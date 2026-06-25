“Rebelión en la granja”, de George Orwell, vuelve a librerías y también a la pantalla en una nueva versión animada con voces de estrellas de Hollywood

En un nuevo aniversario del nacimiento de Eric Arthur Blair, más conocido como el escritor británico George Orwell, hace 123 años (25 de junio de 1903), se pueden encontrar en librerías varias ediciones de uno sus clásicos, la sátira antiestalinista Rebelión en la granja, publicada en 1945 y que sigue vendiendo miles de ejemplares. En la novela, un grupo de animales hartos de sus vidas “tristes, fatigosas y cortas” expulsa de la Granja Manor a los humanos. Recientemente, se estrenó en Estados Unidos la película de animación dirigida por el actor británico Andy Serkis con un gran “elenco de voces” (Glenn Close, Seth Rogen, Woody Harrelson y Kathleen Turner, entre otros) y un tratamiento más humorístico que político del original orwelliano. Hubo otra versión animada, de 1954.

“No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo miseria y esclavitud; esta es la pura verdad”, razona el cerdo Viejo Mayor ante sus compañeros en desgracia: perros, gallinas, palomas, caballos, el burro Benjamín y la cabra Muriel, entre otros. Tras decidir por votación que los animales salvajes son sus “camaradas”, se da inicio a la organización de la revuelta que concluye con la expulsión del señor Jones y la fundación de la Granja Animal.

La Granja Manor se transforma en la Granja Animal luego de la revuelta

Convertidos en la elite de la revolución, los cerdos modifican los siete mandamientos del Viejo Mayor (el primero era “Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo”) para convertir la utopía igualitaria en un régimen tan cruel como el anterior.

Escritor, visionario y combatiente, George Orwell

“En Barcelona hay una plaza, conocida como la Plaza del Tripi, por un monumento surrealista con forma de pastilla, que en realidad se llama Plaza George Orwell, en homenaje a su compromiso con la lucha contra el fascismo en la Guerra Civil -dice el escritor Marcelo Guerrieri a LA NACION-. En el tiempo que viví en esa ciudad solíamos juntarnos con amigos en esa plaza, y más de una vez alcé una lata de cerveza hacia ese monumento alocado en brindis fraterno con el querido George, que siento cercano y admiro. Adhiero a su mirada que cruza militancia organizada y escritura, a su pasión por intervenir en el debate político desde la literatura y la acción. George Orwell publica Rebelión en la granja explicitando su intención política. Se trata de una sátira en clave alegórica, crítica del estalinismo, y se encuadra en su proyecto de escritor, de convertir la escritura política en un arte. En sus palabras, Rebelión en la granja fue el primer libro en que intentó fundir en un todo el propósito político y el artístico. Estamos hablando de un compromiso con la lucha contra el totalitarismo y a favor de un socialismo democrático que manifestó en su escritura y en la militancia política organizada”.

En su opinión, la novela debe verse en dos planos. “El del corto plazo y el del largo plazo -sostiene-. En el inmediato, como texto que debate políticamente, en una época en que la literatura tenía una circulación mucho más masiva y de impacto en el debate público, la alegoría directa y crítica al estalinismo aparece en referencias ingeniosas y traspolaciones de personajes: El cerdo Napoleón, representando a Stalin; Snowball a Trotsky; el Viejo Mayor a Marx y Lenin; el caballo Boxer, al proletariado. Ahora, vista a la distancia, la alegoría que construye Rebelión en la granja, desacoplada de su crítica puntual al estalinismo, puede volverse un poco desesperanzadora. Los ideales originales de rebelión, igualdad y construcción de un mundo más justo y fraterno son traicionados, la revolución es mancillada por sus líderes, la clase trabajadora es burlada y vencida. Imagino que esta clave de lectura en relación con la lucha por un mundo más justo estaría muy lejos de los ideales de Orwell, aunque creo que el texto la habilita si nos apartamos del debate histórico puntual en el que se insertó en el momento de su publicación”.

“Si seguimos a David Viñas en la práctica de detenernos en los detalles, hay uno que resulta clave en Rebelión en la granja: su prólogo -señala el escritor José Retik-. Escrito para la edición de 1945, recién se publicó en 1972 en The Times Literary Supplement con el título ‘La libertad de prensa’. Tras el rechazo de cuatro editoriales a publicar su libro, Orwell desplaza la mirada hacia un punto más incómodo y advierte: ‘La cobardía intelectual es el peor enemigo al que tiene que enfrentarse un escritor o un periodista’. La amenaza a la libertad no siempre llega desde un mandato político y cultural; surge también del conformismo y del miedo a disentir. Leída así, la novela excede sus circunstancias: no solo se trata del poder y sus abusos, sino también de la degradación de la verdad cuando se vuelve mandato discursivo. Tal vez allí resida la vigencia de esta gran obra”.

Hay varias ediciones de "Rebelión en la granja" en librerías locales

La novela corta se puede conseguir en varias ediciones en librerías locales. La de Bärenhuas -que la promociona con la frase “Un clásico que incomoda porque sigue hablando del presente humana”- cuesta $ 24.000; la de Sudestada, con ilustraciones de Enrique Breccia y traducción de Marcial Souto, $ 20.900; la de Penguin Clásicos, $ 20.999, y la de Booket, con iustraciones de Jo Rivadulla, $ 22.900. Rebelión en la granja también fue adaptada al formato de novela gráfica.

“El estreno de la película dirigida por Andy Serkis, el actor que hizo de Gollum en El Señor de los Anillos, e inspirada en el clásico de Orwell resulta la excusa perfecta para esta reedición de Rebelión en la granja -dice a LA NACION el editor Fernando Teijeiro Ruggiero, del Grupo Planeta-. Su relectura es urgente: en un contexto de ascenso de regímenes autoritarios que se aprovechan de necesidades e injusticias legítimas, la historia de los animales de Granja Manor resulta inquietantemente familiar. Es un texto tan breve con esencial; identificarse con la esperanza, la incredulidad y la decepción de los protagonistas es inevitable al recorrer sus páginas”.