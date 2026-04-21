¿Se afianza la relación? Fito Páez y Sofía Gala llegaron juntos al homenaje dedicado a Moria Casán
La actriz y el músico alimentan los rumores que los señalan como pareja
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Durante la tarde del lunes y en el Palacio Libertad, se llevó adelante un homenaje a Moria Casán, impulsado por la Secretaría de la Cultura de la Nación. Se trató de una celebración a la importancia vital que tiene Moria en el marco de la cultura nacional, siendo ella una figura icónica en el espectáculo argentino, desde hace ya varias décadas.
Y si bien el evento de llenó de celebridades, hubo dos figuras que llamaron especialmente la atención. Se trató de Fito Páez y Sofía Gala, quienes arribaron al lugar juntos, y dando señales claras de un romance consolidado.
En el homenaje a su madre, Sofía se mostró muy cómplice con el músico rosarino, y ambos se sentaron juntos a disfrutar la velada. Esta cercanía es una confirmación de un romance que crece a paso sostenido, y si bien en el pasado hubo declaraciones ambiguas por parte de allegados a los protagonistas de esta historia, es claro que ni Fito ni Sofía esconden su relación.
Por otra parte, la protagonista de la jornada, la propia Moria Casán, hizo su gran entrada a bordo de una limusina, y luego de descender del vehículo fue recibida por los flashes y el interés de sus seguidores, de sus seres queridos, amigos y prensa especializada.
Moria se mostró muy relajada, y disfrutando de una celebración que la ratificó como una de las máximas figuras del espectáculo argentino. “La one” estuvo muy sonriente, y junto a ella se encontró "Pato" Galmarini, su actual pareja.
Un romance que crece
En el mundo del rock en Argentina, no se habla de otra cosa que del posible romance entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione. En el marzo pasado, las versiones de este vínculo amoroso se acrecentaron luego de que se viralizó en redes sociales un video del cantante y la actriz llegando juntos al show gratuito que brindó el rosarino en el Monumento a la Bandera de Rosario.
Los rumores de romance entre el músico y la hija de Moria Casán vienen circulando intensamente en las últimas semanas, impulsados por apariciones públicas y mensajes afectuosos en redes sociales. Aunque Sofía desmintió inicialmente una relación de pareja en enero, describiéndolo como un “vínculo familiar profundo”, las especulaciones persisten y ahora este nuevo clip da mucha tela para cortar.
Lo que se vio es que Fito y Sofía llegaron juntos a la presentación que brindó el cantante en su ciudad natal, la última que dio el cierre a una serie de cuatro shows de distintos formatos en Rosario. En las imágenes se los puede ver a los dos muy sonrientes, vestidos con un look total black y gafas negras, fiel a su estilo rockero característico.
Al llegar al backstage del show, el cantante y la actriz se separaron al ver las cámaras pero Sofía pasó tiernamente la mano por el hombro de Fito, dando a entender la complicidad que los une. Así, se acercaron a saludar a los músicos de la banda y dieron a los fans una escena que dará de qué hablar en los próximos días.
Familiares como Moria Casán y Margarita, la hija de Fito, tampoco dieron mayores precisiones pero las especulaciones continúan. Restará saber cuándo será la presentación de este vínculo amoroso o si solamente se trata de la buena onda que hay entre ellos.
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