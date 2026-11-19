Me siento y pienso: es el medio de transporte más seguro del mundo. Las investigaciones lo confirman. El avión y el tren, los mejores. Viajar en auto a cien kilómetros por hora en una ruta no. Mejor el avión, a 850. Un kilómetro por cada diez segundos. Dos respiraciones y 140 cuadras. Eso, mejor.

Me siento y pienso: no pasa nada, estoy tranquila, son vacaciones, voy a descansar, voy a despertarme tarde y voy a ir a desayunar. Miré el menú del hotel, me gusta, hay frutas, hay huevos revueltos, hay panes caseros, hay cereales, hay varios gustos de yogur. Hay Nutella. Voy a comer.

Me siento y miro alrededor, a la gente contenta, me digo, así tengo que sentirme, basta de tener siempre la tragedia tan a mano, todo saldrá bien, todo saldrá bien, todo saldrá bien. En unas horas llego. ¿Cuándo cambié? A mí me gustaba viajar por el cielo.

Oigo los ruidos y pienso, no lo digo, lo pienso: yo leí sobre esto, no hay por qué temer. Los aviones tienen un tanque de unos 240 mil litros de combustible que ponen en marcha cuatro motores que primero succionan aire y luego lo comprimen para aumentar la presión y mezclar el combustible con ese aire comprimido y generar gases calientes que se expanden rapidísimo y que hacen que el aparato se mueva hacia adelante. Eso es lo que pasa ahora. Nada más.

Escucho al capitán, está de buen humor. Da la bienvenida, me gusta su voz, qué puede salir mal. Tripulación, prepararse para el despegue. La azafata que controla si tengo abrochado el cinturón de seguridad sonríe. Sé que le pagan para hacerlo pero lo tomo con real. Acá dentro me engaño.

Pienso: somos unas 300 personas sentadas en filas a 70 centímetros. Respiramos todos juntos. El aire hacia adentro, el aire hacia afuera. Hay 86 ventanillas pero están cerradas. No podemos abrirlas, no importa, estoy bien. El aire llega por un sistema aparte. Eso también lo leí.

Prendo la pantalla que está incrustada en el asiento de adelante y me preparo para olvidar. Olvidar que estoy acá. Olvidar que este aparato de 17 toneladas tiene 30 metros de largo, cuatro de ancho, 12 de alto, 18 ruedas, ocho salidas de emergencia. Olvidar que está a 12 mil metros del suelo, que si hay un problema, la muerte es obligatoria.

De pronto una turbulencia. El avión se sacude en un espasmo, corto, seco, y luego se endereza y nadie dice nada pero ¿qué fue eso?, ¿a qué se aferra una mole endemoniada como esta cuando necesita ayuda? No hay banquina en el aire. No se puede parar. ¿De dónde agarrarse? ¿Va a volver a pasar? ¿Alcanzará la nafta? ¿Los técnicos revisaron las partes antes del despegue? ¿Los motores están lubricados? ¿Las aspas de los ventiladores giran bien? ¿Las turbinas? ¿Para qué sirven las turbinas? ¿Ese ruido son las turbinas? ¿O es un pájaro? ¿El avión chocó a un pájaro? ¿Hay pájaros tan arriba? ¿El piloto está despierto? ¿Y si se cae? ¿Alguien sobrevive si se cae? No hay aire. ¿Cómo entra el aire? No hay aire.

Me tomo del apoyabrazos, pego mi cuerpo contra el asiento, lo presiono, quiero sentir algo firme, me miento, estoy sentada como en la tierra. Pienso en una llama violeta, una llama violeta que envuelve este avión, la imagino casi púrpura, frondosa, brillante. Creo que fue la madre de una amiga quien me habló de la llama violenta. Es un escudo protector, convierte las vibraciones negativas en energía de paz. Eso, llama violeta.

Me calmo y como. Pan con manteca, un budín cuadrado, gajos de frutas. Como todo lo que me dan en la bandeja que no es plato principal. Tomo agua. Vuelvo a la pantalla, debería buscar una película de Adam Sandler, quizá me ría, no creo, quizá. Vuelvo a presionar el respaldo, me aguanta, me contiene. Pienso, si resisto, hay vacaciones. Pienso, este es el precio.

Horas después el avión aterriza. Me paro, agarro la mochila para salir y me digo: no estuvo tan mal, lo puedo volver a hacer.