Quién es Mariana Fadon, la artista seleccionada para hacerle un regalo oficial al papa León XIV en su visita a la Argentina

La artista y diseñadora gráfica Mariana Fadon, nacida en la provincia de Buenos Aires y residente de la ciudad de Luján, es la autora de la obra titulada “La llegada”, elegida para ser entregada como obsequio oficial al papa León XIV durante su paso por la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El cuadro, un dibujo en tinta sobre papel de 29,7 por 42 centímetros, fue entregado al presbítero Lucas Javier García, rector del Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján, para integrar la mesa de regalos oficiales.

“La hice a partir de la visita próxima del Santo Padre a Luján, intentando guardar en una imagen ese instante en que llega a este lugar, tan significativo para quienes vivimos aquí”, explicó Fadon, vecina de Luján, sobre los motivos de su trabajo, en diálogo con el medio local Ladran Sancho.

La obra, que retrata la llegada del Papa a Luján - Mariana Fadon

Además, agregó: “Hay momentos que pasan y, sin embargo, permanecen. Este dibujo nació de ese deseo: detener por un instante una escena y convertirla en memoria”.

El regalo está acompañado por un escrito de Matías Lemo titulado “Gramática de la gracia”, un ensayo donde el autor analiza los procedimientos técnicos y formales que caracterizan la producción de Fadon. El texto examina cómo la línea, el punto y la repetición construyen las imágenes mediante la articulación de elementos mínimos.

Mariana Fadon, la artista elegida

Fadon cursó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA) como diseñadora gráfica y complementó su formación artística a través de clínicas y talleres especializados.

Su proceso creativo se integra con la vida doméstica e incorpora materiales cotidianos como grafito, reglas, papel y galletitas, usando patrones de revistas de bordado como punto de partida, según explica ella misma en su página oficial.

Parte de la obra "ir y venir", de Fadon - Mariana Fadon

De acuerdo con su descripción, la autora explora la noción de “escribir sin escribir” y de darle valor al tiempo presente mediante el uso de tramas y patrones vinculados al bordado doméstico, donde la repetición sistemática de puntos funciona como herramienta para “organizar lo fragmentario hacia una totalidad”.

Su primera gran exposición fue en el año 2012, con la presentación de “Dibujo experimental”. Tras esa primera exhibición, siguió con “Artistas de la panera”, en Espacio de Arte G.C y PAN Comunidad de Artes, durante el 2021.

Al año siguiente, participó en tres convocatorias distintas: “Percepciones” en el Museo Macab, “Mujeres del arte” en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador y la muestra “Lunática”, montada en la Fundación Cultural Anden 2222 y el Paseo de las Artes.