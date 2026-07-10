Rostros y puentes

Las citas a las “cuevas de corrupción” y a la lección de Lionel Messi atrajeron todas las luces. Pero en la homilía del arzobispo de Buenos Aires, ayer en la Catedral hubo más mensajes. Monseñor Jorge García Cuerva pidió escuchar al otro, como “una actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura, del que sabe ampliar sus límites estrechos”. Al escuchar, advirtió, “podemos reconocer los llantos, los lamentos, los gritos que claman pidiendo ayuda”. Pidió atender a “los heridos en el camino de la vida” y tener en cuenta “sus rostros, sus historias concretas; no cifras, sino sus nombres”.

Sobre el final, convocó a caminar juntos “construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros, con gestos concretos de cercanía”.

En la gira de presentación de su álbum “Taracá”, Jorge Drexler cuenta que empezó a escribir la canción “Nuestro trabajo/Los puentes” durante la primera presidencia de Donald Trump. La terminó ahora para incluirla en el disco, con el norteamericano otra vez en la Casa Blanca, en tiempos aún más turbulentos. “Cuando la noche esté/precisamente más cerrada y más confusa/que viva todo aquel valiente/que tiende un puente/y el valiente que lo cruza”. Y termina: “Brindemos por las clarividentes/mentes abiertas, despiertas, viajeras/de la enredadera humana/que crece, que trepa y que va/agrietando los muros/dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo/entre la luz en lo oscuro”. De eso se trata.