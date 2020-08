Vivian Gornick, periodista, escritora y activista feminista, es "tendencia" en las librerías porteñas Crédito: FILBA

Aunque faltan dos largos meses, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) calienta motores o, mejor dicho, megabytes porque, debido a la pandemia, por primera vez se celebrará una edición online entre el 16 y el 24 de octubre. A la par, se desarrollará el festival de literatura para niños, Filbita. Ayer, desde Fundación Filba se anunciaron los nombres de tres invitados extranjeros que confirmaron su participación en la edición 2020: la estadounidense Vivian Gornick, el australiano Oliver Jeffers y el chileno Alejandro Zambra.

Vivian Gornick (Nueva York, 1935) es una de las periodistas, escritoras y activistas feministas más destacadas de su país. Con la traducción de algunos de sus libros al español, publicados por Sexto Piso y Planeta, su escritura se hizo conocida en España y América Latina e influyó en los debates de los feminismos. "La corrección política empezó con los mismos movimientos de liberación con los que yo me identifico, la lucha de los negros, las mujeres y los homosexuales -declaró en una entrevista acerca de las estrategias llevadas adelante por el #MeToo y otras organizaciones-. Abrimos la caja de Pandora y salieron todos los problemas, pero es que además ese enfado que brotó fortaleció la corrección política. Dos cosas ocurrieron al mismo tiempo: liberación y represión, porque las revoluciones contienen eso, y todo depende de quién gane". En sus libros, la autora hace confluir el ensayo social, la narración y la autobiografía. El anuncio de su presencia remota en el Filba cosechó entusiasmos en las redes sociales.

En 1969 comenzó a escribir en The Village Voice y, posteriormente, en medios como The New York Times o The Nation. Autora de once libros y de un gran número de ensayos y textos críticos, siempre escribe desde una clara perspectiva de género. En español se conocieron hasta hoy Apegos feroces, primera entrega de una memoria personal protagonizada por Gornick y su madre; La mujer singular y la ciudad, el segundo volumen de sus memorias, que fue finalista del National Book Critics Circle Award, y los ensayos autobiográficos reunidos en Mirarse de frente, donde escribe sobre la amistad, la soledad y la vida de las mujeres en una gran ciudad.

El sello Planeta lanzó además un pequeño manual titulado Escribir narrativa personal, donde la autora indaga el uso de la primera persona en textos narrativos de autores como Joan Didion, J. R. Ackerley, Oscar Wilde y de ella misma. "Esta historia, la de mi madre, la mía y la de mi vecina, se basaba en una temprana percepción que tuve, de que esas dos mujeres me habían convertido en la mujer que soy -señala sobre Apegos feroces-. Las dos habían quedado viudas muy jóvenes, las dos habían caído en la desesperación, una dedicó el resto de su vida a idolatrar el amor perdido y la otra se convirtió en la ramera de Babilonia. Pero eso no interesa. En ambos casos, la lección era que el hombre era lo más importante en la vida de una mujer. Yo detesté esa lección desde el principio, resolví dejar de lado la enseñanza y también a las mujeres". Su presencia en el Filba online cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en la Argentina.

Oliver Jeffers es artista y autor best seller de libros álbum Crédito: FILBA

Para los chicos, un grande: Oliver Jeffers

Artista y escritor, Jeffers (Port Hedland, 1977) se dedica a la pintura, a escribir libros para chicos (y no tan chicos), a la ilustración, el collage y la escultura. En sus libros álbum (algunos en colaboración y otros individuales), combina la narración sutil, enigmática o cómica con la composición espacial de la página, como si cada una albergara un mundo autónomo. Traducido a más de cuarenta idiomas, libros como Arriba y abajo, El misterioso caso del oso, Atrapados y Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra fueron publicados por Fondo de Cultura Económica. Ha recibido, entre otros, el Premio al Mejor Libro Ilustrado del New York Times, el Premio de la Feria del Libro de Boloña, el Premio Irlandés del Libro y el premio de la Asociación Literaria del Reino Unido. Su último libro, el 18° como autor integral, es What We'll Build y será presentado en octubre de este año, lo que significa que llegará al Filba con libro álbum bajo el brazo.

El chileno Alejandro Zambra, con nueva novela, participará del Filba online Crédito: FILBA

El escritor chileno Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) es un amigo de la Argentina. Este año integró el jurado de la primera edición del Mundial de Escritura y leyó los textos finalistas desde Ciudad de México, donde reside actualmente. Es autor del libro de poemas Mudanza, y de las elogiadas novelas Bonsái, La vida privada de los árboles y Formas de volver a casa; esta última obtuvo, entre otros, el Premio Altazor 2012 en Chile y el English Pen Award por su traducción al inglés. Mis documentos es hasta ahora su único libro de cuentos. En Facsímil, también catalogada como novela, se aventuró por el terreno experimental.No leer reúne sus ensayos sobre literatura y Tema libre, textos de ficción y no ficción. Poeta chileno, lanzado este año por Anagrama, es el título de su nueva novela. En el Filba, Zambra brindará un taller de escritura y participará de un panel con otros escritores.