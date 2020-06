La biografia de´Saint-Exupéry trae una ilustración de Pablo Bernasconi Crédito: Gentileza Osorio Blanc

Natalia Blanc 27 de junio de 2020

Hay cuentos que nunca pasan de moda y que los chicos siguen descubriendo en casa y a través de las tareas escolares. Uno de ellos es "El gato con botas", de Charles Perrault, que tiene numerosas adaptaciones gráficas y animadas. Hoy les presentamos una edición reciente del Fondo de Cultura Económica, que trae unas ilustraciones bellísimas que también participan de la narración. Además, seleccionamos algunas versiones modernas de otros relatos clásicos como "Caperucita Roja" y "Los tres chanchitos", con unas vueltas de tuerca muy originales. Y a modo de homenaje por los 120 años del nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry, que se cumplen el 29 de junio, incluimos una biografía del autor de El Principito que viene con una lámina ilustrada por Pablo Bernasconi. Ideal para compartir en cuarentena .

Una escena de "El gato con botas" de la edición reciente del Fondo de Cultura Económica

El gato con botas, de Charles Perrault (FCE). Con ilustraciones del mexicano Gabriel Pacheco, que fue candidato al prestigioso premio Hans Christian Andersen, esta preciosa edición ofrece un texto adaptado por Francisco Segovia que respeta el relato original. Lo que vuelve cautivante el libro son las escenas poéticas que logra Pacheco: las imágenes acompañan el texto y suman expresiones, colores y detalles como si se tratara de una representación teatral. Una joyita para la biblioteca.

El gato con botas original, ilustrado

Caperucita y el temible y terrorífico lobo, de Jaquelina Romero y Nana González (Quipu) . Una nueva y original vuelta al cuento de Caperucita que presenta un lobo amigable y una chica que no le tiene miedo. A medida que avanza la historia que todos conocemos (la caminata de la protagonista por el bosque para visitar a su abuela), la autora intercala comentarios a modo de aclaraciones que hacen un guiño cómplice a los pequeños lectores. Por ejemplo, cuando le regalan la capa roja dice: "¡Ella en realidad quería que le regalaran un perro para su cumpleaños!". Además de presentar un lobo con "onda", que tiene un tatuaje en el pecho, y una protagonista para nada miedosa, Romero cambia el final del cuento tradicional por uno más interesante. No se lo pierdan.

Un lobo amigable con problemas de identidad

El lobo feroz sólo quiere ser amado, de Christine Naumann-Villemin y Annick Masson (Pípala). Este libro que me fascina está protagonizado por una escritora que recibe con frecuencia quejas de brujas, ogros y demás malos de ficción que ya no quieren ser los malos de los cuentos. Una tarde, la autora conoce un lobo que busca, en apariencia, "volverse" bueno. Como si fuera un tratamiento de rehabilitación, la escritora lo somete a toda clase de pruebas para probar si el lobo puede controlar sus impulsos feroces. No voy a contar el desenlace porque, en este caso, sería gravísimo. Sólo les recomiendo que lean el cuento hasta el final.

Tres chanchitas empoderadas

El plan, de Ethel Batista y Eva Mastrogiulio (Calibroscopio). En este libro hay tres cerditas, como en el relato clásico de "Los tres chanchitos", que idean un magnifico plan para enfrentar a un lobo que, por supuesto, también tiene su propio objetivo. Inteligente y divertido, el cuento tiene protagonistas empoderadas y pícaras que resultan tan (o más) feroces que el lobo.

Misión cumplida: el aviador ya está armado

Biografías para armar, de Daniel Balmaceda y Pablo Bernasconi (Catapulta) . En la colección de libros con puzles, súper recomendados para estos días de aislamiento en casa, hay un título dedicado a Antoine de Saint-Exupéry , el autor de El Principito , que el 29 de junio cumpliría 120 años. Mi sobrina Sofia, de 10 años, leyó la biografía escrita por Balmaceda durante la cuarentena y armó el rompecabezas de 300 piezas con la ayuda de su hermanita Cata. Al terminarlo, les quedó un retrato del escritor y aviador francés ilustrado por Bernasconi. Otros personajes de la serie, que está pensada para rendir homenaje a las figuras de todo el mundo y todas las épocas que hicieron algo revolucionario en su momento, son José de San Martín, la actriz Audrey Hepburn, Jacques Cousteau y el inventor Nikola Tesla. Para leer, jugar y divertirse.

El universo de El Principito para armar en casa

El astrolabio de El Principito (El Ateneo). Para chicos muy curiosos, que se copan con las manualidades, un libro para descubrir el universo de El Principito y armar un sistema solar tridimensional. Trae figuras para troquelar (estrellas, planeta, anillos) e instrucciones paso a paso. Además, una guía sobre el asteroide B612, vocabulario astronómico y un poco sobre la historia original y citas de Antoine de Saint-Exupéry.