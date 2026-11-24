Vancouver, Canadá.– Hemos visto a Papá Noel en los más diversos escenarios y en más que inusuales situaciones. Sin embargo, bajo el agua no es una imagen que abunde. Hasta los peces mismos deben estar sorprendidos de encontrarse con ese señor de traje rojo y barba blanca nadando entre ellos. Pero se acerca la Navidad y comienzan los eventos que evocan esta festividad y sus simbolismos. Aquí, un buzo se ha disfrazado de Santa Claus y nada en el tanque del Acuario de Vancouver, en Canadá. Esta es una de las tantas actividades de las que podrán disfrutar quienes visiten la exhibición desde el 12 de noviembre hasta el 3 de enero. Incluso, se puede compartir un desayuno con este Scuba Claus de las aguas que sin sus tradicionales trineo, renos, nieve ni bolsa de regalos se reinventa y aggiorna para satisfacer las demandas de la época. Ni el pobre Papá Noel se salva de las exigencias de tener que adaptarse para no perder vigencia.