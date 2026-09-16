Se cumplen 50 años de La Noche de los Lápices este miércoles 16 de septiembre

Estudiantes secundarios, sobrevivientes y organismos de derechos humanos conmemoran este miércoles en La Plata los 50 años de La Noche de los Lápices, que evoca los secuestros y desapariciones forzadas de estudiantes secundarios ejecutadas por la dictadura militar en septiembre de 1976.

El operativo represivo fue ejecutado por las fuerzas de seguridad bonaerenses al mando del General Camps tras reclamos por el boleto estudiantil. La redada comenzó el 4 de septiembre con la detención de Víctor Treviño y continuó el 8 de septiembre con el secuestro de Gustavo Calotti.

Entre el 15 y el 17 de septiembre, las patrullas capturaron a más jóvenes: Horacio Acha, Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Horacio Ungaro, María Clara Ciocchini, Daniel Racero, Claudio de Acha y Emilce Moler. Finalmente, el 21 de septiembre capturaron también a Pablo Díaz.

Pablo Diaz, 67, sobreviviente del episodio LUIS ROBAYO - AFP

De los diez jóvenes secuestrados en ese raid, seis siguen desaparecidos: Falcone, López Muntaner, Ungaro, Ciocchini, Racero y De Acha. Sobrevivieron únicamente cuatro alumnos: Díaz, Moler, Calotti y Patricia Miranda.

De acuerdo con los datos presentados en 1984 por la CONADEP, el 21% de los desaparecidos durante la dictadura eran estudiantes y más del 43% tenía entre 16 y 25 años.

Conmemoración y marcha

En el marco de la fecha conmemorativa, la Universidad Nacional de La Plata rinde un homenaje central a las víctimas de la represión estatal. La Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad otorga el Doctorado Honoris Causa a los sobrevivientes Díaz, Moler y Calotti, además de entregar una distinción a los familiares de los alumnos desaparecidos.

Cada año se conmemora a los estudiantes desaparecidos

La secretaria del área, Verónica Cruz, expresó al respecto: “Iniciamos un ciclo especial a 50 años del Golpe tratando de reconstruir y reivindicar las diferentes luchas, porque nuestra universidad tiene casi 800 personas detenidas desaparecidas y asesinadas por la última dictadura”.

La conmemoración incluye una marcha estipulada para las 14.30 en Plaza Olazábal. El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó su presencia en la movilización junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y sectores juveniles conducidos por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial.

De todos modos, la organización de la marcha registró diferencias entre la administración provincial y agrupaciones alineadas con La Cámpora, como la Federación de Estudiantes Secundarios y la Red Nacional de Centros de Estudiantes.

Tal como informó LA NACION, las discrepancias surgieron ante la negativa del gobierno bonaerense por financiar colectivos para trasladar militantes e incluir de consignas vinculadas a la situación judicial de Cristina Kirchner.

La película de 1986

A diez años de los secuestros, la memoria de La Noche de los Lápices sumó la película homónima dirigida por Héctor Olivera, filmada íntegramente en La Plata.

Película La noche de los lápices (1986)

La producción se realizó en las mismas casas y escuelas donde vivieron las víctimas, con la participación cercana de sus familiares y la actuación de Alejo García Pintos, Leonardo Sbaraglia y Vita Escardó, quienes convivieron con los allegados durante la grabación para reconstruir los hechos.

Basada en el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez y en los testimonios de los sobrevivientes, la filmación movilizó a la comunidad platense e incluyó a alumnos de la Escuela Secundaria 34 como extras.

Pese a una amenaza de bomba durante su estreno el 4 de septiembre de 1986 en el cine San Martín de La Plata, el film se consolidó como un referente de la memoria colectiva sobre el accionar de la dictadura militar.