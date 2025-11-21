Relatos chinos

Relatos. Y si son épicos, mejor. Una constante en la política de los últimos años. El kirchnerismo lo había llevado a su máxima expresión (y hoy insiste). Javier Milei no le va en zaga en este aspecto. Lo hace desde el inicio mismo de su mandato. El miércoles pasado, en el edificio de la Corporación América, reiteró que “el gobierno de Menem hizo 100 reformas estructurales. Nosotros, en 24 meses, hicimos 10.000″. Imposible creerlo, pero quién se va a ocupar de contarlas.

Hubo también referencias bíblicas. “Las sociedades que son más socialistas son menos felices, porque abrazan la idea de la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley. Nada bueno puede salir de eso. De hecho, eso era Sodoma, y terminó destruida”, pontificó. El relato bíblico habla, o sugiere, desviaciones sexuales de distinto orden. El análisis histórico infiere que la desaparición de la ciudad pudo deberse a explosiones volcánicas de azufre.

Tal vez lo más curioso hayan sido sus referencias a China. “El mundo podría empezar a hablar de crecer a tasas argentinas”. Pronosticó que el ritmo de expansión podría acelerarse al 10% anual. “Eso fue lo que hizo China. No hay que inventar nada, hay que hacer lo que los libros de texto dicen”. China, el “diablo” comunista que hoy disputa el liderazgo del mundo con Trump.