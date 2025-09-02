Secuestran más cuadros en una vivienda de un familiar de Kadgien, por la causa del robo nazi

MAR DEL PLATA.- Otros dos retratos de figuras masculinas, que datan de mediados del siglo XIX, se constituyeron en la principal novedad de los allanamientos que se completaron a última hora de ayer en viviendas vinculadas a familiares de Patricia Kadgien, una de las hijas del Friedrich Kadgien, apuntado por el robo de obras de arte cuando era parte del gobierno nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La mujer y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, tienen desde este lunes prisión domiciliaria, dispuesta por la justicia federal, en principio por un plazo de 72 horas, en el marco de la investigación por encubrimiento de contrabando que se abrió a partir de la tenencia y ocultamiento de Retrato de dama, pintura del artista italiano Giuseppe Ghislandi, que dataría de 1710 y que es parte de cientos de cuadros robados por el Tercer Reich al galerista holandés Jacques Goudstikker, a comienzos de la década del 40.

El otro dato relevante se dio en los tribunales provinciales. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, el matrimonio presentó un escrito para que sea el fuero civil el que dirima si la obra de arte en cuestión es una herencia que corresponde a Kadgien, que se reconoce como poseedora y propietaria, o a familiares de Goudstikker.

Desde anoche, una guardia policial se instaló en la casa de Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi, en Parque Luro; cumple por 72 horas arresto domiciliario Mara Sosti - LA NACION

Carlos Murias, abogado del matrimonio ahora detenido y con vigilancia de Policía Federal en su domicilio del barrio Parque Luro, evitó dar detalles sobre esa presentación. “Mañana será otro día”, se excusó al salir de la vivienda donde se terminaba de notificar a sus clientes de la medida del arresto por 72 horas. En el transcurso de estas tres jornadas serán convocados a la audiencia de formalización de imputación.

La prisión domiciliaria fue solicitada por el fiscal del caso, Carlos Martínez, y validado por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti. El investigador considera que que Kadgien y Cortegoso afectaron u obstaculizaron la pesquisa al retirar el cuadro de su vivienda, detectado allí por una publicación inmobiliaria que ellos mismos gestionaron en el marco del intento de venta de su chalet.

Junto con la notificación de la detención se ejecutaron tres allanamientos simultáneos durante la noche de ayer. Uno en un departamento céntrico, otro a 300 metros de la casa de Patricia Kadgien y el tercero en el barrio La Florida. Este último fue el que rindió mejores resultados, según los investigadores.

El miércoles de la semana pasada se habían secuestrado documentos, bocetos y otros elementos que la Justicia sumó a la investigación Policía Federal

En esta generosa casona, propiedad de un familiar vinculado a Alicia Kadgien, hermana de Patricia, se secuestraron “elementos de interés para la causa”, confiaron fuentes del caso consultadas por LA NACION. Allí fue donde se constató la existencia de estos dos cuadros de tamaño mediano. Sendos retratos, en principio, estiman que datan del año 1840.

Las pinturas quedaron secuestradas y serán sometidas a peritajes de expertos para identificar la originalidad de estas piezas, sus autores y si es que figuran en alguno de los listados en los que se detallan obras buscadas por su robo durante la Segunda Guerra Mundial. Se sumaron otros dibujos y grabados, que también serán sometidos a evaluación.

Vale recordar que en el primer allanamiento al chalet de Patricia Kadgien no se encontró Retrato de dama pero investigadores dieron con otros dibujos, bocetos y grabados que quedaron incorporados a la causa. También dos armas de fuego, con algún faltante de documentación.

El mismo especialista en artes visuales o plásticas convocado aquel día para corroborar esas obras y proceder a un correcto acondicionamiento para su secuestro volvió a ser convocado este lunes, también a última hora. No se brindaron detalles sobre cuadros secuestrados en el lugar, pero sí se advirtió que los efectivos de Policía Federal se retiraron, casi a medianoche, con cajas cargadas de elementos secuestrados.

El abogado Murias presenció el trámite, que se volvió a extender por casi cinco horas, todo en presencia de un testigo civil: un joven de 18 años seleccionado al azar y en vía pública por los funcionarios a cargo del operativo. Se retiró cuando solo había quedado en la puerta un patrullero con un móvil policial, a modo de custodia del cumplimiento del arresto domiciliario de los encausados. Esta mañana esa guardia se cambió por efectivos de civil, también de Policía Federal.

El fiscal Martínez ha solicitado algunas medidas adicionales para dar continuidad a la investigación que ya sumó, además de los allanamientos y secuestros, varios testimonios y la apertura de los teléfonos celulares retenidos a Kadgien y Cortegoso.

El juez Inchausti dispuso la reserva del legajo –algo equivalente al secreto de sumario-, por 48 horas, a efectos de completar diligencias. La causa se inició hace una semana por denuncias de Interpol y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir de una situación casi inocente de los propios acusados: expusieron Retrato de dama, colgado en la pared del living de su casa, en la imagen del aviso de una inmobiliaria, ofrecía su chalet en venta, y dio la vuelta al mundo.