En "Huérfanos de miradas", un texto que Luis Pescetti escribió en estos días de aislamiento social y cuarentena que fue compartido cientos de veces desde su cuenta de Facebook , el autor y músico resalta cuánto nos faltan hoy a todos las miradas furtivas y fugaces que intercambiamos con desconocidos por la calle sin darnos cuenta.

"Estos días, ponen a prueba la reserva de miradas que nos daban los cientos y cientos, que hoy nos faltan. Ahora se revela cuánto valía cada mirada furtiva o intrascendente en la calle. La de otro pasajero en el metro, la de quien nos cruzamos en la vereda. De camino de casa a un trabajo, y de ese trabajo a lo de una amiga, y de esa casa hasta la escuela, y de la escuela hasta una tienda, y ahí hasta la panadería, y de ahí hasta volver a casa. Íbamos llevados en andas por cientos de miradas, anónimas, reemplazables. Eran el telón de fondo, como el cielo para las estrellas, el tapiz, para los ojos que sí nos importan", escribió el autor de Natacha . Al final de esta página, como bonus track , se puede leer el texto completo.

En estos días de cuarentena salieron varios cuentos ilustrados para explicar a los chicos la pandemia que se distribuyen de manera gratuita Crédito: Fernando Blanc

Esta semana compartimos cuentos para chicos que fueron escritos por especialistas que abordan la cuestión de la pandemia provocada por el coronavirus para aclarar dudas y desterrar miedos. Después de "Mi héroe eres tú. ¡Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19! ", un relato ilustrado dirigido a chicos de entre 6 y 11 años que explica, a través de la historia de Sara y una criatura fantástica llamada Ario, cómo prevenir el contagio de la enfermedad que causa el virus, salieron otros con el mismo objetivo que también se pueden descargar gratis desde la web. Todos los relatos son ideales para compartir con los docentes que están enseñando a distancia y, en muchos casos, incluyen el tema de la pandemia en los trabajos del área de Ciencia.

El virus más famoso de estos días explicado a los chicos

Coronavirus. Un libro para niños y niñas (TimunMas). "Hay una palabra que puede que hayas oído. A lo mejor has oído a gente hablando de ella, o a lo mejor la has oído en las noticias. Esta palabra es el motivo por el que no vas al colegio. También es la razón por la que no puedes salir a la calle ni visitar a tus amigos. Además también es por eso que los adultos que te cuidan están en casa todo el día. Esa palabra es coronavirus ". Así empieza el cuento digital que ofrece el Grupo Planeta para descargar gratis en todo el continente americano en /www.planetadelibros.com.ar/pdf/Coronavirus.pdf Escrito por Elizabeth Jenner, Kate Wilson y Nia Roberts (de la editorial inglesa Nosy Crown) e ilustrado por Axel Scheffler, es un texto informativo que explica todo lo que cualquier chico debe saber sobre el coronavirus con palabras sencillas y dibujos. "Todos los que trabajaron en este contenido lo ha hecho gratuitamente para que se pueda divulgar, en un material ameno, la información necesaria en este momento. Está destinado a chicos y chicas de 4 a 10 años y a sus familias también. Lo estamos divulgando también en colegios a través del equipo de Planeta Lector para que los y las docentes dispongan de él. Este es un momento en que nos toca cuidarnos con barbijos, distancia social y libros ", explica Adriana Fernández, editora del área infantil y juvenil de Planeta Argentina. Entre otras cuestiones, el texto explica qué es el coronavirus, cómo se contrae, y qué sucede en el cuerpo al contagiarse . También, explica las medidas básicas de prevención y por qué es importante la distancia social y la cuarentena .

Un ebook infantil gratuito inspirado en Alicia en el país de las maravillas

Alicia y el coronavirus, de Salvador Macip y Emilio Urberuaga (Editorial Flamboyant). Un ebook de edición reciente que también se puede descargar gratis ( www.editorialflamboyant.com/actualidad/alicia-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-emilio-urberuaga/ ). En este caso, el científico genetista y escritor Salvador Macip se inspira en la historia de Alicia en el país de las maravillas para contar a los chicos lo que está pasando en el mundo. Además de las cuestiones médicas y biológicas del coronavirus , el texto hace foco en por qué debemos quedarnos en casa. Las ilustraciones del Premio Nacional de Ilustración español Emilio Urberuaga le aportan una necesaria dosis de humor al relato. En el sitio de la editorial también se pueden encontrar actividades para hacer con los chicos a partir de la lectura del cuento: www.editorialflamboyant.com/actualidad/propuestas-divertidas-para-hacer-con-los-peques-yomequedoencasa/

Cuentos narrados para compartir en casa

Había una vez. Con el hashtag #CuarentenaConHabiaUnaVez, la plataforma de audiocuentos infantiles ofrece de manera gratuita a través de Instagram (@habiaunavezcuentos), YouTube, Spotify y Apple Music una selección de relatos para chicos grabados con acento argentino. Todas las semanas se suman dos nuevos cuentos, que están narrados por maestras jardineras e influencers en pequeños videos realizados especialmente para Instagram. Algunos de los títulos disponibles son Pedro y el Lobo , Cascanueces , Los tres chanchitos , Caperucita Roja , Peter Pan , Ricitos de oro , El jorobado de Notre Dame y La Bella y la Bestia , entre otros.

Tablet, de Cecilia Pisos (La Brujita de Papel). Este cuento no tiene que ver directamente con la pandemia (de hecho es anterior a todo esto) pero lo elegí porque resulta muy actual en la era de la cuarentena con los chicos más colgados que nunca a las pantallas . Ilustrado a toda página por Caru Grossi, es un relato breve y sencillo que se mete con un tema típico de hoy: qué pasa cuando no hay conexión ni señal de Internet y no se puede usar la tablet. ¿Qué puedo hacer?, se pregunta Nato, el protagonista, que teme aburrirse en un viaje al campo con su familia. Pronto, el chico descubre que existen miles de opciones interesantes y divertidas. Especial para demostrar que también es entretenido jugar con la imaginación, lejos de la computadora y otros dispositivos.

Bonus track

Huérfanos de miradas, por Luis Pescetti

El autor de Natacha comparte en su sitio web ( www.luispescetti.com ) y en su muro de Facebook canciones, relatos y textos escritos especialmente durante la cuarentena. "Huérfanos de miradas" es el más reciente:

Mi hijo me pregunta, ¿quién soy adentro tuyo?,

porque sabe que así se verá en el mundo.

Con ese viento a favor, o esa corriente en contra, deberá luchar toda su vida.

Yo mismo me pregunto, ¿quién soy adentro mío?

Si no estoy en tus ojos, tus pensamientos.

Si me descubro ansioso esperando mensajes que devuelvan

que estoy adentro de uno, y de otro, y de otro.

Por no tener el reflejo de quién soy, adentro tuyo,

tengo esa sed estallada en mil esperas, por que lleguen migajas

pasadas por debajo de la puerta de la pantalla.

Hasta saber que soy en vos,

no soy en mí.

Tu mirada era mi espejo,

la prueba de mi existencia,

pero era más: era la arena, el agua y el molde.

Ay, tus ojos. Ay, tu pensamiento, si se ocupa o no se ocupa de mí.

Ay, tu mirada, desocupada de mí, me hace un fantasma hasta que no veo

mi luz en el brillo de tus ojos.

Estos días, ponen a prueba la reserva de miradas

que nos daban los cientos y cientos, que hoy nos faltan.

Fotos y dibujos que los chicos le mandan a Pescetti

Ahora se revela cuánto valía cada mirada furtiva o intrascendente, en la calle. La de otro pasajero en el metro, la de quien nos cruzamos en la vereda. De camino de casa a un trabajo, y de ese trabajo a lo de una amiga, y de esa casa hasta la escuela, y de la escuela hasta una tienda, y ahí hasta la panadería, y de ahí hasta volver a casa.

Íbamos llevados en andas por cientos de miradas, anónimas, reemplazables. Eran el telón de fondo, como el cielo para las estrellas, el tapiz, para los ojos que sí nos importan.

Ahora vemos sus hilos ocultos secándose, y lo sabemos.

Los lazos diminutos del instante único, completamente fugaz, que damos en la calle, en plazas, haciendo filas absurdas, en trámites bancarios, esos lazos son un acuerdo humano básico, que nunca nombramos con todas sus letras, hasta hoy, que nos falta tanto.

Yo te dedicaré una mirada, y vos me verás al pasar. Así eran los días que hoy nos faltan.

Hace un tiempo, una amiga supo dónde vivía su padre, que se había ido de la casa cuando ella tenía 2 años. El marido y los hijos la acompañaron en el viaje a ese país, a encontrarlo. Cuando vio a su padre, le dio algo que había preparado: un álbum de fotos, de ella a los tres años, su infancia, la adolescencia, ella de novia, el casamiento, embarazada, los hijos creciendo. Todas las fotos de los momentos que su padre no había visto.

Así vamos a hacer, cuando se abran las compuertas: cargados de fotos huérfanas de miradas, vamos a abrazarnos unos a otros. Mira, mira lo que no me viste. Llena tu mirada de esos días.

Eso hacíamos siempre cuando contábamos una historia: mira, mira en lo que no me viste. Eso eran las historias, y no lo sabíamos.

Los días, que quedaron sin ser vistos, quién me los pasa a recoger, quién me los oiga, quién me los cargue con el amor de sus ojos. A estos días, quién me los tome de la mano, como un padre que volvemos a ver de grandes.

Canciones animadas

"Cajita de sueños" es uno de los temas del disco del mismo nombrado de la banda de Damián Rovner. Con las voces de Kevin Johansen y Rovner, el video que presentamos tiene animaciones creadas a partir de los dibujos de Pedro, hijo del músico.

"Cajita de sueños", por Kevin Johansen y Damián Rovner, con dibujos de Pedro 04:00

