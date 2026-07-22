La imagen corresponde al Nachi no Ogi Matsuri, o Festival del Fuego de Nachi, una ceremonia japonesa en la que varios hombres transportan grandes antorchas para purificar el camino de una procesión religiosa. La escena puede relacionarse con el mito griego de Prometeo, que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos, aunque la esencia de cada tradición no podría ser más diferente. En el mito griego, el fuego llega a los hombres por medio de una transgresión: Prometeo desafía a los dioses para dar a la humanidad esa herramienta fundamental. En la festividad japonesa, en cambio, no se trata de apropiarse del fuego, sino de usarlo dentro de un rito compartido, como fuerza de purificación. Una tradición pone el acento en la conquista individual de un poder reservado a los dioses; la otra, en su empleo colectivo y respetuoso.