¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Arte para chicos en la Noche de los Museos

Este sábado, en una nueva edición de la Noche de los Museos, más de 350 espacios culturales (no solo museos: también clubes, escuelas, bibliotecas e instituciones públicas y privadas que no suelen recibir público) abrirán sus puertas de 19 a 2 de la mañana. Como todos los años, cada institución ofrece una programación especial con muestras y actividades gratuitas. En este enlace está disponible el programa para que cada uno arme su propio recorrido.

Típica salida familiar, este año hay varias propuestas ideales para ir con chicos: desde la muestra dedicada a Frida Kahlo en el Malba hasta los talleres y recorridos en la Usina del Arte y el Museo de la Imaginación y el Juego. En las tiendas de museos como el Malba, el Bellas Artes y el Moderno, y también en la librería ubicada adentro del Centro Cultural Recoleta, se pueden conseguir libros sobre arte y artistas que no son específicamente para chicos sino para compartir con ellos antes o después de la gran Noche de los Museos. Una selección de diez títulos para todas las edades.

"Cómo ver y reconocer a 30 artistas argentinos", de Nicolás Schuff y Agus Minuto (Diente de León; $ 36.000)

Cómo ver y reconocer a 30 artistas argentinos, de Nicolás Schuff y Agus Minuto (Diente de León; $ 36.000). Una puerta de entrada genial para sumergirnos en el universo del arte local de la mano del autor de excelentes libros para chicas y chicos como Cosas que decimos a cada rato y la adaptación a cómic de la Ilíada y la Odisea, entre otros ya recomendados en esta sección.

Con dibujos coloridos y textos breves, el libro ofrece una selección de pintores, escultores, fotógrafos, dibujantes, muralistas y maestros del collage argentinos de distintas épocas: de Prilidiano Pueyrredón y Cándido López a Marta Minujín y Guillermo Kuitca, con paradas súper interesantes en Grete Stern, Xul Solar, Lucio Fontana, León Ferrari y Liliana Porter.

No faltan nombres tal vez no tan conocidos por el público general como Kenneth Kemble y Eugenia Crenovich, conocida como Yente, “pionera de la abstracción”. La premisa del título (“Cómo ver y reconocer”) se expresa en las ilustraciones de Minuto que acompañan cada mini biografía, que rinden homenaje a la estética de los grandes artistas.

Fotos de Frida Kahlo exhibidas en el Malba Marina Espeche - LA NACION

Club de mujeres artistas, de Milagros Pochat (Ediciones Futurock; $ 50.000). Este es un ejemplo perfecto de los libros no pensados específicamente para pequeños lectores pero que resultan ideales para compartir con ellos. Además, forma un combo impecable con el anterior, ya que suma nombres (de mujeres, en este caso) de artistas locales e internacionales que chicos y medianos tal vez no hayan descubierto aun como Norah Borges, Liliana Maresca, Leonora Carrington y Marina Abramovic. También aparecen estrellas ya conocidas que vale la pena revisitar junto con chicos y adolescentes: Yoko Ono, Yayoi Kusama, Frida Kahlo y nuestra reina del pop, Marta Minujín.

Marta Minujín y sus deslumbrantes obras inflables Rodrigo Néspolo

Cada una aparece representada con un retrato y una obra propia, además de una amena biografía que resalta lo más destacada de cada trayectoria. Un volumen indispensable para las bibliotecas familiares con curiosidades artísticas que me hubiera encantado tener a mano cuando nos daban una introducción a la Historia del Arte en el secundario.

"La mano del pintor", de María Luque

Noticias de pintores y La mano del pintor, de María Luque (Sigilo; $ 44.000 y $ 43.000, respectivamente). Otro combo imperdible para la biblioteca cultural: en el primero, la autora e ilustradora rosarina cuenta anécdotas o curiosidades de 95 artistas y los retrata con trazos rojos y azules; en el segundo, se dedica a vincular una historia familiar ficcional protagonizada por el médico Teodosio Luque, su tatarabuelo, con el pintor Cándido López, que perdió una mano cuando le explotó una granada en la batalla de Curupaytí. Lo hace a través del recurso gráfico del cómic, que convierte al libro en un objeto de interés para adolescentes y jóvenes.

"En el taller del artista", de Diane Marissal y Jérémie Leblanc

En el taller del artista, de Diane Marissal y Jérémie Leblanc (Arte a babor; $ 36.000). La editorial especializada en libros de arte para lectores de todas las edades publicó este libro participativo creado a cuatro manos por el dúo de artistas que firma como Les Canailles. Ganador del premio White Ravens 2021, invita a espiar cómo crean los artistas desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, por ejemplo, con el street art en Nueva York. Con juegos y desafíos para descubrir distintos métodos creativos, los autores abren las puertas de talleres de dieciséis artistas.

Frida, de Benjamin Lacombe y Sébastien Perez (Edelvives; $ 66.600). En este álbum ilustrado de colección, los autores no ofrecen una biografía clásica sino un homenaje a la vida y la obra de una artista que transformó sus padecimientos en arte. Una particularidad, que lo vuelve un libro único, es el troquelado utilizado en algunas páginas: un recurso de diseño que funciona como señalador de diversas capas narrativas. Los originales se expusieron en el Museo de la Medicina de París, junto con objetos de la colección que remiten a obras de Frida. Ideal para los que irán a visitar la muestra Viva Frida, en el Malba.

En este enlace hay otros libros sobre Frida para pequeños lectores.

"Frida", de Benjamin Lacombe y Sébastien Perez

Cuaderno íntimo inspirado en Frida Kahlo (La Marca Editora¸ $ 39.900). “La intención de este cuaderno íntimo es abrir y cultivar un camino de autoconocimiento y expresión creativa”, dicen los editores de esta especie de diario creativo con dibujos y frases de Frida y páginas en blanco para anotar ideas y proyectos. “Este libro-diario no pretende ser un manual técnico para hacer arte, es una invitación a la reflexión creativa”, explican en el inicio. Con textos de Claudia Madrazo, ofrece actividades, ejercicios creativos y reflexiones para estimular la imaginación a modo de diario íntimo inspirado en la obra y la vida de Kahlo.

"Distinta", de Verónica Landajo y Lucía Reynoso

Distinta, de Verónica Landajo y Lucía Reynoso (Siglo XXI para chicos; $ 21.900). La narradora de este cuento ilustrado se disfraza de bañadera para ir a una fiesta del barrio. “Algunos me señalaban porque estaba ¡distinta!”, cuenta. Y como no entiende si eso es bueno o no, decide investigar por qué algunos parecen (parecemos) distintos al resto y qué pasa con esas “diferencias”. En una de las escenas aparece Yayoi Kusama, “que pinta lunares de colores por todas partes”. Es un gran ejemplo de una personalidad distinta.

"Hechizos de colores", de Cecilia Pisos y Alejandro O´Kif

Hechizos de colores, de Cecilia Pisos y Alejandro O´Kif (La brujita de papel; $ 29.500). Con ventanitas para descubrir qué aparece en cada página, este libro sí está dirigido a los más chicos de la casa. Es una edición de tapa dura, de excelente calidad, donde los colores protagonistas del cuento protagonizada por la pequeña e inquieta hechicera Guada resaltan en las ilustraciones y los textos. Ideal para pintar de colores una tarde gris.

Cartas maestras (Oso pardo; $ 30.000). Un mazo con treinta naipes sobre artistas y sus obras más famosas para jugar y aprender sobre arte. Las cartas tienen un diseño reversible: de un lado hay una imagen de una obra (una pintura o una escultura) y, del otro, viene la info clave como el título de la pieza, el nombre del creador, la época a la que pertenece y el museo donde se exhibe. Como en otros juegos del estilo, el objetivo no es ganar sino divertirse mientras chicos, medianos y grandes descubren curiosidades artísticas.