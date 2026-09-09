Un superyate atribuido a J. K. Rowling despierta la curiosidad en una marina de Los Ángeles

El superyate Samsara, de 89 metros de eslora, construido por el astillero holandés Oceanco, atracó en Marina del Rey, en la costa de Los Ángeles, a finales de agosto, con el nombre tapado con una lona blanca. Después de varios días, los residentes descubrieron que se trataba de la embarcación atribuida a la autora best seller y amante de la navegación J. K. Rowling. La noticia circuló en redes sociales y en medios de prensa como Fox News, New York Post, The Post y Daily Mail.

La embarcación cuenta con piscina, cine, gimnasio, jacuzzi, ascensor, centro de buceo y un hospital equipado; algunos lectores le reprocharon a Rowling que carece de biblioteca. Está valuado en más de 150 millones de dólares y tiene capacidad para catorce huéspedes. “Samsara” es un término del sánscrito que describe el proceso de renacimiento. Se especula que la foto de Rowling con un habano y una copa de vino, celebrando el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido que dictaminó que el término “mujer” se refiere al sexo biológico, fue tomada a bordo del Samsara. En 2025, Forbes estimó que la fortuna de Rowling supera los 1200 millones de dólares.

El nombre del superyate apareció cubierto con una lona en Marina del Rey yachtall.com

En 2017, la escritora había vendido su yate de lujo Amphirita (nombre de la diosa del mar y protectora de las criaturas marinas) en 19 millones de dólares. Se lo había comprado en 2015 al actor estadounidense Johnny Depp por doce millones de dólares. Entrevistada en el momento de la adquisición, Rowling dijo que el yate era un “lugar ideal para relajarse y desconectar del mundo”.

Construido por Oceanco por encargo del empresario estadounidense Eric Smidt, fue bautizado en 2015 como Infinity. En 2022, Smidt lo vendió al multimillonario australiano Brett Blundy, y este, un año después, a Rowling.

Se especula que Rowling celebró con un habano y una copa el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido en contra de la comunidad trans en un superyate x/@jk_rowling

Ante la “ocultación forzada” del nombre del yate se tejieron algunas conjeturas, entre ellas, que se había querido evitar una protesta de activistas trans en contra de Rowling, que suele manifestarse públicamente sobre cuestiones de género. No obstante, se indicó que tapar el nombre de una embarcación no es tan infrecuente cuando los propietarios de yates lujosos quieren pasar inadvertidos, si es que una embarcación de casi cien metros puede pasar inadvertida en una dársena o club náutico.

Hoy, en su cuenta de X, la escritora abrió un nuevo debate, esta vez con la diputada británica Stella Creasy, del Partido Laborista, que, en una entrevista con The Telegraph, afirmó que Rowling estaba equivocada al sostener que las mujeres no pueden tener pene, amén de acusar a la autora de liderar una “turba” en su contra.

“Veo que Stella Creasy me acusa de liderar una turba con horcas en su contra, porque opiné que es menos simpática y más hipócrita que el periquito salvaje que confundió con una mascota fugitiva [en referencia a un fallido posteo de mediados de julio que convirtió a la parlamentaria en objeto de burlas]. Para aquellos que no lo saben, Creasy es una política electa y autoproclamada ‘feminista de la vieja escuela’ que ‘sigue luchando contra el patriarcado’. Más de una vez se ha definido públicamente en contra mía (y mi reacción no fue acusarla de liderar una turba, aunque probablemente promediaba una docena de amenazas de muerte al día en el momento en que apareció el artículo de abajo)”, posteó.

I see that Stella Creasy is accusing me of leading a pitchfork mob against her, because I opined that she is less likeable and more hypocritical than the wild parakeet she mistook for an escaped pet.



For those who don’t know, Creasy is an elected politician and self-proclaimed… — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 9, 2026

“Pensé que podría ser instructivo para aquellos de nosotros que no compartimos la marca de ‘feminismo’ de Creasy examinar su historial de campañas, para que podamos aprender a hacerlo mejor -ironizó-. Creasy quiere que se admita a mujeres en el Garrick Club, exclusivo, solo para hombres y con sede en Londres, un cambio que beneficiaría a mujeres bastante privilegiadas como Creasy. Creasy es una madre que quiere mejores acomodaciones para madres trabajadoras, un cambio que beneficiaría a Creasy. Creasy se toma selfies en una marcha musulmana solo para hombres porque eso le recuerda a todos lo poco racista que es, lo que beneficia a Creasy. Creasy afirma que ‘las mujeres trans son mujeres’, lo que la mantiene en buen olor con los activistas más agresivos de su partido, y beneficia a Creasy”.

Y contraatacó: “Sin embargo, mantener a hombres heterosexuales travestidos fuera de los vestuarios de enfermeras no beneficia a Creasy, porque Creasy nunca ha tenido que limpiar orina, sangre y vómito de otras personas en el trabajo. Cuestionar la noción de que un jugador de básquet masculino se convierte en chica si dice que lo es no beneficia a Creasy, que no tiene ambiciones deportivas. Hablar en contra del patriarcado tal como lo practican hombres no blancos no beneficia a Creasy, que quiere esas oportunidades para selfies. Criticar un movimiento ideológico que persigue, acosa y amenaza abiertamente a mujeres que no creen que algunas mujeres tengan pene no beneficiaría a Creasy, porque ya está completamente inscrita en la autoidentificación, donde cualquier hombre que diga que es una mujer debe ser tomado en su palabra”.

Breaking: Stella knows what parakeets are! It’s probably too much to hope that women are next, but fingers crossed! https://t.co/nRjrXdkwxV — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 24, 2026

Citó en su diatriba a la recientemente fallecida activista feminista Gloria Steinem: “El feminismo nunca ha sido sobre conseguir un trabajo para una mujer. Se trata de hacer la vida más justa para mujeres en todas partes”. [...] “Según la definición de Steinem, lo que Stella pregona no es feminismo, sino creasismo, y sugiero que el emblema para este valiente nuevo movimiento de derechos debería ser un periquito indignado con plumas severamente erizadas”, satirizó.