Treinta miradas sobre el legado del ex presidente Raúl Alfonsín

“¿Por qué recordar a Alfonsín en este tiempo?”, lanza la pregunta Juan Antonio Portesi, autor del prólogo y compilador de los treinta textos que conforman el libro Raúl Alfonsín. Visto por sus contemporáneos. Y rápidamente responde: “Porque esta publicación apunta hacia el futuro, hacia una Argentina diferente a la de hoy, de consensos y de proyectos comunes”.

El abogado y ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires es uno de los treinta autores que retratan, desde distintas perspectivas, el legado del ex presidente. El volumen (Ediciones Lumiere) incluye “plumas pesadas” como las del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, Graciela Fernández Meijide, el politólogo Vicente Palermo, la historiadora María Sáenz Quesada, el exsubdirector de LA NACION José Claudio Escribano, el ex ministro Horacio Jaunarena y el ex secretario general del PSOE español Joaquín Almunia.

Presentación del libro "Raúl Alfonsín, visto por sus contemporáneos". Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Reúne también las voces de integrantes de la formación Encuentro de militantes radicales, impulsora del libro. A través de sus páginas, se abordan cuestiones referentes a la política, la economía, la educación, la salud, la ciencia, la democracia, la libertad de expresión, la paz y, entre otras, las políticas dedicadas a la mujer. Parte de los textos llevan el sello de quienes fueron cercanos al expresidente, como el titulado “Otrito”, obra de la politóloga y abogada Rocío Alconada Alfonsín, nieta del dirigente radical y quien ayer encabezó la presentación junto a Luis Brandoni en el Centro Cultural San Martín.

Raúl Alfonsín, en el balcón de la Casa Rosada

“En Raúl es muy difícil separar la dimensión humana de la política. Es paradójico, porque lo consideramos el padre de la democracia, pero murió considerando que no había sido alcanzada. Y estaba convencido de que el radicalismo era una herramienta para ello. Por lo que más luchó fue por poder concretar una democracia plena y la paz nacional. Y su vida era un resumen de ello. Nunca nadie pudo acusarlo de haber hecho algo en contra de sus convicciones”, dijo su nieta ante el aplauso de la sala llena. “No odiaba, no hablaba mal de nadie, aunque era un gallego que se fastidiaba por cosas como la antipolítica”, agregó.

Brandoni recordó anécdotas y emotivas estampas del ex presidente. “Como soy tanguero, entonces dije, si este discurso necesita un título, se lo voy a poner: ‘Qué falta que me hacés’. Pasaron muchos años y puedo decir lo mismo: que falta que me hacés”, dijo. “De él podría decir que era un hombre que no aflojaba nunca en la lucha. Muchas mañanas, al leer el diario, lo recuerdo y trato de imaginarme que diría al leer las noticias: nos ayudaría a ver el lado bueno, la esperanza para los días que vienen y de un país mejor. Ese hombre al que estamos recordando me atrevería a decir que alcanzó la estatura de un prócer”.

Rocío Alconada Alfonsín en la presentación de la antología Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Completan la lista de autores, en su mayoría presentes en la presentación, Rogelio Alaniz, Oscar Alberto Albini, María Alejandra Cajaraville, Cecilia Campos, Luis Blanco, Marta Carraro, Javier Etchart, Maximiliano Gregorio-Cernadas, Antonio Francisco Lapolla, Andrés Malamud, Manuel Omar Mansanta, Luis A. Miralles, Eduardo Molinero, Néstor Eduardo Monea, Reynaldo Onofri, Alejandro Onofri, Rubén Pesci, Pablo Oscar Pinto, Martín Ángel Quintar, Juan Radonjic, Ricardo Porto, Elva Roulet, Daniel Salvador, Gustavo E. Tafet y Guillermo D. San Martín.