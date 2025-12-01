Con stand oficial, la Argentina regresa a la Feria del Libro de Guadalajara, donde se presentará la 50° edición de la FIL porteña

Como pasó este año con la Feria del Libro de Fráncfort, la Argentina vuelve a tener un stand oficial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que abrió al público este sábado y se extenderá hasta el domingo próximo. La comitiva nacional está integrada por diecinueve editoriales, representantes de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y de la Fundación El Libro (FEL), en un stand de 97 metros cuadrados ubicado en el área internacional de la feria tapatía. El valor promedio del metro cuadrado en la FIL es de 270 dólares.

La iniciativa depende de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), que hizo una convocatoria abierta a las editoriales, y cuenta con el apoyo de la Cancillería y la Secretaría de Cultura de la Nación. A diferencia de otras ocasiones, no viajaron funcionarios al evento.

Las editoriales que forman parte del stand oficial -muchas de ellas medianas y pequeñas- son Brujas, Akadia, Valletta, Autores de Argentina, Granica, Claridad, Corpus, Riderchail, Ágape, La Brujita de Papel, Marpa/Didot, Del Naranjo, Dunken, Aprender Jugando, Journal, Editorial Universidad Adventista del Plata, las distribuidoras Waldhuter y Sun Rice, y el megagrupo internacional Penguin Random House.

Según comunicaron desde la Aaici, a cargo de Diego Sucalesca, el espacio funcionará como “plataforma para la promoción del sector a través de la exhibición de títulos, reuniones de negocios y distintas actividades enmarcadas en la agenda institucional”.

Las editoriales, además, incluyeron sus materiales en un dosier digital unificado, Catálogo Colectivo Argentina FIL Guadalajara 2025, que se distribuirá antes y durante la feria a sus contrapartes, medios de comunicación, agentes literarios y socios estratégicos.

El martes 2, a las 13 (hora de Guadalajara), el presidente de la FEL, Christian Rainone, y el director general, Ezequiel Martínez, presentarán la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, que celebrará su 50° aniversario por todo lo alto que permita el contexto local.

“Un día antes de la apertura, hice un recorrido por la Feria de Guadalajara -dice Rainone a LA NACION-. Este es el primer año que estoy con doble función aquí, porque vengo como presidente de la Fundación El Libro y también como presidente de la editorial Guadal, con la que participo hace ya diez años, primero en el Sector Internacional, y hace cuatro años en el Sector Nacional. Estoy muy feliz porque la Argentina vuelve a tener un stand acorde con lo que es nuestro sector así que quiero agradecer y destacar especialmente a la Agencia de Inversiones y también, por supuesto, a todas las editoriales argentinas que están aquí y que nos garantizan una fuerte presencia en Guadalajara. El martes vamos a hacer en el stand de la Argentina la presentación del 50° aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”.

Rainone, que dejó picando un “enigmático”, anticipa que el martes se anunciará una novedad relativa a la programación de la FIL porteña. “Es una novedad que hace mucho que queríamos hacer y finalmente se va a concretar; muy contento también por esta primicia que vamos a dar aquí en Guadalajara”.

Escritores argentinos en Guadalajara

Con el apoyo de la Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, viajó como autora invitada por la feria la escritora argentina Alejandra Kamiya, que el miércoles a la tarde participará del encuentro “Latinoamérica viva”, con la mexicana Daniela Tarazona y el chileno Andrés Montero (coordina la periodista Elena Bazán) y el viernes, del Encuentro Internacional de Cuentistas. Ese mismo día, firmará ejemplares de sus libros en el stand c24 de Nadie Distribuye, donde se exhibe el catálogo de Eterna Cadencia (casa editorial de Kamiya) y de Vinilo, que también se halla en la feria. Libros de Godot, Ampersand, Fiordo, Omnívora y Pequeño Editor también se encuentran en el gran evento mexicano.

Alejandra Kamiya, invitada a la Feria del Libro de Guadalajara

Kamiya no es la única representante de la Argentina en la FIL. También han sido invitados Jorge Luján (recibirá el Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil 2025), Enzo Maqueira (que hablará con los lectores mexicanos sobre su novela Electrónica), Alejandro Roemmers (presentará El misterio del último Stradivarius con la española María Dueñas), Marina Berri (ganadora del Premio de no ficción Latinoamérica Independiente con Alfabeto ruso), Rita Segato, Tute, Adriana Rofman, Alicia Ziccardi Contigiani y Sandra Lorenzano, entre otros.

La FIL de Guadalajara fue creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara; es una de las más importantes del mundo y la visitan cientos de miles de personas. Este año, la ciudad invitada de honor es Barcelona.

