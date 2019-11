Ilustración interior del libro Señales, por Eva Mastrogiulio

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2019 • 00:10

Esta semana recomendamos libros poéticos sobre sueños, estados de ánimo y emociones. Además, en nuestro habitual bonus track seleccionamos actividades para compartir en familia: cuentos narrados, un picnic artístico en La Boca, un taller de exploración de libros para pequeños lectores y un encuentro con monstruitos y monstriñas.

Señales, de Ethel Bastista y Eva Mastrogiulio

Señales, de Ethel Batista y Eva Mastrogiulio (Nazhira). "Si cierro los ojos es que no estoy", dice en la primera página de este álbum precioso, que invita a dejarse llevar por las señales y los indicios que aportan los personajes, unos muñecos colorados y amarillos con capucha de colores y orejitas. Con el recurso gráfico de solapas de papel que se levantan para dejar al descubierto ciertas escenas y situaciones, el texto es breve y juega con las ilustraciones. "Si camino en círculos es porque no sé cómo hablarte", dice de un lado. "Y si me detengo es que me animé". Tierno, sencillo y conmovedor, es uno de esos libros para regalar y regalarse. Y tener siempre a mano, en especial en días grises.

"Si camino en círculos es porque no sé cómo hablarte", del libro Señales

El señor de los sueños, de Raquel Cané (El Ateneo). Todas las noches, cuando "se encienden las estrellas y se apagan las ventanas", un personajito muy especial empieza su tarea: susurrar arrullos y tararear nanas en los oídos de quienes están por dormirse. A veces, cuando el que no puede dormir es el mismísimo Señor de los Sueños, al protagonista no le queda otra opción que soñar que le regalan un sueño. Un libro poético para leer antes de dormir. Por supuesto.

Violeta Parra ilustrada por Paloma Valdivia

La jardinera, de Violeta Parra, ilustrado por Paloma Valdivia (Fondo de Cultura Económica). De la colección Los Especiales de A la orilla del viento, un álbum ideal para compartir en familia. De la mano de los bellos dibujos de la ilustradora chilena, los adultos pueden contarles a los chicos quién fue la poeta Violeta Parra, cuyo poema "La jardinera" empieza así: "Para olvidarme de ti/ voy a cultivar la tierra,/ en ella espero encontrar/ remedio para mis penas". En las páginas finales viene la partitura de la canción y la letra con los tonos para guitarra. Música y poesía en un solo libro.

El concierto mágico

El concierto mágico, de Perrine Joe Elice (El Ateneo). Seguimos con los libros musicales. En este caso, se trata de una historia fantástica protagonizada por un importante compositor llamado Mazort Figaro, que está a punto de estrenar una pieza nueva: Improvisación con paseo inesperado. El paseo musical resulta tan pero tan extraordinario que las localidades se agotan y Mazort se convierte en una leyenda (mágica). Imperdible.

Bonus track

Cuentos narrados

Esta tarde, desde las 16, en Libros del Oso (Alberdi 901, Olivos) la narradora Verónica Alvarez Rivera leerá cuentos de Rodrigo Folgueira y Poly Bernatene. Con entrada libre, uno de los libros que chicos y grandes podrán disfrutar es el siguiente:

El sueño de Lucas

El sueño de Lucas, de Rodrigo Folgueira y Poly Bernatene (unaLuna). "Mucho antes de que comenzaras a soñar, yo ya estaba soñándote", escribió Folgueira en la dedicatoria de este libro que escribió para su hijo Lucas. Con bellísimas ilustraciones de Bernatene, es un libro ideal para leer con chicos soñadores. Lucas, el protagonista, sueña con tener una mascota. Cuando pide un deseo a un hada que se le aparece durante la noche, el chico no duda: quiere un rinoceronte. No voy a contar cómo sigue la historia para "empujarlos" a leer el libro, que se publicó en 2014. Sólo agregaré que es una de esas joyitas que no deberían faltar en la biblioteca.

Taller de exploración para pequeños lectores

El Museo Moderno (Avenida San Juan 350) organiza este sábado, de 11.30 a 12.30, el taller "El libro trampolín", de investigación y exploración del libro, a cargo de Bárbara Molinari y Julieta Ciochi, dirigido a chicos de 3 a 6 años. El taller propone explorar el objeto libro utilizando la expresión corporal, la visión y la voz mediante una serie de ejercicios lúdicos y sensoriales. Para descubrir ilustraciones, títulos, palabras y colores como si fueran un trampolín.

Picnic en Proa

Este sábado, de 14.30 a 18, Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929) invita a la segunda edición de Picnic de Familias, una actividad lúdica con arte y juego colectivo. Habrá talleres para chicos y chicas de 4 a 12 años y espacio de juego para los más chiquitos. Ideal para compartir relatos, risas, juegos y relax. Actividad sin costo. No requiere inscripción previa. Más información: visitas@proa.org

Monstriña enfrenta miedos y fantasmas

Monstruos y monstriñas

Este domingo, a las 16, la autora e ilustradora María Verónica Ramírez cierra el ciclo de encuentros y talleres para chicos en el Rincón Literario del Espacio Infancia del CCK (Sarmiento 151), con una lectura de su libro Monstriña y un espacio de dibujo compartido entre chicos y grandes. Gratis. Cupos limitados. No se lo pierdan.