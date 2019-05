¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Ocho libros premiados en la Feria

Pablo Bernasconi, ganador del Gran Premio Alija por su libro El infinito

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2019 • 10:00

Como todos los años, Alija (la asociación argentina dedicada al estudio y difusión de la literatura infantil y juvenil) distingue los libros para chicos y adolescentes más interesantes publicados en el país. De la edición 2018, ya adelantamos que el ganador del Gran Premio del jurado fue Pablo Bernasconi por su genial álbum poético El infinito. El autor e ilustrador, que está radicado en Bariloche, presenta hoy en Buenos Aires y mañana en La Plata una versión teatral de su excelente libro Mentiras y moretones, también publicado por Sudamericana. El martes 7, Bernasconi recibirá el premio en la Feria del Libro. El acto organizado por Alija se realizará a partir de las 20.30, en la sala José Hernández del Pabellón Rojo de La Rural. La invitada especial es Isol, que cantará algunas de sus canciones.

Página interior de Mentiras y moretones, de Pablo Bernasconi

Además de El infinito y de otros títulos ganadores en diversas categorías que incluimos en la última semana en esta sección, como Bordando nanas, de Verónica Parodi y Fernanda Bragone (Del Naranjo) y Entre las hojas que cantan. La vida de María Elena Walsh, de Mercedes Monti, Adriana Riva y Josefina Schargorodsky (Diente de león), también fueron destacados Big Ben, del Dúo Karma (Colección Los duraznos, de Pequeño Editor), el ensayo Buscar indicios, construir sentidos, de Graciela Montes, por su aporte a la producción teórica (Babel libros) y las novelas Piratas, de Sebastián Vargas (SM) y La noche de las cosas, de Laura Escudero Tobler (Babel).

Big Ben, del dúo Karma, elegido como mejor libro para bebes

Un gran orgullo es que muchos de los libros premiados por especialistas, autores y editores fueron también destacados en esta sección.

Aquí van ocho títulos ganadores para buscar en la Feria del Libro y sumar a la biblioteca familiar.

¡Qué animales!, de Ema Wolf, ilustrado por Carlos Nine (Primera Sudamericana, Pengüin Random House). Como cuenta la autora en la introducción, este "bestiario" nació en una costumbre de la infancia de sus hijos que, cada vez que veían un bicho "raro" en un documental, la llamaban urgente para que lo viera. Así se le ocurrió escribir sobre animales que pueden parecernos excéntricos pero son, en alguna parte, comunes y corrientes. Así, por las páginas aparecen el ai, "el más perezoso de los perezosos" (juro que no lo conocía), una clase de langosta que, a simple vista, parece una hoja (y por eso se le dice "hoja andariega"), un ave llamada ganga y un mono de Borneo muy narigón, entre otros animales. Todas las entradas están unidas por un personaje: el profesor Zeque, un estudioso de la fauna. Presten atención a los dibujos de Nine, gran ilustrador argentino fallecido en 2016. Es el libro seleccionado en la categoría Rescate editorial.

¡Qué animales!, de Ema Wolf

Cándido. Pintor de la guerra infame, de Didi Grau y Nicolás Arispe (Calibroscopio). De la colección Pinta tu aldea, un libro sobre Cándido López que recorre su vida y su trayectoria artística con ilustraciones en blanco y negro realizadas por Arispe. Sobre la mitad hay una galería de arte con reproducciones de cuadros emblemáticos y breves referencias históricas. Otros títulos de la serie están dedicados a Xul Solar, Quinquela Martín, Molina Campos y Joaquín Torres García, con textos de autores como Eduardo Abel Giménez, Iris Rivera y Germán Machado. Fue distinguido en la categoría Libro informativo.

El soñador, de Pablo De Bella (Fondo de Cultura Económica). Ganador del concurso de álbum ilustrado A la Orilla del Viento y ahora destacado por el jurado del premio Alija como mejor libro álbum de 2018, El soñador tiene como protagonista a un personaje muy dormilón. "A veces sueño que me quedo dormido y que empiezo a soñar", dice y ahí empieza a contar los sueños que le aparecen cuando sueña que duerme. Un álbum encantador que propone más de un sentido y un juego poético entre el texto y la imagen.

El soñador

Mi vecino, de Alejandra Viacava y Silvi Hei (Ediciones Gerbera). Una declaración de amor, tímida y elegante como las de antes, a través de cartas entre dos vecinos que viven solos (y muy cerca) "allá lejos, cerca del horizonte". Una historia simple y tierna que refleja el interés entre dos adultos que apenas se saludan. Es probable que los chicos se sorprendan porque en el cuento no hay computadoras, celulares ni chat. Hay un cartero que un día le deja a la señora muchísimos sobres. Son cartas con declaraciones de amor. Para disfrutar de la lectura sin dejar de suspirar. Destacado Alija como mejor Libro ilustrado.

La hermana menor, de Suniyay Moreno y Mariana Chiesa (Pequeño Editor). El primer libro para chicos de la autora, que es docente y bibliotecaria, fue elegido en la categoría Cuento infantil. Suniyay, nombre en quichua que le puso su abuela, cuenta una historia inspirada en su niñez. En el cuento, la hija menor de una familia pobre y numerosa debe atravesar el monte santiagueño para pedirle a una vecina un hueso "gustador" para darle sabor a la sopa. La chica se demora de regreso al rancho y vive situaciones inesperadas.

Las Indias. Versión del diario de a bordo de Cristóbal Colón, de Juan Lima (Comunicarte). Con ilustraciones de Christian Montenegro, este libro es el ganador de Los Destacados en la categoría Poesía. Juan Lima es poeta, ilustrador y diseñador. Sus libros son objetos maravillosos, piezas únicas, obras de arte. Las Indias, un gran ejemplo de su trabajo artesanal y su mirada de artista, es una versión "poética y gráfica" del Diario de a bordo, de Cristóbal Colón. "Cuando se viaja/ por la mar/ esa mar/ es el viaje", dice unos de los primeros versos de esta bitácora de descubrimiento de nuevas tierras y nuevos horizontes. Acompañado por ilustraciones en rojo y negro, el poema describe aquello que más sorprende al navegante italiano al desembarcar en, lo que creyó, que eran Las Indias cuando "Rodrigo de Triana/ en la popa del navío/ y con mucho júbilo/ pidió albricias/ que veía/ tierra". El aroma suave de las flores, variados árboles, hierbas y frutas, el cantar de los pájaros y los grillos, el aire de la madrugada "ni frío ni caliente": "No hay hombre que no se maraville". Un libro excepcional que rinde homenaje a aquel diario pergeñado en 1492 por un explorador desconcertado.

Quince ocasiones para pedir deseos en la calle, de Nicolás Schuff y Maguma (Limonero). Premiado en la categoría Diseño, es un álbum ilustrado a todo color con textos breves e inspiradores escrito por el autor de Los equilibristas (Edelvives). Quince ocasiones para pedir deseos en la calle ofrece bellísimas ideas y excusas para pedir deseos. Pero no sólo eso: cada ocasión viene acompañada de una especie de aclaración entre paréntesis. ¡Y eso me encantó! Va una de ejemplo: "Cuando sopla de pronto un viento huracanado (el deseo puede despeinar)".

Quince ocasiones para pedir deseos en la calle

Clara y el hombre en la ventana, de María Teresa Andruetto (Limonero). Martina Trach debutó como ilustradora de libros con este precioso proyecto de Andruetto, el primer libro de la gran autora cordobesa publicado por Limonero. Por las ilustraciones de este libro, Trach fue reconocida con el premio Los Destacados de Alija. Clara y el hombre en la ventana cuenta una historia de descubrimiento e iniciación protagonizada por Clara, una nena que atraviesa el campo para llevarle ropa limpia a un hombre que vive solo en una casa repleta de libros. En cada encuentro, él le prestará libros y ella, de a poco, indagará sobre su vida y las causas de su aislamiento y su soledad. Sencillo, tierno y profundo, es un cuento inspirado en la historia de la madre de la autora. Una maravilla de Andruetto que conmueve a grandes y chicos.

Clara y el hombre en la ventana

Para agendar: el lunes 6, a las 14.15, en el espacio Zona dibujada, de la Feria del Libro, Limonero realizará un taller con Martina Trach, ilustradora de Clara y el hombre de la ventana, que contará al público cómo se cuenta una historia en un libro álbum. Chicos y grandes están invitados a dibujar sus propias historias.

Bonus track

Novedades para buscar en la Feria del Libro

Una gran historia de vaqueros, de Delphine Perret (Limonero). Una historia de vaqueros protagonizada por un mono que come una banana. En este álbum ilustrado con textos breves, la autora francesa se da el gusto de contar un cuento con palabras y mostrar imágenes que se contraponen o que juegan con otros sentidos. Perret se permite, también, burlarse un poco de lo que está (o no) "permitido" contar y mostrar en un libro para chicos. Original y divertido, es una joyita para no dejar pasar que se suma a los dos libros anteriores también publicados en el país por Limonero: Bigudí y Santa Fruta.

Mocos. Una semana o siete días, de Jaume Copons (Duomo Ediciones). Integrante de la comitiva de Barcelona en la Feria del Libro, el escritor español estará hoy y mañana en el stand de la ciudad invitada honor en el Pabellón Amarillo. Firmará ejemplares de sus libros hoy, a las 20.30, y mañana, desde las 16. Autor de la exitosa serie infantil Agus y los monstruos (Combel), en este nuevo libro ilustrado por Beatriz Castro, Copons se anima a explicarle a los lectores de dónde salen los mocos cuando uno está resfriado y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Pero, lo más divertido del libro, es una receta para crear en casa unos mocos verdes asquerosos y comestibles.