Vandalizaron en Roma un mural de aleXsandro Palombo sobre Greta Thunberg y Francesca Albanese
La obra, instalada en la Estación Termini, mostraba a ambas activistas abrazadas por un miliciano de Hamas; el artista denunció el ataque y difundió imágenes del daño
- 3 minutos de lectura'
El mural Human Shields, del artista aleXsandro Palombo, “el Banksy italiano”, fue vandalizado en la Estación Termini de Roma. La obra mostraba a Greta Thunberg y a Francesca Albanese —relatora especial de la ONU para los territorios palestinos— abrazadas por un miliciano de Hamas. El propio artista difundió imágenes del ataque y denunció la destrucción a través de medios italianos.
La pieza había sido instalada recientemente y llamó la atención por su lectura sobre cómo las figuras públicas pueden ser interpretadas dentro de conflictos geopolíticos altamente polarizados. Según expresó Palombo “el título de la obra (que se traduce al español como ”escudo humano") quiso evocar explícitamente la práctica de Hamas de utilizar a civiles como escudos humanos, pero también sugerir cómo figuras públicas pueden transformarse en escudos ideológicos en los conflictos narrativos globales. La obra pretendía denunciar el riesgo de que el activismo occidental, entre ambigüedades y oportunismo mediático, pueda convertirse en un megáfono de la propaganda yihadista y contribuir a distorsionar el debate internacional. Expuesto al caos de los mensajes y a la radicalización, dicho activismo corre el riesgo de alimentar tensiones y legitimar formas de odio que socavan la convivencia democrática. Una invitación a la reflexión frente a quienes recurren a la violencia para imponer una narrativa unilateral, poniendo de relieve la fragilidad del activismo contemporáneo y la necesidad de aislar y condenar toda forma de odio”.
El artista, que desde hace décadas trabaja con un lenguaje pop directo y de fuerte impacto visual, suele recurrir a figuras de la cultura global para abordar problemáticas sociales. Su obra combina sátira, denuncia y una estética reconocible que lo llevó a intervenir en temas como violencia de género, desigualdad y derechos humanos. “Soy un artista que crea e interpreta lo contemporáneo mirando las cosas con un desencanto extremo. Me hago preguntas y doy respuestas sin filtro, como hacen los niños. Si todo esto puede resultar incómodo, controvertido e irreverente, entonces significa que mi trabajo cumplió con su función interrogativa y reflexiva”, había dicho en una entrevista a LA NACION en 2023. Ese mismo año, el artista denunció haber recibido amenazas vinculadas a una serie donde retrataba a mujeres iraníes y a líderes del régimen, lo que reforzó su imagen pública como creador incómodo para sectores políticos y religiosos.
Desde principios de los años 90, Palombo utiliza referencias de series animadas, personajes mediáticos e íconos culturales como vehículo para hablar de aquello que considera invisibilizado. Varias de sus campañas, especialmente las ligadas a la violencia contra las mujeres, circularon de forma masiva y fueron retomadas por celebridades y organizaciones internacionales. Parte de su obra se caracteriza por el uso de retratos en clave satírica para instalar temas en la agenda o cuestionar discursos ya consolidados.
El mural de Termini se inscribe en esa línea: una imagen directa pensada para generar debate. Hasta el momento, las autoridades de la estación no informaron si la obra será restaurada ni si se identificó a los responsables del ataque.
Otras noticias de Arte y Cultura
Indignación en redes. “Rage bait”, la palabra del año, define cómo generar enojo y polémica para captar la atención
"Hoy lo pude comprobar". Nelson Castro volvió a deslumbrar en su faceta de director de orquesta
Regreso a Guadalajara. Con stand oficial, la Argentina vuelve a la FIL, donde se presentará la 50° edición de la feria porteña
- 1
Inmunes al frío
- 2
La librería “más linda del mundo” cumple 25 años: el Ateneo Grand Splendid inaugura un nuevo espacio
- 3
Con stand oficial, la Argentina regresa a la Feria del Libro de Guadalajara, donde se presentará la 50° edición de la FIL porteña
- 4
Un refugio en cada barrio: las librerías independientes celebran su día y reivindican el oficio frente al algoritmo