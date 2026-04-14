El fotógrafo argentino Mariano Santilli explora el arte monumental soviético que homenajea al astronauta Yuri Gagarin

A 65 años del primer viaje espacial, que despegó desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán el 12 de abril de 1961, y que llevó al astronauta ruso Yuri Gagarin, en el cohete Vostok I, al espacio exterior, se inauguró en la Casa de Rusia (Rivadavia 4266) la muestra fotográfica Cosmos ruso a través de los ojos argentinos, del fotógrafo y cineasta argentino Mariano Santilli (Necochea, 1969), que invita a conocer el legado artístico y monumental dedicado a la exploración espacial en Rusia y otros países que formaron parte del bloque soviético. Se puede visitar hasta finales de abril, de lunes a viernes de 11 a 18, y sábados de 9 a 16, con entrada libre y gratuita.

Las veinticuatro fotos de Santilli documentan mosaicos, esculturas, monumentos, murales y obras de arte público dedicadas a la historia de la carrera espacial, y a la proeza de Gagarin durante la Guerra Fría, en ciudades y pueblos a lo largo del vasto territorio ruso. Él y su pareja, la productora y fotógrafa Daniela Kisinovsky (Buenos Aires, 1987), autora de algunas imágenes, recorrieron más de cien localidades, de Moscú a Siberia.

Mosaico en una parada de autobús, región de Yoshkar Ola, Rusia (foto de Daniela Kisinovsky) Mariano Santilli

“Viajamos a Rusia en dos oportunidades en los últimos cuatro años, sumando casi seis meses de estadía en el país como parte del proyecto Red Kosmos -dice Santilli a LA NACION-. Dentro de este proyecto nos propusimos relevar la huella de la era espacial en el arte monumental soviético en países de la ex-Unión Soviética como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia y Bielorrusia, y también en países del exbloque socialista, como República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Alemania, Hungría y Rumania”.

Mural monumental en una escuela, en la región de Ekaterimburgo, que rinde tributo a la hazaña espacial de Yuri Gagarin Mariano Santilli

El foco de la exposición rinde tributo a la hazaña espacial soviética. “Las fotos están directamente vinculadas a ese momento: la figura de Yuri Gagarin y todo el imaginario de la carrera espacial”, dice Santilli.

Santilli y su pareja visitaron Rusia una vez iniciado el conflicto bélico con Ucrania. “No sabíamos bien qué esperar con respecto a la vida en Rusia en este momento, pero nos encontramos con un país donde, en la vida cotidiana, no se perciben tanto los efectos de la guerra. Rusia tiene un territorio enorme y nosotros viajamos por lugares que están lejos de la región del conflicto, como todo lo que hicimos en Siberia, así que en general vimos una vida bastante normal, aunque aparecían escenas puntuales, como chicos uniformados despidiéndose de sus familias en estaciones de tren y autobuses”, recuerda.

Mosaico monumental con la imagen de Gagarin, que viajó al espacio el 12 de abril de 1961 Mariano Santilli

“El cambio más claro respecto a viajes anteriores tuvo que ver con las sanciones económicas: solo podíamos viajar utilizando efectivo -detalla-. En el último viaje tampoco pudimos comprar tarjetas SIM. Y había menos vuelos, por lo que decidimos cruzar siempre su frontera por tierra tanto para entrar como para salir”.

Daniela Kisinovsky y Mariano Santilli recorrieron más de un centenar de localidades de los países de la ex-Unión Soviética; esta foto fue tomada en Bakal Mariano Santilli

Más allá de los inconvenientes, la experiencia del viaje fue satisfactoria. “Viajamos por lugares muy distantes y nuestra presencia, en un momento y en lugares donde el turismo es inexistente, generaba curiosidad y sorpresa, pero siempre nos sentimos bienvenidos -dice-. La gente fue muy cariñosa y buena onda con nosotros, siempre dispuestos a ayudarnos. En general, en Rusia la gente considera amigos a los argentinos, tanto desde una perspectiva histórica como cultural, y eso se nota”. Santilli no cree que en la Argentina haya un sentimiento “antirruso”.

El fotógrafo y documentalista Mariano Santilli expone 24 fotos en Casa de Rusia Mariano Santilli

La muestra está organizada por la Casa de Rusia, pero los viajes fueron financiados completamente por Santilli y su pareja. “Queremos acercar este tipo de arte monumental, tan común en los países de la ex-Unión Soviética, a públicos que tal vez no están tan familiarizados con esto. Y al mismo tiempo, darle visibilidad al proyecto Red Kosmos, en el que venimos trabajando, sobre las funciones ideológicas, educativas y estéticas del arte en Rusia”, concluye.

Monumento “A los conquistadores del espacio”, de Andrey Faydysh-Krandievsky (1964), en Moscú Mariano Santilli

Santilli dirigió los cortometrajes 50 años en la luna (con Gabriela Chirife; se puede ver en YouTube) y L’étranger. Ambos fueron seleccionados en festivales como los de Sitges y Clermont-Ferrand, Busan International Film Festival, Best Shorts California, Trieste Science+Fiction Festival, Oaxaca Film Festival y en La Noche del Cortometraje, en Buenos Aires.