San Isidro y UNESCO impulsan la apertura de Villa Ocampo a la comunidad

El Municipio de San Isidro y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) firmaron un acuerdo de cooperación que busca fortalecer lazos entre Villa Ocampo, la histórica residencia de Victoria Ocampo en Beccar, y la comunidad. El objetivo es ampliar su oferta cultural y educativa y acercar el patrimonio a los vecinos y visitantes del distrito.

El convenio fue firmado esta mañana en la casona por José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno del Municipio, y Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo. También participó del encuentro Claudia Mojica, coordinadora residente de la ONU en Argentina.

“Villa Ocampo es un ícono de San Isidro y de nuestra historia como argentinos. Con este acuerdo logramos que más vecinos puedan acceder a un patrimonio nacional y, al mismo tiempo, promocionamos la cultura y la educación”, señaló Sánchez Sorondo tras la firma.

Por su parte, Fernández Polcuch destacó el valor simbólico de la residencia: “Villa Ocampo es un lugar abierto, un espacio que pertenece a todos los argentinos y al mundo. Es un símbolo de encuentro, diálogo y creación, enraizado en la historia nacional y conectado con la cultura universal”. Y añadió: “La cooperación con los gobiernos municipales es clave para mantener vivo este legado y proyectarlo hacia el futuro. Preservar Villa Ocampo significa mantener encendida una de las virtudes más profundas de la Argentina: la capacidad del diálogo entre ideas y la promoción de la diversidad de pensamientos”.

José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno del Municipio de San Isidro, y Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de UNESCO Montevideo Gentileza Villa Ocampo

La alianza entre el municipio y la UNESCO permitirá organizar en conjunto actividades, exposiciones, talleres y visitas guiadas en la residencia. A través de la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo y la Subsecretaría de Cultura, el Municipio pondrá a disposición su estructura para promover y visibilizar la riqueza histórica del lugar, integrándola aún más al circuito cultural y turístico de San Isidro.

También se prevén excursiones y recorridos destinados a estudiantes, jubilados y organizaciones barriales, con el propósito de generar un vínculo más cercano entre la comunidad y el patrimonio local. Además, el municipio colaborará de manera complementaria en las tareas de mantenimiento del predio —bajo la responsabilidad principal de la UNESCO— e impulsará la señalización y cartelería que facilitarán las visitas de turistas de todo el país.

Construida en 1891 como casa de veraneo, Villa Ocampo fue testigo de los encuentros entre los grandes intelectuales de la Argentina y del mundo. Por sus salones y jardines pasaron Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Saint-Exupéry, Pablo Neruda, María Elena Walsh, Octavio Paz y Albert Camus, invitados por la propia Victoria Ocampo, figura clave de la cultura nacional y fundadora de la revista Sur.

Tras donar la propiedad a la UNESCO en 1973, Ocampo aseguró su preservación como un espacio de diálogo y pensamiento abierto al mundo. En 1997 la residencia fue declarada Monumento Histórico Nacional, y hoy se consolida como un paseo cultural imperdible del norte del Gran Buenos Aires.

Ubicada en Elortondo 1837, en Beccar, la mansión de tres pisos combina aires renacentistas, victorianos y neoclásicos, con vista al río y más de 450 metros cuadrados cubiertos, además de un extenso jardín. En ese entorno, el nuevo acuerdo entre San Isidro y la UNESCO refuerza la idea que dio origen al sueño de Victoria Ocampo: que la cultura, la educación y el pensamiento crítico sigan siendo parte de la vida pública y cotidiana de la comunidad.