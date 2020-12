El Fondo Nacional de la Artes anunció a los nueve ganadores del concurso de Letras “de terror”

Esta tarde, las autoridades del Fondo Nacional de las Artes (FNA) anunciaron los nombres de los nueve ganadores del concurso de Letras 2020. A mediados de año, cuando se anticipó que el tradicional concurso de cuatro categorías con sus correspondientes jurados sería reemplazado por una única convocatoria de obras inéditas de ciencia ficción, fantástico y terror en formato de novela, cuentos, ensayo, poesía y novela gráfica, se desató una polémica en redes sociales entre narradores y poetas, que se sentían perjudicados por el recorte genérico-temático, y las autoridades del FNA, que preside la arquitecta Diana Saiegh. La escritora Mariana Enriquez, directora del área de Letras, explicó entonces que se había tomado esa decisión debido a la emergencia ocasionada por la pandemia. El directorio del FNA, que salió en defensa de la escritora, tuvo que asistir con ayudas económicas (que tomaron la forma de las las Becas Sostener Cultura I y II) a artistas de todo el país.

Finalmente, cuando las aguas se calmaron, desde la institución se informó que se habían presentado más de dos mil originales al concurso. El jurado compuesto por los escritores Vera Giaconi, Laura Ponce y Luciano Lamberti, el cineasta Mariano Llinás y el periodista especializado Martín Pérez, asistidos por los prejurados (que suelen permanecer en el anonimato), eligieron a los nueve ganadores cuyos nombres se conocieron hoy.

Diana Saiegh, presidenta del Fondo Nacional de las Artes Fernando Gutierrez - LA NACION

“Estoy contenta con la convocatoria, la variedad de regiones y de categorías, y con lo bien que trabajó el jurado -dijo Mariana Enriquez a LA NACION-. Hubo muchos participantes, que se presentaron de todas las provincias. Era un objetivo que nos habíamos propuesto y se consiguió”.

Paradójicamente, la ganadora del premio nacional, que concede 150.000 pesos, resultó ser una poeta. María Belén Aguirre, de la provincia de Tucumán, ganó con su obra de poesía de terror, titulada “Siamesas”. Para garantizar el alcance federal del premio, este año se agrupó a los concursantes en cinco regiones: la región 1 abarcó la ciudad de Buenos Aires; la 2, la provincia de Buenos Aires; la 3, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; la 4, Jujuy, Salta, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, y la región 5, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan y Mendoza.

La elegida por la Región 1 fue Cecilia Lucía Fernández, por su novela gráfica “El golpe de la cucaracha”. En la Región 2, ganó Fabricio Capelli, con los cuentos de “El múltiple Tubalcaín”. Otro poeta, Martín Chiappino, de la provincia de Santa Fe, ganó el premio del FNA con “Un punto azul” por la Región 3. En la Región 4, el jurado eligió la novela gráfica del tucumano Matías Javier Muzzillo, titulada “Yilé”. Y entre los participantes de la Región 5, se impuso Cristian Pelletieri, de Chubut, con los poemas de “Gótico patagónico”. Todos ellos recibirán 120.000 pesos.

Los tres premios especiales de 70.000 pesos los obtuvieron Julián Martínez Vázquez, de la ciudad de Buenos Aires, por los cuentos de “AguaGénero”; Guadalupe Faraj, también de la ciudad de Buenos Aires, por su novela “Jaula grande”, y Ezequiel Pérez, de la provincia de Buenos Aires, por la novela “Hay que llegar a las casas”. No figura en la lista de premiados ningún ensayo o texto de no ficción. Cabe recordar que si el premio de Letras del FNA hubiera adoptado su forma habitual se hubieran elegido tres ganadores por cada una de las cuatro categorías: poesía, novela, cuento y no ficción. Este año se sumó, con toda justicia, la novela gráfica al concurso y dos creadores obtuvieron reconocimientos con obras inéditas que narran por medio de palabras e imágenes.

La escritora y editora Laura Ponce detalló que se habían presentado 2288 trabajos al concurso y que se había generado un rico intercambio entre los integrantes del jurado. “Me sorprendieron algunas obras y las diferentes formas en que se apropiaron del género -destacó-. Ojalá el premio se sostenga en el tiempo, se consolide como espacio de visibilización y estimule la producción de este tipo de literatura tan relegada”.