Quiénes son los lectores más jóvenes de las bibliotecas públicas porteñas

El Ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, y el director de la Red de bibliotecas públicas de Buenos Aires, junto a los tres ganadores del premio Joven Lector 2019

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 18:21

Lucía Larsen Panarese tiene 6 años y es la lectora más chica de la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año, Lucía leyó 36 libros. Esta tarde recibió una mención especial en la Biblioteca Miguel Cané, de Boedo, que tiene un espacio permanente dedicado a Jorge Luis Borges. Allí se realizó la entrega de los premios Joven Lector en reconocimiento a los usuarios de 6 a 21 años que más libros consultaron durante 2019 en las bibliotecas que dependen del gobierno porteño.

En el Espacio Borges, de la Biblioteca Miguel Cané de Boedo, donde trabajó el escritor, se entregaron los reconocimientos a los usuarios jóvenes que más libros leyeron en 2019

Además de Lucía, los otros premiados son Aaron Pardo, que retiró 156 libros, Alessandro Pizan con 140, y Uriel Delclaux, con 82. Los ganadores recibieron como regalo títulos de Borges, que trabajó en la biblioteca Cané entre 1938 y 1946. La lectora más joven, además, recibió un ejemplar de Dailan Kifki, de María Elena Walsh. Vecina de Boedo, Lucía es socia de la Red de Bibliotecas desde que tenía tres años. Una vez por semana va con su mamá a la biblioteca a buscar ejemplares del catálogo infantil. "Pido libros y si me gustan, me llevo tres para leer en casa", contó a LA NACION. Entre los que más le gustaron figuran Las velas malditas, de Graciela Montes, y El maravilloso sombrero de María, de Satoshi Kitamura. "El libro es de un japonés y hay sombreros muy lindos. Y Las velas malditas me gustó porque se trata de una nena que va a cumplir 7 años y yo voy a cumplir 7 el 10 de febrero", agregó Lucía.

Aaron Pardo, de 19 años, usuario de la biblioteca Julio C. Saguier de Villa Lugano, ocupa el primer puesto con 156 libros. Estudiante de una escuela técnica, es socio desde los 5 años. "Siempre fui a la biblioteca a consultar libros. Este año fui mucho más para buscar material para los trabajos que nos da la profesora de Lengua. Leo por curiosidad y porque me gusta. En los últimos meses pude profundizar la lectura de Borges, que tiene algunos libros complicados pero te atrapan", dijo.

Por su parte, Alessandro Pizan, de 18 años y usuario frecuente de la biblioteca Hilario Ascasubi, de Floresta, cursa el CBC para la carrera de Ciencias de la Computación de la UBA. "Me asocié hace poco, en noviembre de 2018. Voy a la biblioteca a estudiar y por eso consulté tantos libros. En las vacaciones fui casi todos los días. Fuera de los libros para la facultad, no tengo uno favorito. Pero les recomiendo a los lectores una colección que me gusta mucho: Ciencia joven, de Eudeba. Les va a generar curiosidad y van a querer leer todos los títulos, como me pasó a mí", destacó con orgullo.