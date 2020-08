Historias fantásticas, ilustraciones que narran y cuentos para cantar: todo eso y mucho más en la selección de libros para chicos que se consiguen en la Feria de Editores independientes

La Feria de Editores independientes, que reúne a unos veinte sellos de libros ilustrados para pequeños (y medianos) lectores, se mudó este año al espacio virtual a causa de la pandemia. Este fin de semana, a través del sitio web de la FED, los editores ofrecen sus publicaciones de la mano de librerías amigas, que se encargarán de la venta y los envíos. Para todos los interesados en sumar títulos de calidad para la biblioteca familiar recomendamos quince perlas de la edición 2020 entre novedades y tesoros de cada catálogo.

A diferencia de las ediciones previas de la FED, esta vez la exhibición y venta de libros se hace por la web Fuente: Archivo

¡No!, de Dr. Alderete (Limonero). Recién salido del horno (mi ejemplar todavía tiene olorcito a imprenta), este álbum súper divertido está dedicado a Lautaro, a quien -según nos cuenta el autor e ilustrador- le decían muchos "No" cuando era chico. No a patear la pelota en un museo. No a molestar a un dinosaurio gigante. No a pegarle una patada a un luchador con cara de monstruo. Y así siguen estas escenas disparatadas donde solo aparece una palabra: "No". Sobre cómo poner límites sin perder el buen humor.

Estimada familia, de Laura Wittner (La Marca Terrible). Con ilustraciones de Pulindra, este cuaderno rojo de comunicaciones con notas disparatadas (o no tanto) dirigidas a los padres me alegró la cuarentena. Es que a cinco meses de la suspensión de clases presenciales y la "nueva normalidad" de la tarea en casa, el humor de Wittner me hizo sentir acompañada como madre, tutora y encargada (todo eso junto) de la continuidad del aprendizaje de mi hijo en medio del teletrabajo y la pandemia interminable. "Hoy se le llamó la atención/ porque se acostó en el piso/ durante la clase de Sociales", dice una de las notas del cuaderno dirigido a las familias. "Hoy su hijo puso 'ola que tal'/ con tiza roja en el pizarrón verde. La tiza roja es para eventos especiales. Faltan la h y la tilde". Genial. Gran regalo para madres y padres al borde del ataque de nervios.

La primera novela gráfica editada por Pípala

A través, de Tom Haugomat (Pípala).La primera novela gráfica editada por Pípala es un libro excepcional, de esos que enamoran por su contenido y su calidad. Mención especial en la categoría Ficción de la Feria del Libro de Bolonia, el jurado de especialistas de la feria especializada más importante del mundo lo definió así: "Una imagen binocular en la portada abre este libro casi sin palabras y captura al lector en un viaje cinematográfico por la vida de un hombre, a través de diferentes momentos y lugares. Cada página doble yuxtapone dos visiones que son puntos de vista: a la izquierda la imagen del protagonista, al principio un niño, y a la derecha su perspectiva subjetiva, eso es lo que está viendo en ese momento. Solo una breve referencia textual completa la visión: una fecha compuesta de un mes, un año, un lugar específico que detalla la región geográfica. Una obra que utiliza solo tres colores, sin medios tonos, un estilo que recuerda los comienzos de la impresión en una composición esencial y dispersa: una auténtica poesía visual". Una joya ilustrada para disfrutar a cualquier edad.

Un rap para leer, cantar y bailar

El rap de los gatos, de Pedro Mairal y Pablo I. Elías (Ralenti). Un álbum ilustrado para leer, escuchar y cantar. En la contratapa viene un código QR para escanear y acceder al rap escrito por Mairal. En las escenas aparecen muchos gatos que hacen cosas de gatos como afilarse las uñas en el sillón y destripar un almohadón. ¿Son miles de gatos o es uno solo con muchas personalidades? Para averiguarlo hay que sumergirse en la historia y rapear sin parar de bailar.

Un reino repleto de muchas cosas o ninguna, depende de cómo se mire.

El reino de la nada, de Ronald Wohlman y Dylan Hewitt (unaLuna). "Había una vez un reino muy tranquilo" con un rey, una reina, una princesa y un príncipe. Pero, por suerte, este libro genial del autor sudafricano Wohlman y el ilustrador inglés Hewitt presenta una historia muy diferente a las de príncipes azules y princesas rosas: en el reino de Nada no hay castillos ni coronas. Básicamente, de cosas materiales hay nada. Para saber qué hay van a tener que abrir el libro. No se van a arrepentir: hay de todo.

Letras sueltas, de Juan Lima y Max Cachimba (Ojoreja). Destacado este año en el tradicional premio de Alija en las categorías Poesía e Ilustración, este libro invita a recorrer el abecedario con poemas y dibujos. Pero el camino por las letras que propone Lima es personal y caprichoso: empieza, por ejemplo, con la N: "¿Las nubes/ (nimbus)/ de la N/ tienen un fondo/ de tormenta?/ Ni sí ni no/ no sé". Y sigue (¿por qué no?) por la Y: "La Y/ hace la tarea de un buey/ cobra como un bonsai/ ayer ayunó/ hoy come/ lo que/ hay". Imperdible.

Muchas cosas inesperadas le suceden a un escritor mientras tanto de escribir un cuento

Las interrupciones, de Nicolás Schuff (Galería Editorial). Con ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson, este libro fue el ganador del premio Los Destacados de Alija 2019 en la categoría Mejor cuento infantil. Está integrado por cinco relatos breves que forman una gran historia sobre un escritor que se sienta a escribir un cuento para chicos pero siempre aparece alguien que lo interrumpe. Divertido, original e inteligente, es un libro para lectores de todas las edades que aborda el famoso misterio de la inspiración.

La colección Los duraznos está pensada para los más chicos de la casa

Numeroso, de Yael Frankel (Pequeño Editor). De la colección Los duraznos, es un libro especial para los más chiquitos de la casa. De formato pequeño y cuadrado, tapa dura y colores fuertes, Numeroso cuenta una historia con números (del 1 al 7), frases breves y dibujos geniales. La autora de Un hueco y El ascensor, entre otros libros que me fascinan, invita a los lectores a contar y jugar con un oso que tiene dos pompones, con hilos, bichos, zapatos y medias dibujadas.

Pajarito, de Mariana Baggio y Verónica Bidinost (Corregidor). De la colección Puentes de Papel, este libro trae un código QR para escanear y escuchar la canción de Baggio que da título a su cuento. Ideal para los más chiquitos, el relato juega con las palabras, las rimas y los sonidos. Está protagonizado por una pareja de pájaros que esperan ansiosos el nacimiento de sus pichones. Autora de los libros-discos La Tarara y Luna con duendes, publicados por Aerolitos, Baggio es cantante y compositora. La canción "Pajarito" está incluida en el quinto disco de la serie Barcos y mariposas.

Viñetas con y sin texto sobre la vida misma

Severi en línea, de Marcos Severi (Del Naranjo). De la colección Un gato gris, un álbum de historietas con prólogo de Decur que ofrece a los lectores viñetas en color, en blanco y negro, con y sin texto, fotografías, líneas simples. Son escenas o diálogos inquietantes que no buscan solo hacer reír sino reflexionar. Un ejemplo, tierno y esperanzador, ideal para estos días de aislamiento y cuarentena: una pareja duerme, cada uno en su cama, pero tienen un sueño común: "Dormimos en camas separadas, pero en sueños juntos".

Mi vecino, de Alejandra Viacava y Silvi Hei (Ediciones Gerbera). Una declaración de amor, tímida y elegante como las de antes, a través de cartas entre dos vecinos que viven solos (y muy cerca) "allá lejos, cerca del horizonte". Una historia simple y tierna que refleja el interés entre dos adultos que apenas se saludan. Es probable que los chicos se sorprendan porque en el cuento no hay computadoras, celulares ni chat. Hay un cartero que un día le deja a la señora muchísimos sobres. Son cartas con declaraciones de amor. Para disfrutar de la lectura sin dejar de suspirar.

Un amor que crece a la distancia

Panthera tigris, de Sylvain Alzial y Hélene Rajcak (Iamiqué). "Había una vez un señor que sabía muchas cosas. Era un señor pequeño con un sombrero negro y una barba blanca, que transportaba bajo el brazo un libro gordo que contenía todo su saber". Así empieza este magnífico libro publicado recientemente en el país por Iamiqué. A diferencia de la mayoría de los títulos del catálogo, que son informativos, este libro cuenta desde la ficción una historia sobre la búsqueda del conocimiento que demuestra con humor que la práctica es tan importante como la teoría en cualquier investigación científica.

Señales, de Ethel Batista y Eva Mastrogiulio (Nazhira). "Si cierro los ojos es que no estoy", dice en la primera página de este álbum precioso, que invita a dejarse llevar por las señales y los indicios que aportan los personajes, unos muñecos colorados y amarillos con capucha de colores y orejitas. Con el recurso gráfico de solapas de papel que se levantan para dejar al descubierto ciertas escenas y situaciones, el texto es breve y juega con las ilustraciones. "Si camino en círculos es porque no sé cómo hablarte", dice de un lado. "Y si me detengo es que me animé". Tierno, sencillo y conmovedor, es uno de esos libros para regalar y regalarse. Y tener siempre a mano, en especial en días grises.

Señales para detectar emociones y sentimientos

Afuera, de Mari Kanstad Johnsen (Niño Editor). Un álbum que cuenta sin palabras la historia de una chica solitaria que busca su lugar en el mundo. Hayan pasado o no por la experiencia de ser el nuevo del grado o de sentirse un bicho raro, los lectores se identificarán con las sensaciones que expresa la protagonista con sus gestos y actitudes. Premiada en la Feria de Bologña en 2017, la autora noruega también ha publicado Barbie & Milo, una historia de amor, y Mi pequeño gran papá (ambos editados en el país por Niño).

Había una vez un cuadro (Arte a babor / Lecturita). Una nueva colección de libros de arte para la primera infancia centrados en cuatro artistas: Henri Rousseau, Franz Marc, Malevich y Van Gogh. Cada uno tiene el sello de un autor e ilustrador diferente: Cynthia Alonso, Ana Sanfelippo, Ivanke & Mey y Pablo Picyk. Se venden en combo y son todos geniales.