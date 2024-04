Día del Libro: de los debates en La Rural y la marcha por las universidades públicas a los autores más buscados

Escuchar

En la Argentina el Día del Libro se festeja dos veces por año: el 23 de abril, cuando se conmemora en el mundo el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, en 1616, y el 15 de junio, que recuerda la primera entrega de premios de un concurso literario organizado en el país por el entonces Consejo Nacional de Mujeres, en 1908.

Este año, el “primer” Día del Libro se superpone con dos eventos: el inicio de las jornadas profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se extienden hasta el jueves, de 9 a 18, en La Rural, y la marcha en defensa de la educación que convocan las universidades públicas nacionales, en contra del ajuste presupuestario y en la que se insta a llevar un libro como estandarte. Investigadores y profesores de universidades privadas, como la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, dieron a conocer comunicados de apoyo a la marcha. La entidad organizadora de la Feria, la Fundación El Libro, también expresará su adhesión a la movilización. Funcionarios nacionales señalaron que la marcha no era en defensa de la educación pública sino en contra del Gobierno y que podría activarse el “protocolo antipiquetes”.

Ya somos 136 salamines! pic.twitter.com/yaxlPI0qTN — Luz Horne (@luz_luzhorne) April 22, 2024

Año a año, las jornadas profesionales de la Feria del Libro convocan a traductores, escritores, bibliotecarios, editores, libreros, imprenteros, agentes literarios e investigadores. Es un espacio de reflexión y capacitación muy valorado, donde también pueden surgir oportunidades comerciales.

En el stand 5014 del Pabellón Rojo, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) brindará asesoramiento gratuito sobre derechos de autor. Y el 9 de mayo realizará su tradicional jornada “El derecho de autor en el mundo editorial”, en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, a partir de las 14.30.

De a 10 a 18, este martes se hacen las IX Jornadas de Traducción en el Ámbito Editorial, organizadas por la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Tendrán lugar en las salas Alfonsina Storni y Domingo Faustino Sarmiento, en el primer piso del Pabellón Blanco (la actividad es arancelada y requiere inscripción previa). En el mismo horario, se llevarán a cabo las XI Jornadas Profesionales para Ilustradores, organizadas por la Asociación de Dibujantes de Argentina, en la Sala Tulio Halperin Donghi del Pabellón Amarillo (actividad arancelada con inscripción previa).

De 10.30 a 11.30, la Unión de Escritoras y Escritores invita a la charla “El escritor como trabajador”, con la participación de los escritores Ana María Shúa, Paula Simonetti, Pablo Wisznia y Enzo Maqueira, en la Sala Adolfo Bioy Casares, en el primer piso del Pabellón Blanco.

A las 13.30 comienza la mesa redonda “Organización gremial y acción colectiva en tiempos inciertos”, organizada por el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, con la participación de Cecilia Fanti (Cámara Argentina de Librerías Independientes), Ramiro Mases (Territorio y Producción Editorial Organizada), Cecilia Bona (Por Qué Leer), y Alejandro Dujovne y Salvador Doldan, del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro, en la Sala Rodolfo Walsh, del Pabellón Amarillo.

De 14 a 15, en el debate “Un ecosistema híbrido. Circulación y distribución del libro en la Argentina”, organizado por la editorial Ampersand, Fanti, Guido Herzovich, Cristian de Nápoli y Paula Vázquez conversarán con Fernando Segal en la Sala Adolfo Bioy Casares. Es la primera de las tres charlas del ciclo #LibroVitalyMóvil, que se extiende hasta el jueves. Más información sobre las jornadas profesionales en este enlace.

Me gusta la propuesta de llevar un libro a la marcha del 23 por las universidades públicas. Y alzar todos juntos ese libro como símbolo de aquello que estamos reclamando. Cientos de miles de brazos, libro alzado, en las calles, por la #UniversidadPublica #yovoy pic.twitter.com/CF0u9wBKNh — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) April 21, 2024

El libro como símbolo de la educación

La marcha en defensa de las universidades públicas, que hoy el Gobierno juzgó de “estar incentivada por la política”, está convocada a las 15.30 ante el Congreso Nacional; desde allí, la movilización se encaminará a la Casa Rosada. En ocasión del Día Internacional del Libro, desde distintos sectores que apoyan la protesta se pide a los asistentes que lleven un libro a la marcha, a manera de “escudo” contra el plan de ajuste del Gobierno. Desde que existe, el libro es símbolo de la educación.

Este va a ser el libro que me va a acompañar el martes en la marcha universitaria. Es parte fundamental de mí historia, que me llevó desde un secundario público en los rincones de la provincia de Buenos Aires a estudiar en l Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA pic.twitter.com/OoCa3Zk47M — BrunoBian ⭐⭐⭐ (@Brunobian) April 21, 2024

Estudiantes, docentes, escritores, libreros, investigadores y editores adhirieron a la original iniciativa. “Me gusta la propuesta de llevar un libro a la marcha del 23 por las universidades públicas. Y alzar todos juntos ese libro como símbolo de aquello que estamos reclamando. Cientos de miles de brazos, libro alzado, en las calles, por la #UniversidadPublica #yovoy”, sostuvo en X la escritora Claudia Piñeiro. “¿Qué libro llevan el martes a la marcha? Yo creo que voy con La conjura de los necios”, anticipó el escritor Enzo Maqueira. El crítico cultural -y del Gobierno de Javier Milei- Daniel Molina anunció que llevaría Ficciones, obra maestra de Jorge Luis Borges.

#sintoníafina #sigasiga ¿a la marcha del 23 deberíamos ir con un libro y en alpargatas? — José Luis Fernández (@unfernandezmas) April 22, 2024

“Susana Torrado, investigadora de CONICET y profesora de la UBA, fue a quien Cavallo mandó a lavar los platos en 1994. Por eso, este es el libro que voy a llevar el 23 a la marcha. Defendamos la educación pública de calidad. Defendamos la ciencia argentina. Seamos un montón”, posteó en X la científica y química Valeria Edelsztein con la portada del tomo II de El costo social del ajuste, a cargo de Torrado. “De hecho no tengo idea si voy a llevar un libro o no. Pero en caso de hacerlo no tengo duda que sería este que me acompaña desde fines de los 80′s cuando era un estudiante, que explica cómo se construyó lo que este gobierno quiere destruir y que además entra en una mano”, escribió el historiador Fabio Wasserman en referencia a Una nación para el desierto argentino, de Tulio Halperin Donghi.

Este martes 23 salimos a la calle a defender a la universidad pública. La propuesta es llevar un libro en la mano. Y el desafío de hoy es CUÁL LIBRO PODEMOS LLEVAR EN LA MANO A ESA MARCHA. Hoy se aceptan repetidos y se puede soplar: en 3, 2, 1... #losjuegosdelotoño pic.twitter.com/yTif7bCo9A — Notanpuan (@Notanpuanlibros) April 22, 2024

“Los libros están carísimos. Yo estudié 100% fotocopia porque #pobre No se si te voy a la marcha con un libro eh”, bromeó en X la doctora en Economía Mercedes D’Alessandro. “Proponen llevar un libro a la marcha, y está bien, vivimos cargando un libro en la mochila para estudiar, para leer, para enseñar, no es snobismo, de eso hacemos nuestro modo de vida”, opinó la socióloga y escritora Sol Montero. “¿Ya elegiste el libro que vas a llevar mañana a la marcha? ¿Cuál? #EducacionPublicaSiempre”, preguntó el especialista en gestión educativa Flavio Buccino.

Con qué libro van a ir a la marcha en defensa d la universidad pública? Yo voy con este, q marcó una generación d gente d historia reciente, d la q formo parte. Es un libro muy significativo, y en este momento d oscurantismo oficial es un faro en las tinieblas pic.twitter.com/tWng0p9GMw — Эстебан ⭐️⭐️⭐️ (@ponto_esteban) April 21, 2024

La licenciada en Ciencia Política Inés Lovisolo dio una opinión cómica sobre la iniciativa: “Che lo de llevar un libro a la marcha del martes jjj no serán medio teatreros ustedes con todo respeto”. Y la periodista Adriana Carrasco reflexionó: “Dale con llevar el librito para la foto. Además de elitismo clasemediero y q c/vez se estudia con menos papel, no reparan en millones de excluidos q juntan lo q sea (incluso) d la basura p/sobrevivir. Livianitos a la marcha y enseñarle al pibe p/ + adelante cdo venga la repre”, en referencia a una posible represión de las fuerzas de seguridad.

A la marcha en defensa de las universidades públicas voy a llevar el mejor libro escrito en castellano luego de El Quijote:

Ficciones.



Me acompañará Borges. — daniel molina (@rayovirtual) April 22, 2024

El humorista Julián Elencwajg insinuó, que haciendo honor a la vida estudiantil, había que llevar fotocopias de libros en vez de libros. “A la marcha a favor de la universidad pública habría que llevar fotocopias de libros, no libros. Porque sin piratería, no hay universidad pública. Y porque hay que cagarse en todo tipo de copyright”, afirmó en X. “Sigan discutiendo si llevan o no llevan libros a la marcha. Es la discusión que necesita el país ahora”, sermoneó el abogado Gonzalo Fiore Viani.

Con libros a la marcha. pic.twitter.com/wSnfC4ezYT — Alejandro Tortolini (@aletorto) April 21, 2024

Buscalibre lanza el primer Índice de Lectura de 2024

En el Día Internacional del Libro, la librería online Buscalibre publica el ranking de los diez libros más vendidos de 2024, los autores más buscados, los géneros más leídos y lugares del país que más libros compran online.

“La Argentina tiene uno de los públicos lectores más grandes de Latinoamérica y hoy el e-commerce nos permite conseguir a través de un catálogo web libros internacionales que no son fáciles de conseguir, y que lleguen a domicilio en cuestión de clics. En 2023 las ventas online de libros crecieron un 20% más que en el 2022, y para 2024 se espera un crecimiento del 30%, es por ello que creemos importante analizar datos y compartir los resultados de lo que venimos viendo”, destacó el ejecutivo Tomás Meabe.

Según los datos de Buscalibre, los títulos más solicitados por los argentinos en esa plataforma web fueron El hombre y sus símbolos, de C. G. Jung; Espíritu animal, de Magalí Tajes; Zensorialmente: deja que tu cuerpo sea tu cerebro, de Estanislao Bachrach; Alas de sangre, de Rebecca Yarros; El poder frente a la fuerza, de David Hawkins; La asistenta, de Freida McFadden; En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez; La felicidad. Más allá de la ilusión, de Gabriel Rolón; Siempre fuiste tú, de Malena Hehn, y Dulce perdición, de Jessica Rivas.

Las zonas del país donde se compran más libros en Buscalibre son la ciudad de Buenos Aires (41% de las ventas), seguida por el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el 19%. Córdoba, Rosario y Mendoza completan el otro 40% del mercado.