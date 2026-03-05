Nuevo reconocimiento internacional: Luisa Valenzuela, miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras

A finales de febrero, la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras incorporó a once miembros en las áreas de Arquitectura, Arte y Literatura, y a tres nuevos miembros honorarios extranjeros; entre estos últimos, junto con la artista sudafricana Marlene Dumas y la poeta rusa Maria Stepánova, se eligió a la escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela (Buenos Aires, 1938), creadora de una obra venerada por lectores y colegas.

La visionaria escritora de Cola de lagartija y El Mañana recibió en 2017 el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y el Premio León de Greiff, y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español en 2019. Tras vivir diez años en la ciudad de Nueva York, donde entrevistó a Jorge Luis Borges y a María Kodama para la revista Vogue, desde 1989 reside en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires que la declaró Personalidad Distinguida de las Letras y Ciudadana Ilustre.

“Desde hace muchos años, tendré que averiguar cuántos, pero son como diez o más, soy miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias, que es infinitamente enorme y abarcadora de todas las áreas del conocimiento; es muy, muy antigua -dice Valenzuela a LA NACION-. Fue inaugurada en 1780 y tiene más de seis mil miembros. Es muy abierta, muy generosa, evidentemente, y tiene como setecientos miembros honorarios internacionales. Pero ahora esta academia, la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, es mucho más acotada y menos antigua. Sabía que existía y que había escritores muy importantes ahí, pero nada más. Me tomó absolutamente por sorpresa este nombramiento que fue maravilloso. Ni siquiera tenían mi dirección de mail; se lo tuvieron que pedir al Centro PEN Argentina. Así que fue así como me conectaron”. Valenzuela, que presidió el Centro PEN local, es una firme defensora de la libertad de expresión.

Se siente “profundamente honrada y orgullosa”. La Academia Estadounidense de las Artes y las Letras se fundó en 1898 y, entre otros escritores extranjeros, la integran los Nobel de Literatura J. M. Coetzee, Kazuo Ishiguro y Orhan Pamuk, y autores de fama internacional como Salman Rushdie, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie y Haruki Murakami.

“Está en Nueva York; la otra, en Cambridge, Massachusetts -indica la escritora-. Esta está en una zona muy, muy antigua también, que es Washington Heights, en el norte de la isla de Manhattan. Y tiene una casa muy patricia y bella. Todo es como muy medido, porque está regenteada también por escritores, por gente del arte, por nosotros mismos, y tiene un carácter más, no te diría íntimo, pero sí exclusivo de alguna manera. Son trescientos miembros fijos, como pasa en las grandes academias de letras, y hay 75 miembros honorarios extranjeros, a los cuales ahora yo pertenezco con mucha honra, mucha, mucha honra”.

Para participar de la ceremonia de aceptación, que tendrá lugar el 20 de mayo, Valenzuela viajará invitada por la Academia a Nueva York.

“Tiene bastantes nuevos miembros locales y hay veinte miembros honorarios locales también, como Meryl Streep y Bob Dylan, pero no son de este año -puntualiza-. Y un escritor al que yo admiro muchísimo: Michael Ondaatje. Así que es fantástico. Son pocos los escritores, porque están también los músicos, artistas y arquitectos. Cuando esté allí, me encontraré con ellos. Este año entra un amigo mío en este nuevo grupo de escritores norteamericanos, que es Rick Moody, un gran escritor y músico, y gran amigo también de Susan Sontag, así que me va a encantar verlo cuando vaya en mayo”.

Durante la ceremonia, la escritora británica Zadie Smith -miembro honorario extranjero- pronunciará el discurso inaugural.

En Arquitectura fue seleccionada la venezolana-estadounidense Mónica Ponce de León; en Arte, el chileno residente en Estados Unidos Alfredo Jaar y los estadounidenses Elizabeth Peyton, Stephen Shore y Joan Snyder; en Literatura, los estadounidenses Sandra Cisneros, Marie Howe, Rick Moody, Carl Phillips y Arthur Sze y el británico Pico Iyer.

Los académicos se eligen en reconocimiento por sus logros en sus respectivas áreas; son vitalicios, no pagan cuotas y nominan y eligen a nuevos miembros cuando se producen vacantes. Supervisan todos los aspectos de la gobernanza de la institución, participando en la Junta Directiva y los comités de selección de premios. Al honrar a sus colegas mediante la elección de miembros y apoyar a artistas no académicos con premios, exposiciones y programas públicos, los miembros de Artes y Letras crean una comunidad de apoyo mutuo y reconocimiento para artistas de diversas disciplinas.