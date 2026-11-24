Este fin de semana fui a ver Esperando a Godot, la puesta de la obra de Samuel Beckett (dirigida por Helena Pimenta e interpretada por Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo) que se está presentando en el Teatro Alvear. Qué decir, más que salí con la sensación de haber hecho un maravilloso viaje de dos horas, pura palabra, pura textura de los cuerpos, puro hechizo de ése que solo el teatro sabe dar. Con presencia, en el aquí y ahora.

Un presente sustancioso, donde el peso de la historia resuena tanto como el peso de la actualidad. Sabemos que el trauma de la Segunda Guerra ronda a Esperando a Godot (fue escrita en los años 40 y estrenada en los 50). Está en la verborragia enloquecida de uno de los personajes donde se cuela, desgarrador, un nombre: Normandía. Y en la pregunta, que emerge tan repentina como se va, por los muertos. Y está, claro, en el absurdo, ese paso de comedia tan hijo del siglo XX, que no se permite la tragedia sino que nos hace reír, nos subyuga, nos envuelve en una obra que nunca baja el pulso y en la que, a la vez, no pasa nada. Lo que pasa, en todo caso, es el nudo en la garganta que viene después. La pregunta por el horror y los muertos de éste, nuestro siglo. Y el poso amargo que deja la eterna espera de Estragón y Vladimir: nada en derredor tiene sentido.

Becket nos concede la risa de la ironía, pero no el bálsamo que sí ofrece la adaptación de Helena Pimenta: al final, tras el último parlamento, un niño canta un aria de Händel. La vida no tiene sentido, cierto. Salvo el que cada uno decida darle.

Entonces pienso en la poeta Lía Miersch, que cada fin de semana escucha el programa radial Historias del Colón junto a su gato, en su casa de La Matanza.

“La literatura me cambió la vida” le escuché decir una vez a esta mujer que, a mi entender, vivió varias vidas y, por lo que puedo intuir, siempre se forjó a sí misma: una particular alquimia de firmeza y suavidad, sensibilidad y fuerza.

A fines de los noventa, Lía se incorporó al Grupo Seibu de Poesía Haiku coordinado por Liria Miyakawa Sensei. Antes de eso, había estudiado francés y había trabajado como secretaria en un laboratorio de esa nacionalidad instalado en la Argentina. Vivió durante un tiempo en Escocia. Estudió el instructorado de Yoga. Se declara porteña. Pero ama demasiado su casa suburbana, los pájaros que la visitan (de los que sabe todos los nombres), el patio al que le sacó parte del piso de cemento para tener tierra que pisar y vida verde que plantar.

“Fue curiosidad”, dice, cuando cuenta las razones de su acercamiento al mundo haiku. Ingresó en el universo de la palabra, la cultura y la mirada japonesas. Y eso fue decisivo. La inquietud por la escritura, que la rondaba desde chica, encontró cauce. Hoy Lía tiene sus propios alumnos, da talleres en escuelas y otras instituciones, participa en encuentros literarios y escribe pequeñas bellezas como esta: “Rumor de lluvia./La última libélula/huye sin rumbo.” O esta: “Por la mañana,/dos silencios y un té./Pequeña fiesta”.

Publicó tres poemarios, Haiku, Tigre de Metal-Haiku y Haiku negro. El profesor Raúl Ferrero musicalizó sus textos en una obra para cinco voces (soprano, mezzosoprano, contralto, tenor y bajo). Sus poemas transitan por el mundo, impresos en antologías en diversos idiomas.

Pero no es solo esto.

La literatura, cuenta Lía, la “sacó de casa”. Las palabras, vibrantes, le sacudieron la introspección y se transformaron en lazos, comunidad, deseos de compartir, felicidad de obsequiar belleza y lenguaje por el mero gusto de hacerlo.

Porque la herida de haber sido arrojados a un mundo incierto va a estar siempre ahí: es la nuestra, la herida humana. Pero también es nuestro el don de atravesarla.