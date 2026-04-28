Catalejo: errores de la civilización

La cantidad de enseñanzas que dejó la misión Artemis II a la Luna dará mucho trabajo a los especialistas en viajes espaciales por años y con la intrigante posibilidad de que sea el “puente” hacia una nueva vida humana en Marte. Mientras en la NASA hacen cálculos de materiales, de equipamiento, de cantidad de dólares para las próximas travesías interestelares, no puede soslayarse algo más pedestre: ¿Cómo se organizará institucionalmente una eventual civilización que se instale alguna vez en Marte? ¿Será una réplica de la experiencia científica en la Antártida donde varios países cumplen con un tratado que les permite hacer investigaciones sin tener conflictos entre las bases? ¿La organización en Marte estará manejada desde la Tierra y replicará el esquema de un comandante que da órdenes que, a su vez, le envían desde el otro lado del arco iris? ¿Para evitar conflictos políticos y religiosos se evitarán las ideologías y las creencias que tensan la vida terrícola? ¿Habrá alguien pensando en que para un nuevo comienzo sería oportuno hasta un nuevo lenguaje? ¿La nueva civilización humana marciana tendrá una bandera y un himno? Ojalá se puedan evitar los errores de la actual civilización.