una serie de actividades que se extenderán a lo largo del año. El eje de esta edición está puesto en la traducción al español de Kalila wa Dimna, un clásico de la literatura árabe compuesto por fábulas, y en su presentación a nuevos públicos a través de talleres, narraciones orales y una exposición artística.

El programa "Qatar reads" distribuirá mil ejemplares de Kalila wa Dimna, un clásico de la literatura árabe

Javier Martínez, Director General de Promoción del Libro y Bibliotecas, abrió el acto con un agradecimiento: “Estamos muy orgullosos de presentar esta muestra que no solo celebra el arte y la literatura, sino también el vínculo entre nuestras culturas”, dijo, y agregó que la donación de ejemplares del libro “será fundamental para nuestras bibliotecas, donde estas fábulas serán narradas y llegarán a toda la red antes de fin de año”.

Ali Al-Binali también destacó la importancia de esta colaboración: “Cada vez, Qatar celebra un Año de la Cultura junto a un país distinto, con el objetivo de construir puentes a través del patrimonio, las economías creativas, la innovación y la educación. Hoy lanzamos oficialmente Qatar Reads en Buenos Aires e inauguramos esta muestra basada en Kalila wa Dimna, con ilustraciones originales de la artista qatarí Wadha Al Athba. Es un orgullo poder compartir esta historia con el público argentino. Qatar Reads tiene un objetivo claro: fomentar el amor por la lectura y el aprendizaje continuo desde la infancia”.

La exposición, compuesta por doce pinturas inspiradas en las fábulas y realizadas por el artista qatarí Al Athba, podrá visitarse en la Biblioteca Ricardo Güiraldes hasta el 31 de octubre.

Ali Al-Binali y Gabriela Ricardes presentaron ayer en la Biblioteca Ricardo Güiraldes el programa "Qatar reads"

Finalmente, Gabriela Ricardes celebró la llegada de esta propuesta a la ciudad: “Nuestra misión es despertar la curiosidad y derribar barreras. Estas iniciativas permiten conocer las raíces, el patrimonio y los valores de otras culturas. La Biblioteca Nacional de Qatar, que tuve la suerte de visitar, es un modelo ejemplar de gestión cultural. Este es el primer paso de una colaboración que esperamos seguir profundizando”.

“Esta iniciativa de Qatar Reads, de la que formamos parte con entusiasmo y agradecimiento, incluye la valiosísima donación de 1000 volúmenes que se incorporarán a nuestra red de bibliotecas. Desde el inicio de nuestra gestión venimos fortaleciendo este sistema, tanto con la incorporación de nuevos títulos como con el desarrollo de la Biblioteca Digital”, aseguró la funcionaria porteña.