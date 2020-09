Dos chicas y dos chicos muy distintos con un problema en común: cómo evitar las burlas de los compañeros de colegio en un cuento ilustrado que habla sobre la diversidad y el respeto

Esta semana seleccionamos títulos de edición reciente que cuentan historias sobre vínculos familiares y amistosos. También, tres libros ilustrados muy distintos entre sí que tienen números como protagonistas de los dibujos y los relatos. Como bonus track, dos juegos interactivos creados por Pakapaka para celebrar sus diez años. Pasen y lean.

Al lado tuyo, una historia sobre el paso del tiempo

Al lado tuyo, de Yael Frankel (Lecturita Ediciones). Recién salido del horno (mi ejemplar todavía tiene olor a tinta), el nuevo álbum de la autora e ilustradora está dedicado a sus hijos. En el texto, tierno y breve, la narradora le habla a un chico, que fue creciendo a su lado. "Me gusta pensar en todas las preguntas que me hacías y ahora la que pregunta muchas cosas soy yo", dice con letras de imprenta mayúscula para que puedan reconocer las palabras los que recién empiezan a leer. Una historia dibujada que cuenta el vínculo amoroso entre una madre y un hijo mientras va pasando el tiempo.

Un detalle de la ilustración de Marcelo Tomé para la tapa de Conexiones, de Walter Binder

Conexiones, de Walter Binder y Marcelo Tomé (Calibroscopio). Obras en construcción y no de teatro, aclara el pequeño narrador de este relato cuando cuenta en el inicio dónde trabaja su papá. En la primera página cuenta también que su padre lee "novelitas policiales" y que a él le gustan las historietas: leerlas y cambiarlas en los puestos de canjes. El chico lo acompaña a la obra y los sábados al mediodía comen asado con "pan y cuchillo". "Es como comer entre piratas", dice. Esos recuerdos, más los de las tareas que hacía para ayudarlo rodeado de cables y herramientas, es el centro de este libro que habla sobre conexiones de toda clase: entre padre e hijo, entre compañeros de trabajo, entre lectores y entre fanáticos de las historias contadas en cuadritos.

La mejor foto, de Liliana Cinetto y Laura Aguerrebehere (Riderchail). De todos los libros que tengo en una pila cerca del escritorio de casa donde trabajo desde que empezó la cuarentena, a mi hijo Miguel, de 10 años, le llamó la atención éste, La mejor foto. Lo eligió para leer y vi que se detenía especialmente en las ilustraciones. Cuando le pregunté por qué lo había elegido, me dijo: "Me gustaron los dibujos de la tapa porque hay unos chicos que se ríen y uno es gordito, otro muy alto, hay una nena muy petisa y otra muy flaca". Así es: el cuento de Cinetto, ilustrado por Aguerrebehere, cuenta una historia sobre diversidad sin nombrarla directamente y sin explicar a los lectores de qué se trata para que ellos mismos lo descubran. A través de unos personajes con determinadas características físicas, la autora construye un cuento que muestra con humor lo que sienten los chicos y las chicas que se ven distintos al resto. Los cuatro protagonistas tienen en común que nadie recuerda sus nombres y que nunca salen bien en las fotos. Pero, cuando se pone el foco en las cualidades personales más que en las físicas, el panorama cambia.

Las monerías de la Mona Elisa

Mona Elisa, de Nella Gatica (Gerbera / Lecturita). De la colección Crecer, la serie de álbumes para los más chiquitos de la casa que editan en conjunto el sello Gerbera y el club de libros infantiles Lecturita, un cuento corto y divertido protagonizado por una mona que hace monerías. Mientras salta de rama en rama y se trepa por los cables y los techos que hay en la ciudad, Mona Elisa busca bananas. Ideal para jugar con los números mientras seguimos los pasos de esta mona especial que compra bananas en la verdulería que atiende una rana.

Un millón de puntos, de Sven Völker (Océano Travesía). Elegido por el New York Times como el Mejor álbum ilustrado para chicos en 2019, este libro del autor, ilustrador y diseñador alemán es extraordinario. A partir del dibujo de un árbol de copa redonda, cada doble página suma ilustraciones formadas por puntos que se van duplicando. Así, del primer punto, Völker llega a 1.048.576, que como es un número muy grande no le entra en dos páginas. Para representarlo, necesita más papel y por eso las hojas ilustradas se despliegan como un acordeón hacia el final. Un libro para fanáticos de los números y todo lo que se puede imaginar con ellos.

Todo lo que se puede imaginar con números y puntos

Las plumitas de Maite, de María Catalina Piñol Sloan y Verónica Del Giudice (Nazhira). Maite es una pajarita azul que vive con sus padres en la copa de un roble. Un día se encuentra con otros pájaros en un cumpleaños y queda, literalmente, desplumada. Es que todos admiran el color de su plumaje y le piden una pluma de regalo. La cuestión es que cuando quiere volar para volver a su casa se da cuenta de que no puede. No le queda otra opción que caminar y caminar. En el camino, aprende que lo que hizo esa tarde no tiene sentido y que, además, le jugó en contra porque sus plumas tardarán un buen tiempo en volver a crecer. Un cuento con moraleja, de la colección Arcoíris de emociones, sobre aprender a cuidarse a uno mismo.

Es un buen momento para pedir deseos

Quince ocasiones para pedir deseos en la calle, de Nicolás Schuff y Maguma (Limonero). "Cuando sopla de pronto un viento huracanado (el deseo puede despeinar)": es uno de los tantos deseos caprichosos que podemos encontrar en este álbum ilustrado a todo color con textos breves e inspiradores. El autor de Las interrupciones (Galería Editorial) y Los equilibristas (Edelvives), entre otros libros geniales para todas las edades, ofrece en Quince ocasiones para pedir deseos en la calle bellísimas ideas y excusas para pedir deseos. Pero no sólo eso: cada ocasión viene acompañada de una especie de aclaración entre paréntesis, un recurso que me resulta fascinante. Un libro ideal para estos días de aislamiento y distancia social: para pedir deseos en la calle aunque usemos barbijo.

Bonus track

El cumpleaños de Pakapaka

La señal de cable dirigida al público infantil celebra sus diez años con el lanzamiento de un app gratuita y el juego web Inventar el mundo, pensado para chicos y chicas de entre 5 y 9 años.

Un juego digital interactivo creado por Pakapaka para festejar sus diez años

La aplicación, disponible para iPhone y Android, ofrece cinco galerías de figuras que permiten combinar colores y formas de manera intuitiva y lúdica para crear objetos, personajes y escenarios. Las piezas creadas, que pueden tener movimiento y sonido, quedan disponibles para compartir con otros usuarios o guardar en un álbum.

Además, en el sitio web de Pakapaka, se inauguró el viernes 25 un mural digital creado con el material recibido en la campaña colaborativa por el aniversario del canal. Durante diez días, se publicaron en las redes sociales diez consignas y propuestas relacionadas con los números del 1 al 10. Ahora ya se puede conocer el resultado de la convocatoria Inventar el mundo, que incluye dibujos y collages hechos por chicos y chicas, recetas de tortas y dulces, deseos y saludos por el cumpleaños, coreografías para bailar en casa, series animadas, tutoriales para armar adornos de origamis, entre otras propuestas creativas.

