Seis obras de Picasso robadas fueron recuperadas de una casa en Francia: estaban detrás de unas cajas de herramientas

PARÍS.- Seis grabados de Picasso robados hace más de un mes de un restaurante de alta cocina en la Riviera francesa fueron encontrados detrás de unas cajas de herramientas y una pila de ropa de cama en una vivienda de la misma región, según las autoridades francesas. Por el hecho detuvieron siete personas; los investigadores dicen haber vinculado el caso con el robo de un auto pocos meses antes en la zona.

El jefe de la policía militar loca, Guillaume Plaidy, dijo estar convencido de que el robo está relacionado con el crimen organizado. “Son malvivientes involucrados en diversos tipos de delitos, que se adaptan a lo que les genere dinero”, sostuvo Plaidy en un canal nacional de la television francesa.

La policía había informado que en la madrugada del 1 de octubre, dos personas con pasamontañas y guantes habían ingresado en L’Amandier, un restaurante del poblado de Mougins, a pocos kilómetros al norte de Cannes, de donde habían sustraído los seis grabados mientras una tercera persona montaba guardia al volante de un auto estacionado ahí cerca.

“Lograron meterse a través de una puertaventana y se robaron los seis grabados en menos de un minuto. Todo fue realmente muy rápido”, relató ante las cámaras el encargado del restaurante, Matthieu Autant.

Los seis grabados de Picasso que fueron recuperados por las fuerzas de seguridad; hay siete detenidos Comandante F. Bourdeau - GEND/SIRPA

Las seis obras forman parte de la Suite Vollard, una serie de cien grabados creados por Picasso a principios de la década de 1930. El coleccionista británico de arte Christian Levett, propietario del restaurante L’Amandier, los adquirió en 2008, y desde 2010 eran exhibidos en las paredes del restaurante, que también tiene un “Salón Picasso”, dedicado al artista. Juntos, los seis grabados robados tienen un valor estimado de más de 110.000 dólares.

L’Amandier funciona en una construcción del siglo XI que alguna vez fue un tribunal para monjes. Al día siguiente del robo, la policía local inició la investigación y durante el mes siguiente se dedicaron a realizar tareas de vigilancia y seguimiento de los sospechosos. Se cree que los otros cuatro detenidos que no participaron de manera directa en el robo proporcionaron apoyo logístico.

La Gendarmería Nacional, la policía nacional francesa, informó que los sospechosos fueron detenidos la semana pasada y que las obras de arte ya han sido restituidas a sus propietarios.

Mougins es un pueblo medieval situado en lo alto de una colina y fue el lugar de residencia de Picasso y su segunda esposa, Jacqueline Roque, durante los últimos años de vida del pintor español. Allí, en una casa de campo de estilo provenzal, vivió Picasso desde 1961 hasta su muerte, en 1973.

El robo en el restaurante pone de relieve el aumento de hurtos de bienes culturales, tanto en la Riviera como en el resto de Francia. En octubre del año pasado, el Museo del Louvre sufrió el robo de joyas de la corona del siglo XIX, y a principios de septiembre, fueron robados cuatro cuadros de Renoir de un museo situado en la antigua residencia del artista en Cagnes-sur-Mer, a 25 minutos en coche de Mougins.

El coleccionista Levett, propietario de L’Amandier, señaló en una entrevista que después del robo mandó instalar nuevas cerraduras, sensores de movimiento y cámaras de seguridad para proteger su establecimiento. Además, reemplazo los seis grabados por fotografías de Picasso tomadas por diversos artistas.

También dijo que hasta decidir qué hacer con los originales, los mantendrá en deposito. “No tiene sentido tentar a la gente”, aseguró.

(Traducción de Jaime Arrambide)