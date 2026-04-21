¿Se afianza la relación? Fito Páez y Sofía Gala llegaron juntos al homenaje dedicado a Moria Casán

Durante la tarde del lunes y en el Palacio Libertad, se llevó adelante un homenaje a Moria Casán, impulsado por la Secretaría de la Cultura de la Nación. Se trató de una celebración a la importancia vital que tiene Moria en el marco de la cultura nacional, siendo ella una figura icónica en el espectáculo argentino, desde hace ya varias décadas.

Fito Páez y Sofía Gala llegaron juntos al homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad. Gerardo Viercovich - LA NACION

Y si bien el evento de llenó de celebridades, hubo dos figuras que llamaron especialmente la atención. Se trató de Fito Páez y Sofía Gala, quienes arribaron al lugar juntos, y dando señales claras de un romance consolidado.

Fito Páez y Sofía Gala se sentaron juntos a a pura sonrisa, disfrutaron la velada. Gerardo Viercovich - LA NACION

En el homenaje a su madre, Sofía se mostró muy cómplice con el músico rosarino, y ambos se sentaron juntos a disfrutar la velada. Esta cercanía es una confirmación de un romance que crece a paso sostenido, y si bien en el pasado hubo declaraciones ambiguas por parte de allegados a los protagonistas de esta historia, es claro que ni Fito ni Sofía esconden su relación.

Fito Páez y Sofía Gala. Gerardo Viercovich - LA NACION

Por otra parte, la protagonista de la jornada, la propia Moria Casán, hizo su gran entrada a bordo de una limusina, y luego de descender del vehículo fue recibida por los flashes y el interés de sus seguidores, de sus seres queridos, amigos y prensa especializada.

Moria llegó al evento en una imponente limusina. Gerardo Viercovich - LA NACION

Moria se mostró muy relajada, y disfrutando de una celebración que la ratificó como una de las máximas figuras del espectáculo argentino. “La one” estuvo muy sonriente, y junto a ella se encontró "Pato" Galmarini, su actual pareja.

Moria junto a su pareja, el Pato Galmarini. Gerardo Viercovich - LA NACION

Un romance que crece

Sofia Gala y su banda Fea se presentaron en club Niceto y tuvieron de invitado a Fito Paez Gerardo Viercovich - LA NACION

En el mundo del rock en Argentina, no se habla de otra cosa que del posible romance entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione. En el marzo pasado, las versiones de este vínculo amoroso se acrecentaron luego de que se viralizó en redes sociales un video del cantante y la actriz llegando juntos al show gratuito que brindó el rosarino en el Monumento a la Bandera de Rosario.

Los rumores de romance entre el músico y la hija de Moria Casán vienen circulando intensamente en las últimas semanas, impulsados por apariciones públicas y mensajes afectuosos en redes sociales. Aunque Sofía desmintió inicialmente una relación de pareja en enero, describiéndolo como un “vínculo familiar profundo”, las especulaciones persisten y ahora este nuevo clip da mucha tela para cortar.

Sofia Gala y su banda Fea se presentaron en club Niceto y tuvieron de invitado a Fito Paez Gerardo Viercovich - LA NACION

Lo que se vio es que Fito y Sofía llegaron juntos a la presentación que brindó el cantante en su ciudad natal, la última que dio el cierre a una serie de cuatro shows de distintos formatos en Rosario. En las imágenes se los puede ver a los dos muy sonrientes, vestidos con un look total black y gafas negras, fiel a su estilo rockero característico.

Sofia Gala y su banda Fea se presentaron en club Niceto y tuvieron de invitado a Fito Paez Gerardo Viercovich - LA NACION

Al llegar al backstage del show, el cantante y la actriz se separaron al ver las cámaras pero Sofía pasó tiernamente la mano por el hombro de Fito, dando a entender la complicidad que los une. Así, se acercaron a saludar a los músicos de la banda y dieron a los fans una escena que dará de qué hablar en los próximos días.

Familiares como Moria Casán y Margarita, la hija de Fito, tampoco dieron mayores precisiones pero las especulaciones continúan. Restará saber cuándo será la presentación de este vínculo amoroso o si solamente se trata de la buena onda que hay entre ellos.