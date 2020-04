Subastarán hoy dos pinturas de David Bowie

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020

Dos rollos de papel tapiz inéditos pintados por el músico David Bowie para su primera exposición serán subastados hoy en Sotheby's a un precio estimado de 70.000 dólares.

Las piezas del músico, que legó una obra que se aborda no solo desde las canciones, sino también desde la literatura, el cine, la filosofía y el arte, forman parte de una colaboración que hizo con la diseñadora Laura Ashley cuando imprimieron entre 10 y 15 rollos completos de papel tapiz con motivo de la exposición de "New Afro / Pagan and Work: 1975-1995", que se exhibió en una galería de Londres.

En uno de esos diseños, que Bowie tituló Conflict, el músico presenta el autorretrato desnudo de Lucian Freud sumergido en un tanque, al estilo Damien Hirst y su famosa instalación donde se veía un tiburón de cinco metros suspendido en un tanque de formol.

Mientras que en el otro tapiz, Minotaur , Bowie ilustra un minotauro influenciado por el español Pablo Picasso, quien pintó ese animal mitológico de manera recurrente.