De la serie "Topografías de la fragilidad" de Ingrid Weyland, una de las artistas elogiadas por la prensa británica Crédito: Gentileza ASZ Fine Art galería de Arte

Daniel Gigena 15 de octubre de 2020

Hasta el domingo 18 se desarrolla Photo London Digital, una de las principales ferias internacionales de fotografía, que este año se hace en forma online. La feria, que estaba prevista para mayo, debió ser cancelada por el Covid-19, y funciona desde la plataforma Artsy, donde se difunden muestras de galerías y colecciones de museos, obras de artistas, ferias y subastas de arte. Photo London tiene secciones de fotos históricas y de época, a la vez que destaca las nuevas perspectivas de la fotografía en el mundo. Participa más de un centenar de expositores de veintiún países y, entre ellos, una galería porteña. En la sección Discovery, donde se dan a conocer trabajos de artistas emergentes de Canadá, Israel, Estados Unidos, Ghana, Egipto y Japón, se encuentra ASZ Fine Art, galería especializada en fotografía contemporánea dirigida por la fotógrafa y curadora Ana Sánchez Zinny.

Al cuidado de Michael Benson y Fariba Farshad, la versión digital del evento se organizó sobre la base de las primeras cinco ediciones de la Photo London Week. Instituciones como el Met de Nueva York, el Museo de Fotografía de Ámsterdam, el Museo de Arte Multimedia de Moscú y la Tate de Londres son socios activos de este encuentro, que comenzó el 7.

"Almar", foto de María Marta Estrada Crédito: Gentileza ASZ Fine Art galería de Arte

La galería ASZ Fine Art, que fue elogiada por la prensa británica días atrás, presenta una selección de obras de artistas argentinos, con eje en la memoria de vivencias personales y en la naturaleza, "a veces como refugio de rituales íntimos, y otras como un espacio para construcciones de nuevas metáforas sobre problemáticas ambientales", dice Sánchez Zinny. Los fotógrafos que exhiben sus imágenes en Photo London Digital son Adeline Thibaud, Agustín Estrada, Claudia Behrensen, Ingrid Weyland, Irene Momesso, Lucila Traverso, María Marta Estrada y Sonia Braun.

"Son artistas emergentes, que si bien tienen una sólida obra, que vienen profundizando hace tiempo, recién están dándose a conocer hace pocos años -dice la directora de ASZ Fine Art a LA NACION-. Algunos vienen de las artes plásticas y otros del diseño, la arquitectura e inclusive la economía". Las imágenes se pueden ver en la sección Discovery Galleries, dedicada a las galerías y artistas emergentes más interesantes según la óptica de los curadores. Instituciones artísticas y coleccionistas suelen poner el foco en Discovery. En una reseña publicada por el diario The Guardian se elogiaron las fotos de Thibaud y Estrada, y la directora de fotografía de la revista Financial Times ponderó las de Weyland, que registran en clave poética los paisajes asolados por el desastre ambiental en marcha.

"Altares", de Adeline Thibaud; su obra fue destacada por la prensa británica Crédito: Gentileza ASZ Fine Art galería de Arte

Para Sánchez Zinny, la experiencia en Photo London Digital ha sido excepcional. "Es un equipo de trabajo muy grande y profesional del cual hemos tenido la mejor devolución posible. Nos han acompañado y guiado en todo este proceso. Es una oportunidad única e increíble compartir la feria con tantas galerías y artistas que son referentes para nosotros". En esta edición se presentaron muestras monográficas de fotógrafos como el austriaco Wolf Suschitsky, la costamarfileña Joana Choumali y la mexicana Tania Franco Klein, ganadora del premio Photo London Discovery Residency en 2018. En la sección de fotografías históricas hay imágenes de Richard Avedon, André Kertész, Laszlo Moholy-Nagy y Daido Moriyama, entre otros número 1 del arte de la luz.

Las fotos de Agustín Estrada también fueron ponderadas en Londres; "Alma Pater" es el título de esta obra Crédito: Gentileza ASZ Fine Art galería de Arte

"Estamos muy conscientes de que esto ha sido posible debido a la cancelación de la feria presencial de este año, ya que para una pequeña galería argentina es muy complicado participar en forma presencial -agrega-. Pero ya nos han comentado que están interesados en sumar a su habitual propuesta presencial en Londresla modalidad virtual en las próximas ediciones. Esto da la posibilidad de participar a galerías de muchos países que antes no podían acceder".

"Develar", de Lucila Traverso Crédito: Gentileza ASZ Fine Art galería de Arte

Sánchez Zinny se desempeñó como fotógrafa, y es docente, curadora, gestora y galerista. "En la década de 1990, cuando comencé, no existía un mercado del arte para la fotografía, ni ferias, ni galerías especializadas y la fotografía en general no tenía el lugar que tiene hoy en día-recuerda-. Así que nunca me planteé hacer una carrera de artista, lo que me habilitó a experimentar distintos roles dentro de la fotografía. Eso me permitió tener una visión muy amplia y enriquecedora de todos los procesos que implican la creación fotográfica. Mi trabajo como docente y curadora durante los últimos diecisiete años me puso en contacto estrecho con artistas increíbles que he acompañado y cuyo trabajo he visto madurar". El deseo de dar visibilidad a sus obras la motivó a gestionar una galería de arte que, hoy, ocupa un sitio en la escena internacional.

Una de las fotos de Claudia Behrensen en Photo London Digital Crédito: Gentileza ASZ Fine Art galería de Arte

