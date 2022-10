Tucumán arde: destruyeron un cartel instalado en la fachada de la Casa Histórica en el marco de la bienal de fotografía documental

Tucumán volvió a arder, y el arte lo hizo de nuevo. Pero esta vez no se trató de una obra conceptual (“Tucumán Arde”) que denunciaba la indigencia y la explotación laboral como a fines de los 60 en sintonía con el Cordobazo sino que transeúntes, turistas y manifestantes quemaron y destruyeron un cartel instalado por la artista cordobesa Ananké Asseff en la fachada del Museo Casa Histórica de la Independencia.

Se trataba del telón de fondo de la performance con la que Asseff dejaría inaugurada la décima edición de la Bienal Argentina de Fotografía Documental esta misma tarde. “Ocupa las calles con tu decisión y tu belleza”, decía el cartel en letras negras sobre una bandera blanca. Pero una mezcla de transeúntes, turistas y manifestantes terminaron por vandalizarla, arrancarla y, al fin, quemarla.

“No podemos permitir esto. La casa donde se gritó la libertad, la casa donde se ganó la libertad. Es una falta de respeto a los que hemos combatido y a cada ciudadano. Que tengan la casa de la libertad censurada de esta forma…Todo hijo bien parido de esta provincia tendría que sacar a la miércoles este cartel. No me puedo imaginar a alguien nacido en este país que permita estas cosas. Esto debe ser quitado, señores. Me ha extrañado que fuera de gente de pueblo como ustedes pero me han dicho que no y me alegra”.

El momento en el que cortan la bandera Gianni Bulacio

El video con un hombre de traje vociferando su protesta fue captado esta la mañana por el fotógrafo jujeño Gianni Bulacio, que también forma parte de esta bienal y se acercó a la casa histórica para hacer un registro de la obra. Como si estuviera liderando un mitín, el hombre que se identificó como ex combatiente de Malvinas incitó a una acción espontánea que empezó con una turista marplatense que se quejó de no poder sacarse fotos con la fachada limpia. En su furia consiguió un cuchillo en un local de comidas y empezó a tajear la bandera.

Manifestantes rompen la obra instalada en la fachada de la casa de Tucumán. Foto: Gianni Bulacio Gentileza Bienal de Fotograf’a de Tucum‡n

Bulacio intentó proteger la obra pero lo acusaron de ser “un porteño como los demás” que se dedicaban a llevar problemas a la provincia norteña. Luego siguió otro manifestante con un encendedor que prendió fuego y se consumó la destrucción del cartel. Ni Bulacio ni Julio Pantoja, el director de la Bienal, pudieron contra los manifestantes.

El cartel se había instalado por la noche y, más temprano, Asseff concurrió al lugar para dar algunas notas en medios audiovisuales tucumanos. “Sentí que había una energía rara y de hecho alguna que otra persona me insultó al pasar pero nunca pensé que podía terminar así porque mi propuesta busca unir y, si bien toda ocupación del espacio público es política, este no es un mensaje de protesta”, le dijo la artista a LA NACION alterada por el desenlace vandálico de su propuesta.

Manifestante contra el cartel instalado en la fachada de la Casa Histórica de Tucumán Gianni Bulacio

La idea se completa con las voces grabadas de cientos de personas de todo el mundo que expresaron sus deseos por whatsapp y algunas que, subidas a una tarima, lo harán en vivo. Pantoja y Aseff decidieron continuar con la apertura tal como estaba pensada pero sin tapar la fachada de la casa para evitar mayores incidentes.

Asseff justificó su decisión: “Desde hace tiempo vengo trabajando con oclusiones. En este caso se trataba de llamar la atención sobre un lugar en el que todas las miradas están puestas para extrañarlas y hacer que se reflexione sobre lo que significa la libertad. Pero los que hicieron esto ni siquiera se detuvieron a leer el mensaje. Tuve que explicarle a una mujer desaforada que lo mío no era ninguna protesta”.

Antes que una intervención (de hecho no se tocó nada del edificio), lo de Aseff fue una apropiación del lenguaje visual de las marchas y las protestas. La reacción que tuvieron los tucumanos (y turistas) demuestra que su idea era efectiva. Lo curioso es que quienes destruyeron la obra terminaron comportándose también como performers.

El fotógrafo Gianni Bulacio registró la protesta y destrucción de la obra de Asseff Gentileza G. Bulacio

Una vez que redujeron el cartel de Aseff a un trapo quemado se sacaron una foto frente a la Casa de la Independencia recuperada. Es lo que en el lenguaje del arte contemporáneo se conoce como un registro de acción. Y es también lo que hizo Aseff al fotografiarse en el mismo lugar con su obra reducida a casi cenizas.

Pantoja recordó que un episodio similar sucedió con el fotoartista Res en 2018 cuando tapó la fachada de la casa histórica con recortes de diarios. Para esta edición redobló la apuesta con Asseff por su mirada multidisciplinaria y su trabajo con la fotografía como soporte. El director de la bienal aseguró que se obtuvieron todos los permisos provinciales y nacionales para trabajar (“lo de la intervención es fake news”) en el lugar que es Monumento Histórico Nacional. Aunque cree que los manifestantes fueron menos espontáneos de lo que parece descartó que la organización del evento inicie acciones legales contra quienes cometieron el acto vandálico.

La Bienal Argentina de Fotografía Documental sigue hasta el domingo con propuestas de fotografía en diversos lugares de San Miguel de Tucumán como el Centro Cultural Virla, la Plaza de la Independencia, el Museo de la Ciudad y la Sociedad Francesa, entre otros. Entre sus participantes también se cuentan referentes de la fotografía argentina como Helen Zout, Rodrigo Abd, Eduardo Gil e internacionales como Diana Taylor, directora del Instituto de Performance y Política de la New York University.