Quién es el otro empresario que invirtió en obras de Gabriel Chaile

Es la estrella del momento. Gabriel Chaile es el “niño mimado” por los coleccionistas argentinos, especialmente después de que Eduardo Costantini invirtiera una suma de seis dígitos en el grupo escultórico que exhibe en la Bienal de Venecia. Otro empresario comprometido con la promoción de la cultura supo valorar a tiempo el talento del joven artista tucumano: Andrés Buhar –que además de dedicarse a la construcción es músico y compositor, y forma parte del consejo del Malba- compró en noviembre dos obras suyas que se exhibirán en Arthaus Central, flamante sede de la fundación que preside.

Chaile en la reciente trienal del New Museum con su obra "Mama luchona", comprada por Buhar Gentileza Gabriel Chaile

Esta última institución dedicada a la promoción de las artes visuales, la música, la danza y las artes performáticas y sonoras, con sede en el microcentro porteño, abrirá sus puertas al público el 7 de septiembre. En el edificio de Bartolomé Mitre 434 se podrán ver las piezas de Chaile: La luchona, una obra de cuatro metros de alto dedicada a las madres solteras de Tucumán que participó de la trienal del New Museum en Nueva York –reproducida en notas publicadas por The Art Newspaper y The New York Times-, y un horno de barro titulado El motor I (2019).

Andrés Buhar en la presentación de su proyecto, en noviembre último, junto a los ministros de Cultura Enrique Avogadro y Tristán Bauer Ricardo Pristupluk - La Nacion

Este último no solo se mostrará como obra en la terraza del edificio –de mil metros, con vista a la Plaza de Mayo y las cúpulas más emblemáticas de Buenos Aires-, junto a otra producción del grupo Mondongo. También se usará para elaborar platos del moderno restaurante bar que funcionará como parte del complejo cultural.