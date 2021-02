Trini Vergara: la editorial de una argentina se lanza en tres países, en plena crisis

Dos nuevos sellos de literatura de entretenimiento, Motus (de novela policial) y Gamon (de literatura fantástica para adultos), ven la luz en medio del sacudón que representó la pandemia para el mercado editorial. Con una “multisede” en tres países, ambos forman parte de Trini Vergara Ediciones. Hija de editores, Trini Vergara es licenciada en Economía y, entre 1986 y 1996, trabajó en Javier Vergara Editor, en la que pasó por las gerencias de marketing, producción y edición. En 1996 fundó, con Lidia María Riba, V&R Editoras, que dirigió hasta 2018. Fue miembro del Consejo Directivo y expresidenta de la Cámara Argentina de Publicaciones, creó la Escuela de Editores, la consultoría Entre Editores y la comunidad de lectoras “Mujeres que leen”. Ahora, comandará dos sellos de narrativa contemporánea con base en tres ciudades: Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires.

Cada sello debutará con novelas que llegan acompañadas de elogios de la prensa internacional. Desde marzo, se podrán buscar en librerías El juicio de Miracle Creek, thriller judicial de la coreano-estadounidense Angie Kim, que ganó el Premio Edgar (”el Oscar de la novela negra”), y en Gamon, La última sonrisa en Sunder City, primera novela del escritor y actor australiano Luke Arnold, que ideó un fantasy noir protagonizado por un antihéroe a la manera de los de Raymond Chandler. Al autor en el país se lo conoce porque interpretó a Michael Hutchence en la serie Never Tear Us Apart. El otro título que estará disponible a partir de marzo es Los Reyes de la Tierra Salvaje, de Nicholas Eames, el “rey” del fantasy. Para el lanzamiento de ambos sellos, se tuvieron en cuenta los resultados de una encuesta internacional entre lectoras.

“Trini Vergara Ediciones surgió como surgen los proyectos de vida, y que trascienden el corto plazo -reveló la directora editorial a LA NACION-. Lo empecé a gestar hace dos años, y la idea de basarlo en los tres países más grandes de la lengua española fue clave: es la manera de atender realmente bien al mercado, y además, de distribuir la inversión y bajar el riesgo de las crisis recurrentes”. La pandemia encontró a Vergara en plena planificación. “Mi análisis es que la industria del libro saldrá bien parada: las personas están leyendo más en todas partes”, auguró. “Funcionamos en forma virtual hace dos años. Es un proyecto global y sin oficinas, esto pensado antes de la pandemia. Ahora, le sumamos que tampoco tendremos viajes, y en este sentido, descubrimos que podemos trabajar perfectamente. Quizás los husos horarios son una limitación, cuando en México despiertan, en España termina la jornada laboral y aquí es mediodía, ¡pero nos hemos acostumbrado!”.

De hecho, la presentación internacional se hizo esta tarde a las 14 (hora argentina), a las 18 (hora española) y a las 11, en la mañana mexicana. “Aunque hace tiempo que estoy en la batalla diaria de hacer llegar libros a la gente, este es un momento muy emocionante”, dijo Vergara vía Zoom. A continuación, destacó “tres grandes ideas” sobre su modo de concebir la edición. “Primero, los libros en español deben ser para toda el área hispanohablante; segundo, queremos publicar libros de gran alcance, que permitan que las personas que leen poco se acerquen a ellos, y tercero, vamos a adoptar todo lo que en el futuro se ofrezca como nuevas herramientas tecnológicas”. Los libros de Trini Vergara Ediciones se podrán leer en papel y en ebook, y también escuchar por audiolibros. “Lo más difícil es editar ficción; a veces funciona, y a veces no”, agregó.

El primer título de Motus tiene una intriga atrapante; la autora y los protagonistas son inmigrantes coreanos en Estados Unidos

Entre otros títulos, en 2021 los lectores podrán encontrar La chica que se llevaron, del best seller estadounidense Charlie Donlea; El color de su piel, thriller racial de un autor negro revelación (el estadounidense John Vercher); Pecados mortales, de la sueca Maria Grund, integrante de la nueva generación de escritores (y guionistas de series) nórdicos, y Hong Kong Hacker, de Chan Ho Kei. “Es un tecnothriller del mejor autor de suspenso en idioma chino hoy”, sintetizó el alma máter del proyecto. En Motus también saldrá Cuéntalo, de la estadounidense Robyn Gigl, un thriller legal cuyas dos protagonistas son mujeres trans, al igual que su autora. En Gamon, se lanzarán Promesa de sangre, del estadounidense Brian McClellan (que será convertido en serie por Hulu), y Una bruja en el tiempo, de la estadounidense Constance Sayers, “porque el fantasy también es femenino y romántico, con viajes en el tiempo a lo Outlander”. Así descripto, parece un menú de ficción que dejará satisfechos a los lectores por buena parte del año. “Al comienzo serán autores internacionales, con traducciones en dos versiones en español: peninsular y latino. Tenemos un catálogo de autoras y autores norteamericanos, suecos, chinos, australianos, ingleses. Vamos a convocar también a escritores en lengua española en nuestros dos géneros apenas estemos consolidados, dentro de pocos meses. Lo queremos hacer con sumo cuidado”.

"La última sonrisa en Sunder City" está protagonizada por un mago algo escéptico

Los libros tendrán mano de obra local. “Se imprimen aquí mismo, lo que garantiza su provisión; lo mismo en cada uno de los tres países”, cuenta Vergara. Gamon tendrá audiolibros solo en español peninsular; Motus, en el peninsular y el latino. ¿Por qué una editorial dedicada a la ficción de entretenimiento? “Es mi lugar bajo el sol, estoy al servicio de los lectores que leen para entretenerse. Mi idea es que ese entretenimiento sea de gran calidad, y al comienzo pondremos foco solamente en dos géneros: el thriller y la novela fantástica o fantasy para adultos. Cuando uno arma la maquinaria editorial, luego puede ir diversificando, pero mantendremos este foco”.

Vergara trabajará con un equipo editorial integrado por Lucila Quintana y María Eugenia Delso, está última como directora general y editora en España. “En el sello Motus, dedicado a thrillers, trabajamos las tres; en el sello Gamon Fantasy la editora exclusiva es Lucila, una lectora voraz del género”. La distribución en el país correrá por cuenta de Riverside. En España y en México, la distribución será de Ediciones Urano, y en Chile (que se suma al proyecto plurinacional), de Catalonia. “El esquema de distribución es central para nuestro proyecto”, afirmó Vergara.

Por Zoom, Quintana destacó que, para Gamon, se elegirán títulos nuevos de fantasy para adultos, “un género algo descuidado en la edición en español”, observó. Respecto de Motus, Vergara y Delso indicaron que el thriller es el género más enraizado en la sociedad. “Según la encuesta que realizamos, el 62% de las lectoras leen novelas negras”, especificó Delso en la videopresentación, en la que algunos autores hicieron cameos. Desde hoy, entonces, con Gamon y Motus se ponen en movimiento nuevos catálogos.

