Un nuevo concurso literario exclusivo para mujeres, en homenaje a Sara Gallardo

El Gobierno nacional sigue con un plan de “acciones positivas” y políticas culturales con perspectiva de género para achicar las desigualdades entre mujeres y varones. En este caso, toma la forma de un concurso literario, el Primer Premio de Novela Sara Gallardo, que se anunció pocos días después del Día Internacional de la Mujer y, como queda claro, rinde tributo a la autora de Eisejuaz.

El jurado elegirá una sola novela publicada por una editorial argentina entre enero de 2019 y diciembre de 2020 y la ganadora recibirá 500.000 pesos. Habrá además cinco menciones honoríficas. Según las bases, podrán concursar autoras heterosexuales, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero. Otra vez, como pasó con el Premio Adquisición de Artes Visuales 8M, impulsado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Mujeres, Diversidades y Géneros, los varones están excluidos (en el premio 8M, los gays podían participar). Desde el Ministerio de Cultura destacaron que es un concurso único en el mundo, destinado a mujeres y disidencias sexuales.

La convocatoria se extenderá hasta el 7 de abril. Con mayoría cordobesa, el jurado está integrado por Ana María Shua, María Teresa Andruetto y Federico Falco.

✒️ Primer Premio de Novela Sara Gallardo ✒️



📚 Dirigida a autoras argentinas, -cis, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero-, con una novela publicada entre enero de 2019 y diciembre de 2020.



📆 Del 8 de marzo al 7 de abril



Más info 👉 https://t.co/FCM3k4fMtp pic.twitter.com/uYSKMxhFCk — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) March 12, 2021

El propósito del premio es homenajear y redescubrir la labor literaria de la escritora y periodista Sara Gallardo (1931-1988), autora de una obra que durante muchos años permaneció relegada por el canon literario y que, gracias a la labor de Leopoldo Brizuela, volvió a ser considerada luego de la publicación de Narrativa breve completa (Emecé), a inicios de los años 2000. Tiempo después, editoras e investigadoras jóvenes tomarían la posta del autor de Inglaterra. Una fábula y se abocarían a la reedición de sus novelas y artículos periodísticos, que ganaron pronto lectores de todas las generaciones. “Leopoldo fue la locomotora que hizo posible el reconocimiento posterior”, dijo a este diario Paula Pico Estrada, hija de la escritora y de Luis Pico Estrada, y que participó del acto de lanzamiento del premio el viernes, en el Centro Cultural Kirchner.

“La noticia de que el Ministerio de Cultura planeaba lanzar un Premio Nacional de Novela con el nombre de mi madre me provocó una alegría y una emoción terribles -contó Pico Estrada, profesora universitaria de Filosofía Medieval y directora del sello Winograd-. Nos pidieron permiso a los derechohabientes para usar el nombre de Sara Gallardo y lo cedimos enseguida. Son muchos los motivos por los que me alegro. El primero es el reconocimiento que implica. Mi madre sufrió en vida el olvido del valor de su escritura, y pasaron muchos años después de su muerte sin que se la leyera. Este premio instituye su nombre de una manera que trasciende las modas y las idas y vueltas del mercado. Ella murió a los 56 años, cuando yo tenía 28, y cada vez que alguien me dice que la está leyendo siento que de algún modo me la devuelve a la vida”. En diciembre de este año se celebrará el 90º aniversario del nacimiento de la autora de Los galgos, los galgos.

Pico Estrada se mostró conforme con que el premio de novela esté destinado exclusivamente a mujeres. “Es paradójico, porque ella aspiraba a una escritura de tipo universal, que trascendiera el género -razonó-. Pero creo que el machismo constituye nuestra cultura de un modo tan estructural que la única manera de trascender las diferencias entre los géneros son las acciones positivas. Sé que es una paradoja: trascender las diferencias intensificándolas. De ese modo, la unidad que resulta es la manifestación de una variedad de voces y no una unidad abstracta, la de una escritura ideal, independiente del género o de la clase. No existe tal cosa. Y de hecho, si mi madre es leída de nuevo hoy, si su nombre es propuesto para un Premio Nacional de Literatura, es porque fue rescatada por Brizuela y por las investigadoras del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires: Nora Domínguez, Lucía de Leone y Paula Bertúa”.

La escritora María Teresa Andruetto celebró la iniciativa. “Estoy feliz de ser jurado, por el nombre de Sara, tan inmensa; por la importancia de este premio y por el hecho de que sea un premio para escritoras en toda su diversidad, con libros ya publicados -dijo a LA NACION-. Quiero que sea bien federal, que se difunda mucho en las provincias y que permita un relevamiento de escritoras que no son muy conocidas y que son muy buenas. Siento mucha alegría por compartir el jurado con Ana María Shua y Federico Falco”. Según dijo la autora, para una escritora de las provincias alcanzar visibilidad nacional puede llevar más de una década. “Este premio puede acortar esa distancia”, concluyó.

La inscripción es gratuita y el formulario está disponible en este enlace.