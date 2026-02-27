El primer video de YouTube se convierte en pieza de museo al ingresar en la colección del Victoria & Albert de Londres

YouTube desembarcó en el prestigioso museo londinense Victoria & Albert con el video más antiguo de la plataforma publicado en mayo de 2005. Se trata del primer clip subido al sitio, “Me at the zoo”, de Jawed Karim, en una visita al zoológico de San Diego. Pasaron 20 años y las imágenes de Jawed –cofundador de YouTube– frente al área de los elefantes llevan más de 383 millones de visualizaciones.

La pieza –familiar, aunque extraña en el marco de un museo tan prestigioso2 ingresó la semana pasada al acervo emblemático de la institución. Es la página de reproducción más antigua disponible de YouTube y configura un guiño actual y simbólico sobre una tendencia cultural que no para de crecer: la nostalgia por el pasado, la reivindicación de los dispositivos analógicos como estandartes frente al vértigo acelerado de la era digital. Así, esta adquisición histórica –que no es un objeto ni una obra de arte- invita a reflexionar sobre un momento clave en la historia de internet. Y a dialogar con otro entorno: la colección contemporánea de diseño del museo, que amplía de esta manera la mirada del V&A sobre las disciplinas digitales y el rol que asumen al transformar las formas que las sociedades se vinculan con los contenidos.

En el marco de la exposición permanente Design 1900–Now, el video de 19 segundos, muestra a Karim –entonces de 25 años– mirando a cámara: “Lo interesante de esos animales es que tienen trompas largas, muy cool”. Y concluye que eso es prácticamente todo lo que hay para decir. La filmación es fija, con cámara digital de baja resolución, sin edición, guion, producción ni música. Un registro casual, pionero, que ahora ocupa un lugar destacado en la galería del museo de South Kensington, que explora cómo el diseño refleja y da forma a la manera en que vivimos, trabajamos, viajamos y nos comunicamos.

¿Cómo eran las grabaciones hace 20 años? Esta pregunta guía el proceso de reconstrucción del clip fundacional que ya cosechó más de 18 millones “me gusta” y más de 10 millones de comentarios desde su publicación en 2005.

Primer video Youtube Gentileza V&A Press Office

“El video habilitó nuevas formas de expresión pública y transformó la creación y el consumo de medios. Esta instantánea de YouTube en los primeros días de la web 2.0 marca un momento importante en la historia de internet y del diseño digital, y abre nuevas formas de contar cómo internet dio forma al mundo, desde el nacimiento de las plataformas de video compartido hasta el actual ecosistema visual y la economía de creadores”, señala Corinna Gardner, curadora senior de Diseño y Digital del V&A, el icónico museo que se dedica a promover el diseño y la creatividad, con una colección de más de 2,8 millones de objetos que abarca 5000 años de historia creativa.

Durante el último año y medio, los curadores del V&A y el equipo de conservación digital del museo trabajaron con el área de experiencia de usuario de YouTube y el estudio de diseño interactivo Oio para reconstruir la identidad digital de la plataforma desde 2006. El trabajo incluyó vencer los obstáculos de la obsolescencia tecnológica de los sistemas que sostenían a la plataforma en ese momento, con desarrollos de código abierto como el emulador Ruffle.

"Design 1900-Now", muestra permanente del Victoria&Albert Museum de Londres Peter Kelleher

Este es el registro de la marca temporal más antigua documentada online a través de Internet Archive, la organización que preserva la historia de internet.

La página reconstruida muestra convenciones iniciales del diseño de interfaz de usuario: insignias, botones de calificación, funciones de compartir y recomendaciones, elementos que siguen modelando internet hoy. “Esta reconstrucción permite invitar al público a retroceder en el tiempo hasta el inicio de un fenómeno cultural global. Es una invitación para las futuras generaciones”, destacó el CEO de YouTube, Neal Mohan. Y agrega que captura un momento clave en la historia del diseño web: el paso de una red de solo lectura a otra centrada en contenidos multimedia generados por usuarios, interacción social y colaboración, conocida como Web 2.0.

YouTube surgió cuando el acceso a la banda ancha, cada vez más veloz en los años 2000, reemplazó a la conexión lenta, telefónica, de los años 90. Con la expansión de las cámaras web y digitales, cada vez más usuarios empezaron a registrar y compartir videos de su vida cotidiana.

La exposición reúne más de 250 objetos de diseño del siglo XX y XXI en núcleos como trabajo, vivienda, identidad y cultura digital Peter Kelleher

De acuerdo a los archivos de YouTube la empresa se registró el 14 de febrero de 2005 y lanzó su primer sitio en mayo de ese año. Los fundadores fueron Jawed Karim (el autor del video del zoológico), Chad Hurley y Steve Chen, que venían de trabajar en PayPal. La plataforma que buscaba ofrecer una interfaz más simple para subir y ver videos fue pensada, originalmente, como sitio de citas. Pero evolucionó hacia un repositorio general.

El museo archiva así un presente que ya funciona como pasado, un dispositivo social y cultural de una época no tan lejana. “El énfasis de la industria tecnológica en el crecimiento y la innovación impone un ritmo que vuelve poco frecuente mirar hacia atrás y conservar su historia. Esta adquisición ofrece una oportunidad para comprender el surgimiento de las plataformas digitales y la historia y el diseño de la web. A medida que la tecnología avanza con mayor velocidad, el Victoria and Albert Museum busca ser un espacio para entender cómo el diseño transforma la vida cotidiana y modela la sociedad del futuro”, afirma el equipo curatorial.

Otros objetos icónicos de la muestra

La muestra Design 1900–Now del Victoria & Albert Museum reúne más de 250 objetos de diseño del siglo XX y XXI organizados en núcleos temáticos como trabajo y automatización, vivienda, identidad, sostenibilidad o cultura digital. Entre otras, el primer iPhone, el Boombox japonés de 1984 y el robot de almacén de Amazon. Además, las primeras muñecas Labubu de plush.

También, un par de zapatillas hechas con plástico reciclado de la basura de los océanos, la baldosa táctil diseñada en 1965 por Seiichi Miyake, que fue clave para subrayar cómo el diseño puede modificar la manera en que nos desplazamos por el espacio público. Además, una cajonera icónica de 1991, concebida por Tejo Remy del colectivo neerlandés Droog Design, el vapeador descartable BM600, la computadora Apple II, de 1977, el Visor Deluxe, computadora de mano, fabricada en el año 2000 y la silla ergonómica Aeron Live OS, diseñada por Don Chadwick y fabricada por Herman Miller en 2017.

Las primeras muñecas Labubu de plush se exhiben en el museo Olivia Singleton

Entre el acervo figura además la Cocina de Frankfurt, diseñada por la arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky, que influyó en el desarrollo de cocinas compactas a lo largo del siglo XX y hasta el siglo XXI, en el marco de un programa de viviendas públicas. Lo que consumimos y la manera en que lo mostramos también integran una sección destacada de la muestra. El sofá Mae West Lips, diseñado en 1938 por Salvador Dalí junto a su mecenas Edward James, es un ejemplo de ruptura con esas normas.

Objetos realizados con materiales reciclados que permiten trazar una línea de tiempo en cuanto al crecimiento de conceptos como sustentabilidad y reúso también integran la exposición permanente del V&A, que ahora sumó el primer video publicado en YouTube, de 2005.