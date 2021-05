Una “oveja negra” del circuito editorial que habita entre dos ciudades: Rosario y Cosenza

Un puente de libros une Rosario y Cosenza. Le Pecore Nere es un sello independiente con una sede en la Argentina y otra en Italia, y dos editoras: Regina Cellino (profesora en Letras y escritora nacida en Venado Tuerto en 1987) y Maria Pina Iannuzzi (traductora y editora italiana nacida en Altomonte, en 1983). “La editorial combina tres amores: la literatura, la traducción y la amistad -dice Cellino a LA NACION-. Este proyecto editorial comenzó a dibujarse hace seis años en un viaje que hice a Cosenza, donde vive Maria Pina”. Ambas se habían conocido en 2014, en el marco del Doctorado en Literatura y Estudios Críticos de la Universidad Nacional de Rosario, pero fue en Calabria donde se sentaron las bases de la editorial binacional que nació en 2017, en Rosario, y en 2019 en Cosenza. “Como sucede con los encuentros y las relaciones que están diagramados de antemano, nuestra amistad cruzó fronteras y husos horarios y se fortaleció en nuestro quehacer editorial”.

Ejemplares del catálogo de Le Pecore Nere Le Pecore Nere

Por la distancia de una ciudad a otra, las editoras se anticiparon al teletrabajo. Desde 2017, usan esta modalidad, en boga con el comienzo de la pandemia. “Una vez por semana hacemos una videollamada para pautar el cronograma de publicaciones, ponernos al día con las cuestiones de distribución, chequear las actividades pendientes, pensar los contenidos para subir a las redes -cuenta Cellino-. Nos encargamos de estar presentes en todos los pasos del proceso editorial: desde la llegada del manuscrito hasta la venta. Y diariamente nos escribimos por WhatsApp para ir resolviendo las cuestiones que necesitan resolverse de manera inmediata”. Todas las decisiones las toman conjunto.

Regina Cellino, escritora y coeditora de Le Pecore Nere Le Pecore Nere

Por su carrera académica, Iannuzzi ganó en 2009 el premio de la Fundación Raeli y obtuvo en 2012 una mención especial del premio Mnemosyne 2012 por la traducción al italiano de El boxeador polaco, del guatemalteco Eduardo Halfon, y Cellino publicó el libro de cuentos La espera (Ciudad Gótica, 2013), que fue traducido al italiano en 2015. Ambas ofician como traductoras para la editorial que dirigen. En Le Pecore Nere trabaja una diseñadora italiana, Mariafrancesca Capoderosa; una correctora para la Argentina, Marilina Negri; una correctora italiana, Lorena Caruso, y Federico Di Ciano como encargado de ventas mayoristas en librerías locales. También forman parte del equipo Inti Camillato (en redes) y el programador Ramito Boccardi. “El nombre Le Pecore Nere lo elegimos porque representa lo que somos, es decir, una voz fuera del coro -dice Iannuzzi-. Nuestro proyecto es independiente por vocación, a contracorriente e impredecible. Nuestra esencia es ser singulares como la oveja negra entre un montón de blancas”.

Maria Pina Iannuzzi, traductora y coeditora de Le Pecore Nere Le Pecore Nere

Desde 2017, llevan publicados catorce títulos en la Argentina y ocho en Italia, en papel y en ebook, en cuatro colecciones diferenciadas por género y en distintas series. “Nuestro catálogo combina originales y traducciones; nos interesa que libros y autores dialoguen -dice Cellino-. Por ejemplo, Fragmentos de humanidad es un catálogo de fotos y poesía que recopila a través de palabras e imágenes pequeñas piezas de humanidad. Fue un proyecto editorial que nació en Italia bajo la curaduría de María Pina y el fotógrafo Pierfranco Costa, con el deseo de entrecruzar dos lenguajes artísticos: la literatura y la fotografía”. En 2018, tradujeron al español el ensayo Putas antifascistas, de Matteo Dalena, y en 2019 llevaron a la lengua de Dante Después del fuego (Oltre il fuoco), del rosarino Javier Núñez. También Io posso! -la traducción de ¡Yo puedo solo!, de Manuela Garbarini y la ilustradora Carolina Yuale- se tradujo al italiano. Este título para niños, inspirado en la filosofía Montessori, el método Pikler y la crianza respetuosa, es muy solicitado a un lado y otro del Atlántico.

Al ser una editorial pequeña, las editoras están en contacto permanente con lectores y libreros. Los títulos de Le Pecore Nere se encuentran en librerías independientes de ambos países; a partir del inicio de la pandemia, generaron encuentros entre público y autores a través de vivos en Instagram y Facebook. También reciben consultas en su página web. “La ambición de pensar por fuera de los regionalismos, incluso de los localismos, nos permite trabajar desde la desobediencia como modo de intervenir en el campo cultural”, dice Iannuzzi. Los manuscritos que les llegan -o que piden- son leídos y evaluados por ambas editoras y la correctora del sello. “La decisión de editar y publicar un libro está determinada por varios aspectos: calidad literaria, potencial estético, gusto personal, adecuación a nuestro propósito ‘glocal’, es decir, obras que tienen una huella global y local, que nacen en un territorio y en un contexto sociocultural definido pero que nos abren a reflexiones universales”.

La traducción, un puente entre culturas

En 2020 publicaron El otro límite, de la poeta italiana Maria Borio, con traducción de Marina Maggi. Este poemario inauguró la serie Pasajes, dedicada a la poesía italiana contemporánea. “Los primeros experimentos de traducción fueron durante el Festival Internacional de Poesía de Rosario en 2018, cuando nació una particular armonía con la traductora”, dice Borio a este diario. Su libro aborda la relación del poema con las formas del presente. “Hoy no se puede ignorar la reflexión sobre otros lenguajes: vivimos en un imaginario donde internet, las redes sociales, las imágenes y la música hacen que nuestra experiencia esté naturalmente predispuesta a crecer de acuerdo con otros lenguajes -dice-. Para mí, la traducción es fundamental cuando reflexiono sobre el ritmo: puedo entender mejor el ritmo de la poesía en mi lengua materna si puedo dialogar con el ritmo de la poesía en otros idiomas”. El otro límite lleva un prólogo del poeta y ensayista argentino Diego Bentivegna.

“Para nosotras, la traducción conforma una práctica cultural central que nos permite transmitir y difundir conceptos e ideas a quienes forman parte de realidades culturales diferentes -remarca Iannuzzi-. En tanto la traducción pone en escena a diferentes agentes culturales, permite asumir diferentes puntos de vista y entablar una comunicación más abierta y democrática. A través del diálogo entre dos o más visiones de la realidad, Le Pecore Nere quiere construir puentes, unir mundos y promover la diversidad”. Como recomienda la campaña “Traductores en la tapa” que llevan adelante las asociaciones de traductores de todo el mundo, los nombres quienes traducen figuran en las tapas de los libros de la editorial rosarino-cosentina.

“Ser la oveja negra siempre me atrae, aunque tenga poco de eso y no sea más que un horizonte -dice el escritor Wachi Molina, autor de Poesía Molotov, publicado por Le Pecore Nere en 2020, con ilustraciones de Dalia Desamor y un epílogo de Ferny Kosiak-. Una ovejita negra que, sin embargo, no deja de estar en común con las otras. ¿No es eso lo que inventaron Regina y Pina? Hay algo muy prometedor en esos puentes que saltan las territorialidades nacionales hacia la construcción de una editorial entre lenguas y literaturas. Y ahora, como si fuera poco, abrieron la línea de poesía, donde publicaron Poesía Molotov que fue un sueño que me cumplieron. Y pronto vamos a disfrutar de Soy fiestera, ese libro emblemático de Mercedes Gómez De La Cruz. Piensen, nomás, en la posibilidad de que poesía argentina sea traducida al italiano en un futuro próximo, y la realidad de traducir poesía italiana contemporánea al español. Esa es la ovejita negra de las editoriales argentinas en este momento: la que hace lo que nadie recomienda hacer desde, pero con una fuerza y unos resultados de los que es muy difícil no enamorarse”.

Durante 2020 Le Pecore Nere lanzó en Italia y la Argentina, el ebook de descarga gratuita Cuentos para despertar niños y niñas de hasta 200 años, compilado por Petunia Méndez, que reúne leyendas y cuentos anónimos, con ilustraciones de diversos artistas santafesinos. “Su descarga gratuita se enmarca en la vocación solidaria y en la voluntad de Petunia para que llegue a todos los niños y todas las niñas de hasta 200 años para que a través de la lectura puedan crear otros mundos, otras posibilidades”, dice Cellino. También apareció Brisa de otoño, libro álbum escrito por Beatriz Ré e ilustrado por la artista plástica Irene Singer. Y en Italia, Quel garofano spezzato. Paolo Cappello muratore antifascista (1890-1924), de Matteo Dalena. Próximamente, el sello binacional lanzará la traducción al español de El juego del silencio, de la escritora italiana Maria Laura Mura, y Superherúa, un libro ilustrado de la rosarina Verónica Laurino con ilustraciones de Polly Boyle. En Italia, este mes saldrá la traducción de Amelia, de Dai Uriarte. Así es como crece, de Rosario y Cosenza al mundo, un catálogo descentralizado y plural de literatura contemporánea.