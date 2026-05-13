Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte Suprema de la Nación, recibe el premio Pluma de Honor de Periodismo 2026

La Academia Nacional de Periodismo decidió por unanimidad otorgar el premio Pluma de Honor 2026 al exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Juan Carlos Maqueda, en virtud de sus fallos en defensa de la libertad de prensa y de expresión en el máximo tribunal del país.

Maqueda, oriundo de Río Tercero, Córdoba, es abogado y tiene una larga trayectoria como político y legislador provincial y nacional. Fue elegido además como convencional en la reforma de la Constitución Nacional en 1994.

La Academia considera que el ministro Maqueda han defendido consistentemente la sana convivencia democrática entre los argentinos, aun en un contexto de disidencias, y ha promovido el respeto a la libertad de expresión en general y a la de prensa en particular.

El acto de entrega del premio se realizará el jueves 4 de junio en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional.

La decisión de crear el premio Pluma de Honor fue adoptada por la academia en 2008 con el fin de celebrar y destacar anualmente el esfuerzo y la creatividad de quienes contribuyen a dignificar y consolidar la misión de la prensa como institución social y cultural que complementa el sistema republicano y democrático.

Desde su institución, recibieron una Pluma de Honor no solo destacadísimas personalidades de los medios sino intelectuales y escritores: Julio María Sanguinetti, Joaquín Salvador Lavado (Quino), Santiago Kovadloff, la hoy académica Norma Morandini, Bartolomé Luis Mitre y Beatriz Sarlo, que luego fue también elegida académica.

También recibieron el galardón otorgado por la Academia Nacional de Periodismo Carlos Fayt, Rodolfo Terragno, Natalio Botana, Guillermo Jaim Etcheverry, Santiago Senén González, Albino Gómez, Robert Cox, Elisabetta Piqué y Daniel Enz.