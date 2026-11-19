Una escultura de Eugenia Crenovich, pionera de la abstracción argentina y conocida como Yente -su apodo familiar-, marcó hoy un récord en subastas para una artista argentina al venderse en Roldán por 345.000 dólares. No se reveló la identidad del comprador.

Ofrecida con una base de 150.000, la obra tituada Objeto № 4 (1948) se disputó entre cuatro ofertantes y logró desplazar a Le voyageur des nuits (1957), de Alicia Penalba, vendida en Sotheby’s de Nueva York en 2025 por 177.800 dólares.

Yente y Del Prete, circa 1983 Gentileza Malba

El top ten del arte nacional, sin embargo, sigue siendo ocupado por hombres: el primer puesto lo ocupa Concierto, pintura de Emilio Pettoruti, vendida en Christie’s de Nueva York en 2012 por 794.500 dólares. El mismo artista, fallecido en 1971, ocupa el segundo y el cuatro puesto. Otros tres, Antonio Berni, y los cuatro restantes se reparten por partes iguales entre Guillermo Kuitca y Prilidiano Pueyrredón.

El Malba adquirió "Tapiz" (1958), de Yente, en 2021 en arteba

Hija de judíos rusos provenientes de la actual Ucrania, Yente compartió medio siglo de su vida con Juan del Prete, su compañero en la vida y en el arte. El legado de ambos protagonizó en 2022 la muestra Vida venturosa en el Malba, museo que un año antes había comprado la Tapiz (c. 1958) en arteba, por 40.000 dólares. Y en 2009 le había dedicado otra exposición, junto a Lidy Prati. En 2020, dos obras de Yente ingresaron en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).