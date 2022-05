¿Quién es el artista que eligen varios escritores para las portadas de sus libros?

La lectura de una novela o de un libro de cuentos comienza por la imagen de tapa. De Betina González a Martín Kohan, pasando por el colombiano Juan Cárdenas y el chileno Cristian Alarcón, flamante ganador del Premio Alfaguara de Novela 2022 con El tercer paraíso, varios autores eligieron obras del pintor Alejandro Pasquale (Buenos Aires, 1984) para embellecer las portadas de sus libros de ficción con fantasías vegetales y florales.

Alejandro Pasquale en su estudio mientras trabaja en la obra "Puente" Gentileza Alejandro Pasquale

En años recientes, sus trabajos aparecieron en la tapa de Olimpia, la nueva novela de González publicada por Tusquets; los cuentos de Desvelos de verano (Literatura Random House), de Kohan; la novela de Alarcón (donde se luce la obra Suspiro); y la novela Ornamento y los cuentos y ensayos de Volver a comer del árbol de la ciencia, de Cárdenas (ambos por Sigilo). También en España se editaron tres libros con óleos de Pasquale en la portada: Solo los vivos perdonan, del español Ismael Martínez Biurrun, y Lo que habita entre nosotros, de Diego Lombardi (ambos en Aristas Martínez), y el poemario Otro cielo, del español Hasier Larretxea, publicado por Espasa. Todos estos títulos se publicaron durante el periodo pandémico 2020-2022.

Portada de la cuarta novela de Betina González, "Olimpia" Maqueta

Pasquale, artista de formación casi exclusivamente autodidacta, vive con alegría este reconocimiento. “Que un escritor quiera dar la primera impresión visual de su obra con una pintura mía es sin duda un honor -dice a LA NACION-. Conversando con los escritores después de la propuesta, sentí una afinidad muy interesante entre sus letras y mis pinceladas”.

Una metamorfosis floral en la portada de "Ornamento", nouvelle del colombiano Juan Cárdenas Maqueta

Recuerda una charla, “breve pero muy hermosa”, con la escritora Betina González sobre su cuarta novela, Olimpia, que cuya portada se ve una imagen de la pintura La fuerza. “Me contó sobre el proceso, la mutación que tuvo su libro desde la idea inicial hasta el resultado final, y me pareció muy acertada la pintura que eligió, ya que en esa pintura yo tuve un proceso similar”. El artista conoce a Cristian Alarcón desde hace varios años. “Me dieron mucha alegría las dos noticias, su premio y que eligiera mi pintura para la tapa”, afirma sobre El tercer paraíso, una “novela de jardines”.

Recientemente publicada, la primera novela de Cristian Alarcón tiene en la tapa la imagen de una pintura de Alejandro Pasquale Maqueta

En algunos casos, Pasquale trabajó con los autores en el proceso de selección de las obras; en otros, los editores le propusieron dos o tres opciones para hacer las pruebas y que los escritores eligieran la tapa indicada. Como lector, reconoce que le interesan más los libros de ensayo que los de ficción y que no hay una relación intrínseca entre su trabajo y la literatura. “Desde ya que la lectura me hace comprender de una forma más clara ciertas situaciones y experiencias vividas, y eso siempre termina reflejándose en mi trabajo”.

Alejandro Pasquale nació en Buenos Aires en 1984 y es uno de los artistas jóvenes de mayor crecimiento en los últimos años Gentileza Alejandro Pasquale

Es uno de los artistas argentinos sub-40 de mayor crecimiento en los últimos años. En su obra, niños y jóvenes son protagonistas -a la manera de Dafne- de metamorfosis en ambientes donde reina la naturaleza. El curador belga Bruno Devos, que hace años escribió un texto para una muestra individual del artista en la galería porteña Quimera, se refirió a su trabajo con la expresión “realismo mágico”, que el historiador de arte alemán Franz Roh empleó por primera vez en 1926. Décadas después, esa etiqueta migró al área de literatura latinoamericana, en especial, para describir la obra de Gabriel García Márquez.

“Mi obra surge de la necesidad de recordarnos que somos solo una parte más de la gran red de seres vivos que cohabitamos en este planeta -dice Pasquale-. Me pienso y siento constantemente como parte de la naturaleza, y ese es un vínculo imposible de romper, aunque queramos o intentemos olvidarlo. Es lo que somos: naturaleza. Es tan simple como tener presente que somos animales y que pertenecemos a este maravilloso mundo. Nuestro compromiso, al habitarlo momentáneamente, es no dañarlo y no abusar del resto de los seres vivos ni directa ni indirectamente; es hora de que quienes tenemos conciencia ecológica tomemos de forma urgente y necesaria el rol social de ser la mano que ayuda a curar, ser la voz que plante la semilla del respeto por el planeta y por los demás animales, ayudar a despertar a quienes aún no han podido ver su esencia natural”.

Actualmente, el artista se prepara para dos muestras individuales: una tendrá lugar a finales de año en Canadá y la otra, a mediados de 2023, en Australia. En Nueva York, la galería Stone Sparrow difunde su obra. “Estoy en galerías desde hace muchos años; sin embargo, no trabajo con representación exclusiva de ninguna de ellas -concluye-. Creo que el artista debe representarse mediante su trabajo y su propia palabra, y una hermosa herramienta para eso también pueden ser las redes sociales, sin intermediarios. Es el mejor uso que se le puede dar a las redes sociales y la mejor galería para cualquier artista”.

Para ver obras del artista más solicitado por los escritores contemporáneos en lengua española hay que hacer clic en este enlace o seguir la cuenta de Instagram @alejandro_pasquale.