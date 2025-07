Un visitante comió la banana de Cattelan, la obra de arte que vale US$ 6,4 millones

Durante una exposición organizada por el Centre Pompidou‑Metz, en el noreste de Francia, un visitante arrancó una banana adherida con cinta adhesiva a la pared y se lo comió. El hecho no habría tenido mayor trascendencia si no fuera porque la fruta que ingirió era en realidad una de las ediciones de Comedian (2019), la obra creada por el artista italiano Maurizio Cattelan, que forma parte de la muestra The Endless Sunday, inaugurada en el marco del 15.º aniversario del museo.

Según informaron desde la institución, el personal de seguridad intervino con rapidez y la obra fue reinstalada pocos minutos después. Esto fue posible debido a que Comedian incluye, como parte de su concepción artística, un protocolo detallado para su presentación, que contempla la reposición -cada 7 o 10 días- de la banana por tratarse de un alimento perecedero. La pieza consiste en una fruta real sujeta con cinta de embalar gris sobre una pared blanca a una altura específica, siguiendo instrucciones firmadas por el artista.

Pero el del sábado pasado no es el primer caso de consumo en público de una de las versiones de la obra. Desde su debut en la feria Art Basel Miami Beach en 2019, Comedian ha protagonizado varios episodios similares. En aquella primera ocasión, el artista de performance David Datuna se comió la banana expuesta en el stand de la galería Perrotin, en París. “Me encantan las obras de arte de Maurizio Cattelan y realmente me encanta esta instalación. Es muy deliciosa”, dijo el artista en ese momento.

Justin Sun pagó US$6,24 millones por una de las ediciones de "Comedian" y luego la comió PETER PARKS - AFP

En 2023, un estudiante de arte hizo lo mismo en el Leeum Museum of Art, en Seúl, Corea del Sur, donde se exhibían obras de Cattelan. Y en noviembre de 2024, luego de pagar 6,4 millones de dólares una edición de la obra en una subasta organizada por Sotheby’s, el empresario chino Justin Sun también consumió la banana durante una conferencia de prensa realizada en Hong Kong.

“Esto no es sólo una obra de arte -había dicho Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas TRON, en un comunicado difundido por Sotheby’s luego de efectuar la adquisición-. Representa un fenómeno cultural que une los mundos del arte, los memes y la comunidad de las criptomonedas. Creo que esta pieza inspirará más pensamiento y discusión en el futuro y se convertirá en parte de la historia. Es un honor para mí ser el orgulloso propietario de esta obra icónica y espero que genere más inspiración e impacto para los entusiastas del arte de todo el mundo. Además, en los próximos días, comeré la banana como parte de esta experiencia artística única, honrando su lugar tanto en la historia del arte como en la cultura popular”.

La obra de Cattelan generó notoriedad desde su primera aparición. En 2019, la galería Perrotin vendió dos de las tres ediciones originales por 120.000 dólares cada una. La tercera fue adquirida por el Museo Guggenheim de Nueva York. En noviembre de 2024, la segunda edición fue rematada en Sotheby’s por un valor inicial de 5,2 millones de dólares, que ascendió a 6,24 millones con la suma de impuestos y comisiones.

Maurizio Cattelan LA NACION

En cada una de las cuatro veces que la obra fue ingerida, las instituciones responsables procedieron a reinstalar la pieza siguiendo las instrucciones originales. En declaraciones difundidas por medios internacionales, Cattelan comentó que en el reciente episodio en Francia el visitante comió únicamente el fruto, sin incluir la cáscara ni la cinta, y señaló que ese gesto podría deberse a una confusión entre el objeto físico y la totalidad de la obra.

Actualmente, Comedian forma parte de una exposición que reúne más de treinta piezas de Maurizio Cattelan junto a más de cuatrocientas obras del Musée National d’Art Moderne. La muestra The Endless Sunday fue curada por el propio artista en colaboración con la directora del Pompidou‑Metz, Chiara Parisi.

Cattelan, nacido en Padua en 1960, es conocido por ser provocador y por transformar objetos cotidianos en “vehículos tanto de deleite como de crítica”. En 2021 dijo a The Art Newspaper que Comediante es “una reflexión sobre lo que valoramos” y aclaró que buscaba abrir “un debate sobre lo que realmente importa”. “La vida es a menudo trágica y cómica al mismo tiempo -agregó-, y mis obras abordan estas dos facetas. Utilizo el juego para expresarme o para tocar temas sensibles, pero no para burlarme de nadie ni hacer reír a la gente”.