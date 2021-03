Se confirmó la causa de la muerte del escritor Carlos Busqued

Se confirmó la causa de la muerte del escritor chaqueño Carlos Busqued, que murió el lunes, a los 50 años, en la ciudad de Buenos Aires. Según el informe preliminar que se le entregó a la familia de Busqued, el escritor había sufrido un infarto. Así lo señalaron allegados al autor de Magnetizado. “Tenía una hipertrofia cardiaca grande y las arterias tapadas”. El amigo de Busqued, Leandro Aguirre, y el también amigo y abogado del escritor, Bernardo Beccar Varela, que lo representó en una causa de denuncia por abuso sexual realizada en su contra en abril de 2019, ratificaron esta información que arroja luz sobre el eufemismo “accidente doméstico” con el que inicialmente se describió la muerte del escritor. A causa de la falla cardiaca, Busqued se cayó en la escalera del edificio donde vivía, en el barrio de San Cristóbal; allí lo hallaron los vecinos e informaron a la policía.

“Se dijo que la familia y los amigos pedían mesura y respeto en honor a Carlitos -dijo Aguirre a LA NACION-. Todo lo contrario; pedimos lo que él hubiera querido: desborde y descontrol”. Conocido polemista, expresaba sus opiniones en la cuenta de Twitter @unmundodedolor, fiel a un estilo sin filtro que, enseguida que se conoció su muerte, más de uno sugirió en la red social imitar durante un día como homenaje. Aguirre, que es productor artístico, ayudó a Busqued cuando la editorial Anagrama quiso publicar Bajo este sol tremendo, y acercó a Adrián Caetano la novela protagonizada por Javier Cetarti. “Pero no fui su representante”, aclaró. También contó que había hablado con su amigo la semana pasada, cuando este dio unas charlas por Zoom para un encuentro de escritores. Respecto del libro en el que trabajaba el autor, indicó que el material estaba “preservado” y que correspondía a los herederos de Busqued (sus dos hermanos) disponer de la obra de ahora en adelante. “Dentro de su continua angustia existencial, estaba contento con el sentido que le había encontrado al nuevo libro”, agregó. Junto con Nelson Specchia, Sergio Manzur, Gustavo Echeverría, Alejandro Jallaza y Aguirre, Busqued integraba el Círculo de la Serpiente, un grupo de amigos y talleristas en la ciudad de Córdoba.

"Magnetizado", de Carlos Busqued, fue publicado en 2018

Aguirre recordó la relación estrecha de Busqued con la escena del rock alternativo en la ciudad de Buenos Aires. “El under lo va a extrañar mucho”, dijo. Por otro lado, anticipó que se daría a conocer, en los próximos meses, el primer cuento que un muy joven Busqued publicó en una revista antes de que se editara su debut oficial, Bajo este sol tremendo. “Y también unos cortos de ficción que dirigió y en los que actuó en su más ‘tierna’ juventud, cuando vivía en uno de los barrios pobres de la ciudad de Córdoba”.

El impacto de las letras busquedianas

Luego de la noticia de su muerte, varios allegados y colegas de Busqued compartieron en redes sociales su mirada sobre la literatura busquediana, poblada de seres marginales y violentos. “La fuerza literaria descomunal de Busqued queda reflejada en el hecho de que con tan solo dos libros publicados ha dejado una marca profunda en la literatura argentina -dijo Claudia Piñeiro a LA NACION-. Leí Bajo este sol tremendo en estado de zozobra. Es un texto brutal que no te da posibilidad de salir de él a pesar de que te está pegando trompadas permanentemente, del modo en que lo hace la buena literatura. Ese es su sello, su originalidad para contar la nada, el vacío existencial, el mundo de los que están fuera del mundo, el horror, la violencia, sin bajada de línea, poniéndolo en el papel sin prepararte para lo que va a venir, sin anestesia y sin consideraciones éticas ni morales. Magnetizado, en ese sentido, lo leí como ficción a pesar de saber de que fue un trabajo a partir de entrevistas, en la tradición de Truman Capote y A sangre fría, perdiendo como lectora la noción de realidad y ficción gracias a una pluma destacada y brutal”.

“Cuando leí Bajo este sol tremendo me impactó mucho -reveló Guillermo Martínez-. Había ahí una sensibilidad distinta, un escritor que emergía con una voz propia y original, con un tono moral muy extraño, que me hizo acordar en algo a El extranjero, de Albert Camus, en cierta atonía moral. Ahí se advertía algo que era parte de su mundo, una distinción radical con la civilización tal como se nos presenta. En ese sentido, tanto esta novela como Magnetizado comparten el estudio de una clase de personaje erradicado de la sociedad, pero que sigue viviendo en la sociedad y que cada tanto asoman y ven el mundo con esa extrañeza de alguien que estuvo sumergido en otra vida mental”. Martínez señaló que había cierta familiaridad entre los personajes busquedianos y los de El adversario, de Emmanuel Carrère. “Su muerte cercenó lo que parecía un proyecto original de escritor”, remarcó.

El crítico cultural Daniel Molina, que visitó a Busqued en Buenos Aires, coincide con la autora de Catedrales. “Fue el escritor argentino del siglo XXI que más me interesó, quizás el único que me interesó -destacó-. Sus dos libros, como los dos de Juan Rulfo, definen toda una obra literaria de peso. Ambos son tan distintos y tan parecidos en lo esencial: son necesarios, hablan de lo que no habla nadie y lo miran desde el lugar que nadie mira. Eso fue posible porque Carlos era un enamorado de lo extraño, de todo aquello que expulsamos de la buena conciencia. Logró hacer algo hermoso con lo horrible”.

Desde Barcelona, Pola Oloixarac escribió en su cuenta de Twitter una suerte de epitafio para el escritor chaqueño. “Qué pena lo de Carlos Busqued. Pertenece a la estirpe de escritores que vienen de la escuela técnica, como Laiseca (y Wittgenstein, Musil). Como Laiseca, era grandote, venía de provincias y se autopercibía monstruo. QEPD”.