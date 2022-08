Regreso con gloria para Gabriel Chaile: el artista tucumano presentará su obra en ArtHaus

Gabriel Chaile regresa con gloria: tras una gira europea que incluyó un exitoso debut en la Bienal de Venecia, como artista invitado por la curadora Cecilia Alemani, el artista tucumano iniciará la semana próxima la instalación de su monumental escultura Mamá luchona (2021) en la puerta de ArtHaus Central.

Gabriel Chaile con las ollas populares intervenidas que vendió en Art Basel 2019 https://www.arte-online.net/

Está previsto que la obra se presente al público a fin de mes en la sede de esta flamante institución cultural porteña, destinada a impulsar actividades relacionadas con la música, el teatro, el cine y las artes visuales, cuya inauguración se postergó hasta el año próximo por “retrasos en la provisión de equipamientos”.

Cuando abra sus puertas se podrá ver también un horno de barro de Chaile titulado El motor I (2019), que se usará para elaborar platos del moderno restaurante bar que funcionará en la terraza. Allí se exhibirá, además, una obra realizada por el grupo Mondongo con más de tres mil piezas de plastilina.

La obra de Chaile se instalará en la entrada de ArtHaus Central, en el microcentro porteño Ricardo Pristupluk - La Nacion

Hasta entonces, quienes pasen por la vereda de Bartolomé Mitre 434 podrán ver a Mamá luchona, una obra de cuatro metros de alto dedicada a las madres solteras de Tucumán que participó de la trienal del New Museum en Nueva York, y fue mencionada en notas publicadas por The Art Newspaper y The New York Times.

El motor I (2019), el horno de barro creado por Gabriel Chaile que se usará para elaborar platos del moderno restaurante bar de Arthaus Central Gentileza Andrés Buhar

Otras cinco esculturas similares, adquiridas por Eduardo Costantini por una suma de seis dígitos, continúan en exhibición en Venecia hasta fines de noviembre. Viajarán luego a Buenos Aires, donde el fundador del Malba las cederá en préstamo al museo para su exhibición y las emplazará luego en un lugar público.

Gabriel Chaile y Eduardo Costantini con una de las obras adquiridas por el empresario en Venecia Gentileza Eduardo Costantini

Mamá luchona y El motor I fueron adquiridas en noviembre por Andrés Buhar, otro empresario y coleccionista argentino, fundador de ArtHaus. Este nuevo centro de producción cultural impulsará iniciativas de producción, experimentación y exposición, incentivos y concursos para artistas contemporáneos de diferentes disciplinas.

Andrés Buhar con Enrique Avogadro y Trsitán Bauer en el lanzamiento del proyecto ArtHaus, el año pasado Ricardo Pristupluk - La Nacion

El edificio del microcentro incluirá salas de exposición -que se inaugurarán con el proyecto de sitio específico Última arquitectura, de la artista Florencia Levy-, laboratorios de creación, y un auditorio destinado a conciertos, cine, artes escénicas y performance, cuya acústica promete ser “una de las mejores de América Latina”.

Chaile celebró en Venecia con la curadora Cecilia Alemani (der.), Eduardo Costantini y su esposa Elina

En mayo último, como parte del premio anual integra el Programa de Incentivo al Arte Contemporáneo creado durante la pandemia, la fundación ArtHaus otorgó 1.200.000 pesos en premios no adquisición a las artes electrónicas. El dinero se destinará producir tres obras que se exhibirán en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), como parte de los convenios impulsados por la flamante institución.

Las obras de Chaile exhibidas en Venecia Gentileza galería Barro

Este año, como parte del programa “Anticipos ArtHaus”, se realizarán actividades que incluyen la intervención en el espacio público del pintor Mariano Molina, que también se presentará este mes; otra del grafitero TEC; el espectáculo Visible, a cargo de Ariadna Pastorini y 24 performers; la performance RPM, de Leonardo Kreimer y su compañía Mashup, y el lanzamiento del concurso para una residencia de Artes Performáticas junto con la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.